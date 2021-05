Guillermo Montenegro: “Rodríguez Simón tiene que presentarse ante la Justicia”

Guillermo Montenegro participó de una conferencia de prensa virtual con estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación, en la cual habló acerca de gestión del Gobierno para obtener vacunas Sputnik V y el fracaso para adquirir dosis de Pfizer, a la vez que se diferenció de la crítica de Patricia Bullrich. “Esto va más allá de integrar un espacio político: cuando uno dice algo tiene que tener los elementos para decirlo. Ella los tendrá y los tendrá que explicar en su momento”, afirmó Montenegro.

El actual intendente por el PRO del partido bonaerense General Pueyrredón también reconoció que la gestión de la pandemia encontró un buen diálogo con Alberto Fernández y Axel Kicillof. “Las veces que tuve que pelear por un lugar con el Presidente o con sus ministros o en la Provincia y sus ministros, nos hemos puesto de acuerdo. Tengo que hacer el reconocimiento de que me escuchan”, sostuvo Montenegro en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación

—Venimos de un feriado puente en el que estuvo restringida la circulación. ¿Usted está de acuerdo con las medidas que tomaron el gobierno nacional y el gobierno provincial?

—Acá lo importante no es estar de acuerdo o no estar de acuerdo, las decisiones están hechas de estas características que vienen de un decreto nacional para ser cumplidas. Obviamente, uno pretende que en estos días de confinamiento se acelere lo más posible la vacunación. Está claro que todos tenemos que hacer esfuerzos: el gobierno nacional consiguiendo vacunas, el gobierno provincial con la logística y nosotros poniendo a disposición todos los vacunatorios junto al personal que tenemos en el municipio. Esto es lo importante, más allá de si vino más gente o menos gente. Por lo que vimos del ingreso a Mar del Plata fue lo habitual de un viernes, con lo cual no hubo una llegada masiva de gente. Tenemos las mismas restricciones que tiene la gran mayoría de Argentina.

—¿Qué opina sobre la denuncia de Patricia Bullrich en relación a las gestiones sobre la vacuna Pfizer realizadas por el Gobierno?

—Yo creo que cada uno tiene que explicar sus dichos y también hay que explicar cuáles son los elementos por los cuales se dicen. No solo en el caso de Patricia, sino de todos. Ella tendrá elementos para decir lo que dijo y tendrá que explicarlos. Esto va más allá de integrar un espacio político: cuando uno dice algo tiene que tener los elementos para decirlo. Ella los tendrá y los tendrá que explicar en su momento. En algún momento se va a tener que explicar la gestión con Pfizer, por qué no tenemos esas vacunas. Eso es algo que se va a tener que explicar. Todos pretendemos que haya la mayor cantidad de vacunas. Cualquiera sea su origen.

—¿Se podrían profundizar las diferencias dentro de Juntos por el Cambio por esta definición de Bullrich?

—Yo creo que un partido político está integrado por personas y que cada uno puede tener su opinión. No veo que eso pueda generar una complicación en lo partidario. Además, nosotros somos una coalición y las diferencias dentro de una colisión son parte importante y responsable de lo que nos toca a cada uno de los que estamos.

—¿A qué se refiere con que el Gobierno tiene que dar explicaciones sobre Pfizer?

—No, no sólo con Pfizer. Creo que hay que explicar porque tenemos tan pocas vacunas. Yo tengo que explicarle a mis vecinos, si arreglo o no arreglo una calle, si hago o no hago tal cosa. Con lo cual, en algún momento, hay que explicar qué pasó con las vacunas.

—¿Considera que fue un acierto la gestión del Gobierno en relación a la vacuna Sputnik V?

—No soy un especialista para darte una respuesta académica, lo que sí estamos viendo es que el 95% de las personas que hoy están en terapia intensiva no tienen ninguna vacuna, eso quiere decir que la vacuna, ya sea la AstraZeneca o la Sputnik, ha dado buen resultado. Incluso, cuando vemos que se ha bajado el rango etario en las personas que están en terapia y vemos que las personas que se han vacunado no ingresan a terapia o, por lo menos, no tienen la la gravedad que tenían el año pasado.

—¿Alberto Fernández ha hecho una buena gestión de la pandemia?

—Alberto Fernández fue profesor mío y me aprobó. Yo tengo una relación personal con Alberto, discuto mucho con él. Dice que yo soy insistente, pero si hubiese sido Macri el presidente yo hubiera hecho lo mismo. Si María Eugenia fuera la gobernadora de la provincia, haría lo mismo que hago con Kicillof y Carlos Bianco. Porque mi responsabilidad tiene que ver con los vecinos de Mar del Plata. Si me preguntás si se podría haber laburado mejor es hablar con el diario del lunes, no estoy en el momento de hacer una discusión sobre el manejo de la pandemia. Las veces que tuve que discutir con el Presidente, con sus ministros o en la Provincia y sus ministros, nos hemos puesto de acuerdo. Tengo que hacer el reconocimiento de que me escuchan. El tiempo nos va a juzgar si hicimos bien o mal las cosas.

—Los comerciantes marplatenses ya anunciaron que abrirán sus comercios el lunes sin importar las medidas que tome el Gobierno. ¿Usted qué piensa?

—Mar del Plata fue la ciudad más castigada por la cuarentena y el desempleo de toda la Argentina. Mar del Plata tiene un problema endémico con el desempleo, llegamos a tener el 26% de desocupación en el segundo trimestre del año pasado. Es el número más duro que tuvimos en Mar del Plata en toda su historia incluso. Es peor que la crisis en 2001. Con lo cual acá no es una dicotomía salud o empleo, para nosotros es salud más empleo y salud más trabajo, no hay ninguna duda. Yo tengo diálogo permanente con el jefe de Gabinete de Nación, con el jefe Gabinete de Provincia, con varios ministros, incluso con el Presidente sobretodo entendiendo esto, siendo exigente con los cuidados, pero muy cauto. Porque uno tiene que administrar una situación que va más allá de la cuarentena.

—¿Fabián “Pepín” Rodríguez Simón tendría que presentarse ante la Justicia en Argentina?

—Sí, yo creo que el asilo político está encarado de otro lugar. Yo fui embajador también, al margen de haber sido juez federal y fiscal federal, el asilo político se encara de otra manera. Yo creo que hay una justicia que está interviniendo y que Rodríguez Simón tiene que presentarse ante la Justicia y reclamar ante el juez, incluso, si esa justicia no es justa. Decidirá la Cámara Federal o la Cámara de Casación o la Corte. Pero, en definitiva, el presentarse ante la justicia es lo importante, es lo que corresponde. Obviamente, esto es muy personal y él habrá tenido los motivos para hacerlo. Pero yo no lo comparto.

—¿Le gustaría que Macri sea nuevamente el candidato?

—Son cuestiones muy personales que él tiene que definir. Macri es un referente político, del PRO y de Cambiemos también, pero me parece que ser candidato o no, es una decisión muy personal. Al margen de todas las cuestiones que tienen que ver con las encuestas, hacer una campaña, encararla y trabajar para ella, es algo que tiene que definirlo primero uno, en este momento de su vida. Así como cualquier otro, cómo es el caso de Horacio, el de María Eugenia, el “Colo”, o Jorge Macri. Son decisiones que tiene que tomar él primero y después como coalición, que es lo que somos, decidir cuál es la mejor solución.

—En los últimos días, Elisa Carrió ha criticado a muchas figuras de Juntos por el Cambio. ¿Carrió es el “fuego amigo” de la oposición

—Lilita es una persona muy importante dentro de esta coalición, es una persona importante en este esquema de Juntos por el Cambio. Ella fue una de las fundadoras de espacio y yo creo que hay que escucharla. Es un referente político de la Argentina. La conozco desde que yo era fiscal federal y le tengo mucho respeto y la escucho.

—Le agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas de Perfil Educación y lo invitamos a cerrar el reportaje con un comentario que quiera realizar.

—Creo que nadie estaba preparado para gobernar en una situación como la que nos tocó. Aprendimos mucho. Nosotros si buscamos en Mar del Plata concentrarnos muchísimo en lo que tenía que dar por un lado en la austeridad, yo tomé la decisión de bajarme el 20% de mi sueldo y el de todos los funcionarios políticos. Otra es que teníamos programada un 29% de inflación y con las tasas municipales fuimos por debajo de 24 %. También tomé una decisión importante y es que no me voy a vacunar hasta le toque a mi segmento. Yo no tengo chofer, no tengo celular del municipio. Creo que el vecino te tiene que ver cómo a un vecino más.

Por Miguel Ángel Navarro, Juan Cruz Soqueira y Sara González Velásquez

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación