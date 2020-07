Telecom sufrió un ciberataque y le pidieron 7,5 millones de dólares de rescate

La empresa de telecomunicaciones Telecom sufrió el pasado sábado un ciberataque en el que le pidieron 7,5 millones de dólares de rescate. La empresa logró detener a tiempo el ataque de ransomware que solo llegó a afectar el sistema de atención al cliente.

Los piratas informáticos tomaron el control de algunas computadoras y pidieron 7,5 millones de dólares para liberar las claves que rehabilitan el acceso. Finalmente, la empresa aseguró que "logró contener un intento de ciberataque" sin necesidad de pagar el rescate y que "no se vieron afectados servicios críticos de la empresa" ni tampoco afectó a los clientes de Telecom, Personal o Fibertel.

"Telecom informa que logró contener un intento de ciberataque, de dispersión global, en sus plataformas. No se vieron afectados servicios críticos de la empresa

Cabe destacar además que ningún cliente de la empresa se vio afectado por esta situación, como así tampoco las bases de datos de la compañía. Las gestiones de atención al cliente, suspendidas preventivamente serán restablecidas en forma paulatina", manifestó la empresa en un comunicado.

Argentina es el cuarto país más vulnerable a Ciberataques de Latinoamérica

De esta manera, el ransomware solo afectó a las computadores de los equipos que dan atención al cliente de forma remota. Recién durante la tarde y la noche del sábado lograron contener por completo el ataque y luego pudieron restablecer los servicios de atención al cliente.

Los piratas informáticos pedían el rescate de 7,5 millones de dólares en la criptomoneda Monero, equivalente a 109345.35 monedas Monero. De esta manera buscaban mantener el anonimato e impedir que sigan el rastro. El mensaje decía que si no pagaban, en 48 horas, la cifra del rescate se duplicaría a 15 millones de dólares.

Argentina's major telephone company, Telecom, just got hacked. Hackers requesting a ransom of $7.5 million in Monero. $XMR pic.twitter.com/AGNvAXh1cg