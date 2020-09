Chiche Duhalde: “Alberto está cada vez más debilitado”

Chiche Duhalde visitó de forma virtual la Escuela de Comunicación para participar de una conferencia de prensa junto a los estudiantes de Periodismo del Grupo Perfil, en la que mostró preocupación porque hay “mucha tensión” entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Por otro lado, la ex senadora aseguró que “no existe un plan económico y las empresas se van del país porque necesitan seguridad jurídica”. A la vez que sostuvo que Axel Kicillof “tiene buenas intenciones, pero no conoce la provincia” en la que está gobernando por decisión de la vicepresidenta. “Cristina está demostrando un manejo muy autoritario”, sostuvo Chiche en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Qué opina del rol de Cristina Kirchner en el control del Senado?

—Opino lo que opina una gran parte de la sociedad, que hay un autoritarismo extremo, y en realidad me parece que la sociedad no quiere eso. Cristina está demostrando un manejo muy autoritario dentro del Senado, que es lo que ella ha hecho siempre muy bien y expresa lo que entiende por el ejercicio del poder. Evidentemente, tiene mucha habilidad.

—¿Usted considera que Cristina Kirchner es la que realmente manda en el Gobierno?

—A mi me parece que esa es una falencia de Alberto Fernández más que de Cristina. Yo no sé cuál fue el acuerdo que ellos hicieron. Cuando Cristina acordó con Alberto que él fuera el candidato, lo hizo a sabiendas de que ella no ganaba la elección. Me parece que Alberto cedió la posibilidad de haber ejercido la presidencia como debe ejercerla porque más allá de la habilidad que ella tiene para ejercer el poder como lo entiende ella, el presidente podría haber realmente asumido el poder con el cargo que tiene. Pero estamos viendo que cada vez lo hace menos. Alberto está cada vez está más debilitado, más flojo en el ejercicio de lo que la sociedad le está pidiendo y contradice todo lo que ha dicho.

—Usted ha dicho recientemente que “Argentina entró en un proceso preanárquico”. ¿Por qué?

—Un país no puede funcionar con todos los sectores reclamando en la calle, donde cada uno hace lo que quiere, donde quienes tienen que ejercer la autoridad no la ejercen, donde los que cobran el IFE no pueden comprar los 200 dólares porque un sector de La Cámpora que tiene a su cargo el Ansés no va a mostrar la base de datos. Un país no puede funcionar si no hay orden, si no hay control, si no hay autoridad, autoridad en el mejor sentido de la palabra, que no es autoritarismo. Entonces si esto no es un proceso preanárquico, yo no entiendo nada.

—¿Qué opina sobre las manifestaciones que se están llevando adelante en contra del Gobierno?

—Históricamente, la gente se ha manifestado cuando suceden cosas que atentan contra distintos sectores, o cuando sienten que se vulneran derechos. La gente tiene angustia, tiene miedo, tiene desesperanza, tiene preocupación, entonces todos aquellos que protestan tienen un pedacito de la razón. Para comprender que todos esos pedacitos tienen razón, hay que tratar de juntarlos. La experiencia de la Mesa del Diálogo fue interesante porque se pudo visualizar que algunos problemas eran más importantes que otros y así, poner un orden de prioridades a ver qué se resolvía primero. Por su puesto que cuando la gente sale con sus banderas celestes y blancas defendiendo la democracia, está defendiendo a la patria. Cuando la gente dice que quiere trabajar y está harta de la pandemia, está defendiendo el trabajo. Cuando la gente sale por la vivienda está defendiendo el derecho por la vivienda. Todos estos son derechos. Qué importante sería que el Presidente se diera cuenta que hay que juntar todos esos derechos y no lo veo entendiendo este concepto.

—¿Cuál cree que es el objetivo final del desplazamiento de los jueces y camaristas?

—Cristina ha venido con pocos objetivos: la impunidad y la inmunidad. En ningún país serio Cristina habría podido llegar a ocupar un cargo, tampoco Macri, con las causas que pesan sobre ellos.

—¿Cómo cree que debería actuar el presidente Alberto Fernández con respecto a las empresas que se van del país?

—No tenemos un plan económico. La gente se va del país y las empresas se van del país porque lo que necesita un empresario es seguridad jurídica, que le saquen la pata de encima, que le den certezas. Además, no podemos seguir con semejante nivel de impuestos. Otros países también tienen impuestos muy altos pero la gente tiene salud pública, educación pública, paga con gusto los impuestos. Tenemos un país maravilloso en cuanto a las posibilidades de producir, pero si no les damos algunas garantías se van a cualquier país que les dé certeza. Brasil, Uruguay, no hay que irse muy lejos.

—-Una de las personas con las que más se entusiasmó cuando la llamaron desde el Gobierno fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque. ¿Qué sensación le quedó de Larroque?

—Me encantó cuando lo conocí. Yo tenía un prejuicio sobre el Cuervo, y cuando me lo presentaron lo vi blando, hablábamos el mismo idioma. Él quería que volviéramos a lanzar la organización de mujeres y yo estoy convencida de que no hay otra forma de conocer la realidad sino es dentro del barrio con la gente del barrio. Fui tres o cuatro veces a La Plata y una de esas veces estuve con Kicillof, con él también coincidíamos. Pero después, sobre el trabajo concreto de organización de las redes que teníamos que armar, no pasó nada.

—¿Cómo cree que ha sido la gestión de Kicillof hasta ahora?

—La provincia de Buenos Aires tiene un problema, hace muchos años que no tiene gobernadores que sean de la provincia. No se conoce una provincia en campaña haciendo recorridos, hay que conocerla de verdad. Pero bueno este fue el capricho de Cristina. Me parece que Kicillof es honesto, buena persona, pero es muy difícil y compleja esta provincia.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas y la invitamos a cerrar el reportaje con un comentario final

—Es una hermosa carrera la que han iniciado, les deseo que sean los mejores. Yo tengo un gran respeto por los periodistas, por el espacio que representan y por el conductor de ese espacio, que es Jorge Fontevecchia.

Por Liliana Chimenti, Pilar Padula y Carla Villalba

Estudiantes de Periodismo

Escuela de Comunicación Grupo Perfil