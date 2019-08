Daniel Filmus: "Convocaría a alguien de Juntos por el Cambio"

El diputado Daniel Filmus pasó por la Escuela de Comunicación de Perfil. El ex Ministro de Educación de Néstor dio una entrevista con los alumnos de periodismo, y aprovechó para criticar al macrismo y para resaltar las virtudes que cree que tiene el Frente de Todos. También, aseguró que le gustaría sumar a su espacio a algunas figuras del oficialismo que destaca y también a Roberto Lavagna: “Dice y piensa cosas muy interesantes”.

- ¿En qué empeoró Macri el país y en qué lo mejoró?

- Hizo un daño muy fuerte a Argentina, y esto no es una cuestión subjetiva: con comparar los datos del 2015 y con los del 2019, te das cuenta que no hubo ninguno que haya mejorado, aumentó la pobreza, el desempleo. Hay 240 mil trabajadores menos en los últimos 15 meses en el sector privado, algo que realmente nos deja con una Argentina hipotecada hacia el futuro. Va a costar mucho de esta situación que nos ha dejado Macri. Hubo medidas puntuales que, al comienzo, Mauricio tomó y que eran interesantes, pero que luego no se continuaron. Por ejemplo, Macri cumplió el primer año con las paritarias docentes, y no tuvimos conflictos docentes durante un año, pero ya para el segundo año no cumplió, y empezamos a entrar en conflictos. Él decía venir a defender la República, con lo cual estábamos todos muy de acuerdo, pero después comenzó designando a dos miembros de la Corte Suprema por decreto. Siendo diputado puedo decir que estamos en un Congreso que no funciona, que no sesiona. Macri rompió con tradiciones: no tenemos ministerio de Salud no tenemos ministerio de Trabajo, ni de Cultura, ni de Ciencia y Tecnología. Creo que vamos a estar tan mal que va a hacer falta un gobierno de unidad nacional, donde vamos a tener que llamar a otras fuerzas que ahora no estén compartiendo con nosotros este frente electoral que armamos.

- ¿Y cuáles serían esas fuerzas?

- Yo compartía gabinete con Lavagna, y cuando lo escucho y lo leo me parecen que dice y piensa cosas interesantes. Es un hombre a tener en cuenta, que tiene una mirada industrial del país, que tiene una mirada de crecimiento no sólo basado en la venta de commodities, sino de desarrollo científico tecnológico. Junto con él y con Néstor, en el año 2004 fijamos un conjunto de prioridades de desarrollo científico tecnológico muy vinculado a la producción, que son imprescindibles, y Argentina creció mucho en el software. Realmente digo que él y mucha gente que está con él tienen una mirada que complementa la mirada nuestra, con lo cual sería buenísimo acrecentar ese diálogo. Incluso hay otros sectores de la izquierda que también tienen una mirada de un país con más justicia social, con más igualdad, respetando e incorporando a las minorías. Me parece que nosotros tenemos que tratar de convocar a esos sectores, y también a sectores de este Gobierno que en sus áreas hayan tenido una buena gestión. Habría que hacer un esfuerzo enorme porque va a ser muy difícil la situación del país que está dejando Macri. Fíjense como fue el gabinete del 2003: yo era de la oposición, y Alberto Fernández me llamó a mí y me convocó.

- Entonces, ¿podrían llegar a convocar a alguien de Juntos por el Cambio?

- Sí, en lugares en donde se hubiera hecho una buena gestión, seguro que sí.

- En el Congreso, donde usted es diputado, el peronismo siempre ha elogiado mucho a Emilio Monzó, el presidente de la Cámara.

- Bueno puede ser Monzó, pero nosotros hemos trabajado con varios candidatos que incluso fueron castigado por eso, como Daniel Lipovetzky, que fue el que dirigió la discusión sobre el aborto, y no lo pusieron como disputado. Por trabajar con nosotros fue excluido de la lista y no va a ser candidato a diputado nacional.

- ¿Y a quién no convocarías nunca?

- De este Gobierno no convocaría a Macri, tiene las ideas opuestas a nosotros. Uno define prioridades a partir de las políticas que implementa, y él fijó todas prioridades muy distintas a las que uno fijaría, favoreciendo a pequeños grupos económicos en perjuicio de la calidad de vida de la mayoría de argentinos y argentinas.

- ¿Macri es Vidal o Vidal es Macri? ¿Hay diferencias?

- Creo que quienes se esfuerzan en tratar de decir que no hay ninguna diferencia son ellos mismos. ¿Por qué nosotros vamos a ir en contra de lo que ellos dicen? Si ellos dicen que pertenecen a la misma fuerza política, piensan lo mismo y trabajan en la misma dirección, no somos quienes para interpretarlos y simplemente me limito a escuchar lo que dicen y ver lo que hacen.

Por Rosa Rivarola y Nicolás Ponce

(Alumnos de primer año de la Escuela de Comunicación de Perfil)