Cómo construimos conocimiento en la cultura digital

De las muchas preguntas que nos hacemos profesores y profesoras, investigadores e investigadoras y padres y madres sobre la educación de nuestros hijos e hijas y sobre la capacitación docente- cuarentena y pandemia mediante- se encuentra la que nos compete hoy. Vivimos en una cultura digital, cuya instalación definitiva en nuestros países en desarrollo se impuso, categórica, por la cuarentena y el distanciamiento social.

No solo las compras en línea, los servicios de delivery, la digitalización casi total de los bancos, de la medicina, de la educación, entre muchas áreas, vino para quedarse.

Es una realidad que no va a dar vuelta atrás y esta afirmación no es optimismo ingenuo. En los medios tradicionales, en las aplicaciones y en las plataformas mediáticas, se desarrollan lo que el maestro José Luis Fernández llama, en su último libro, nuestras “vidas mediáticas”.

El conocimiento es más que nunca colaborativo, interdisciplinario, transmedia. Se teje y avanza con nuestras intervenciones en las redes sociales y en los diferentes entornos digitales. Comentaré solo dos aristas: la colaboración entre docentes y las propuestas educativas colaborativas.

Los y las docentes, que deberían estar en las redes sociales, porque ahí no solo están sus alumnos y alumnas sino también grandes maestros y maestras de las distintas disciplinas, intelectuales, colegas, periodistas de renombre, artistas, escritores y escritoras. ¿Cómo vive un o una docente que no frecuenta las redes sociales digitales y que no las aprovecha no solo para intercambiar ideas, información, plantear preguntas y recibir respuestas de colegas del mundo entero sino también para sus clases?

Otro aspecto clave es la cultura del streaming. La televisión no ha muerto. Se consume de otro modo. La pandemia trajo webinars gratuitos que quedan luego grabados en YouTube o la posibilidad de invitar a nuestras aulas a grandes expertos y expertas en distintos temas, ¿cómo no utilizar esos contactos para construir conocimiento como docentes y proponerlo a nuestro estudiantado para que compartan con nosotros y nosotras y entre sí, lo que, en verdad, hacen por fuera del ámbito educativo?

Tener una página de Facebook para un grupo al que le interesa un tema o para que un curso se comunique entre sí o con sus docentes; organizar un grupo de Whatsapp, un canal de YouTube; armar podcasts o utilizar las muchísimas estrategias que la tecnología nos brinda para aprender y enseñar colaborativamente.

Como decía el gran Martín-Barbero, el conocimiento se difumina, se sale del aula y pasa a la de al lado, se sale de la escuela y va a la comunidad y, si pasa por Internet -agrego- llega al mundo.

Sacudamos la inercia educativa. Trabajemos, si conviene, con aprendizaje basado en proyectos, en los que colaboran docentes de diversas asignaturas o usemos el aula invertida para no perder más tiempo repitiendo contenidos y dejar que los y las alumnas, por primera vez, se ocupen un poco solitos de su educación académica. Usar los momentos sincrónicos para el diálogo y la discusión que construye, para comparar y analizar, para observar diferencias y similitudes en una cultura que nos une por la tecnología pero que no nos empobrece en lo propio. Todo lo contrario. Enseñamos lo que somos y aprendemos lo que queremos ser.

Educación y Comunicación es un área de enseñanza-aprendizaje que posee ya muchos seguidores y seguidoras. La cultura digital deberá democratizar nuestra vida, por eso, el acceso a la conectividad y el derecho a Internet es un derecho humano ineludible. La pobreza y la ignorancia hunde a nuestros pueblos en el pasado. El mundo avanzado vive en estado gaseoso, como diría Marshall Berman, dando a esta metáfora el valor de las burbujas que estallan al tocarse y que se agrandan o achican. Ya nada es líquido. Ni sólido. Vivimos en una cultura donde hasta el aire digital desvanece y vuelve a juntar las hojas del conocimiento, donde se las recombina y se las mejora, donde se nos corrige y se nos hace partícipes de los cambios que ya llegaron. No podemos darnos el lujo de esperar. Hay miles de ojos jóvenes que nos interpelan, para que guiemos juntos y juntas por el camino de la creatividad y la imaginación.

SOBRE LA DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL

Esta diplomatura surge de la necesidad, cada vez más imperiosa en la era digital, de brindar conocimientos e instrumentos a docentes e investigadores que se interesen por el área interdisciplinar de la Comunicación y la Educación. La Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social de la Universidad del Salvador es el ámbito perfecto en donde enseñar/aprender sobre esta área interdisciplinar.

100 % virtual y asincrónica. Abarca estos cuatro grandes temas: Introducción al área interdisciplinaria de Educación y Comunicación (Dra. Patricia Nigro), Alfabetización Transmedia (de la teoría a la práctica) (Lic. Mariana Ferrarelli), Enseñar y aprender en dispositivos móviles (Esp. Maximiliano Peret y Transmedia storytelling aplicado a la educación (Dr. Francisco Albarello).

*Dra. Patricia Nigro

Coordinadora Diplomatura Universitaria

Educación, Comunicación y Cultura Digital de la Universidad del Salvador