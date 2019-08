Iván Schargrodsky: "No creo en el periodismo militante"

Iván Schargrodsky, periodista de C5N, Radio 10 y director y fundador de Cenital, un nuevo medio web, participó del ciclo de charlas de la Escuela de Comunicación de la Editorial Perfil. En diálogo con los alumnos de periodismo, el conductor de “Hagan algo”, respondió cómo cree que será la relación de Cristina Kirchner y Alberto Fernández en caso de ganar las elecciones en octubre, y explicó los desafíos que tuvo con su nuevo proyecto periodístico. Además aseguró que Roberto Navarro es víctima de una censura política, y que el Presidente intentó “cerrar C5N”. Y contó: "Le preguntaría a CFK que ministerios va a pedir".

— Daniel Vila, en una entrevista para esta Escuela de Comunicación, dijo que le ofrecieron comprar C5N pero que no accedió porque “tenía mucha gente y era inmanejable”. ¿Qué versiones hay dentro del canal sobre eso?

— No sé y no. No creo que sea inmanejable, yo estoy muy orgulloso del equipo que hay en C5N. La Casa Rosada puso los ojos sobre el canal y la presión que sentíamos nosotros era muy fuerte. No uno que es una hojita en el viento, como dice Victor Hugo Morales. Yo, si mañana me voy, me echan o cambian al dueño, es fácil moverse porque es uno y su alma, pero el equipo de gente que había ahí depende mucho de que no pasara lo que yo creo que el Presidente quiso hacer: cerrar el canal. Desconozco si está igual o distinto de cuando vino y lo dijo Vila, yo soy un empleado.

— ¿Macri quiso cerrar el canal?

— Estoy convencido de que sí.

— ¿Cómo va a ser la relación del periodismo con Alberto Fernández, si es que gana? Se lo pregunto teniendo en cuenta el evento de él en Clarín, y en sus declaracione sobre no volver a escrachar periodistas en la calle.

—Me parece bastante razonable no poner la imagen de un periodista en ningún lado para que lo escupa nadie. Después, habría que preguntarles a los periodistas con más trayectoria cómo fue la relación de ellos con Alberto Fernández cuando fue jefe de Gabinete. Si llega a ser electo Presidente, nos vamos a enterar sobre cómo va a ser esa relación.

—¿Cree que Alberto Fernández tiene algún problema con la prensa?

— Creo que los periodistas tenemos que ser un poquito menos sensibles. Atravesé una situación hace 15 días en la que entrevisté a Luis Brandoni, en donde se enojó, y sentí que me maltrató al aire cuando no hubo ninguna mala intención. No estoy de acuerdo con la victimización, excepto casos que te echen de tu trabajo por “x” motivo. A los periodistas no nos cubre una pátina de intocables, somos igual de permeables a que una persona discuta con nosotros al igual que lo es un sindicalista o un dirigente político, porque somos actores políticos. Distinto es un loco que le pega a Julio Bazán. Nosotros tenemos una idea de que valemos más de lo que valemos y a mí me parece que esa idea hay que combatirla, porque el eje rector para una sociedad civilizada es la política y no el periodismo.

—En 2014, Perfil publicó una nota donde presentaba una lista de periodistas de C5N que fueron despedidos por expresar opiniones sobre el kirchnerismo. Con este Gobierno, ¿vivió algo similar o sabe de algún colega que le haya sucedido?

—Hay una denuncia penal sobre eso. Estoy casi seguro que está en la fiscalía de Guillermo Marijuan y tiene que ver con una denuncia que hizo, me gustaría chequear si fue él, Fabián de Sousa. Esto está en Comodoro Py: a Roberto Navarro lo echaron de C5N por pedido del Presidente. Como todo, tiene que investigarse. Después, hay un funcionario de un despacho cerca del jefe de Gabinete que le dijo a un colega mío: “Qué lástima Iván con lo inteligente que es, nunca más va a trabajar en ningún lado”. No voy a mencionar quién fue ese funcionario hasta el 11 de diciembre. No le interesa a nadie, solo a mí y yo quiero hacerle saber a él que lo sé. Pero nunca por ninguna cosa que dije, o que escribí, recibí presiones del Poder Ejecutivo, o de alguien vinculado al oficialismo. Me estoy olvidando de Horacio Verbitsky, que terminó en un proyecto periodístico que todos conocen. Pido disculpas si me olvido de alguien más.

- ¿Qué tipos de periodismo cree que existen actualmente?

- Se generó en algún momento una discusión sobre periodismo militante y periodismo profesional. Había muchos periodistas que genuinamente, lo siguen haciendo supongo, se reivindican como periodistas militantes y otros como profesionales. A mi me parece más divertido, más seductor y estimulante escapar un poco a esas etiquetas. Yo no creo en el periodismo militante, pero tampoco creo que los que se asumen como militantes no sean profesionales y los que se asumen como profesionales no tengan la militancia ideológica, no necesariamente partidaria, en algún sector. Igual, me parece aburridísima la discusión, y me parece más interesante ver cómo financiamos al periodismo y por qué el mercado de medios yo creo que no existe en Argentina, por eso hay productos de televisión, de radio y de gráfica que tienen apoyo de “x” empresa y otros que, con muchísima más audiencia y otra línea editorial, no tienen ese apoyo. Entonces me parece que lo que demuestra es que, más que el mercado de medios, existen las relaciones públicas. Hablo de los anunciantes. Perfil, por ejemplo, durante el gobierno kirchnerista tuvo una situación de esta naturaleza, que hace poco la conversó Fontevecchia en un reportaje con Felipe Solá, así que no sé si hay tipos de periodismo.

— ¿Cómo ve la situación del macrismo, en donde muchos no aceptan la derrota aduciendo que hubo fraude en la elecciones?

—Creo que eso no lo piensa el Presidente. Se lo escuché decir a Carrió y Fernando Iglesias. Sí me parece bien que Macri, si cree que puede dar vuelta la elección, trabaje sobre eso mientras no descuide la función pública. Es muy difícil encontrar una figura más exitosa que Mauricio en el sector corporativo, en el sector público y en el tercer sector. Ganó todo lo que pudo ganar con Boca Juniors y después de 2005 en adelante, hasta el domingo 11, no paró de ganar elecciones. Es difícil negar que fue un proyecto exitoso el suyo personal, después el resultado como Presidente ha sido uno muy distinto, en mi opinión. Así que le creo que está convencido de que puede dar vuelta la elección.

— ¿Qué le preguntaría a Cristina Kirchner, que hace tanto tiempo que está callada?

—Preguntaría un millón de cosas. Nunca tuve la posibilidad de entrevistarla ni a ella ni a Macri, pero en principio le preguntaría cómo se imagina, si gana Alberto Fernández, la convivencia con él y, si me va a responder la verdad, qué ministerios va a pedir. Lo leí en Perfil, quiero saber si eso es verdad. Supongo que eso no me lo respondería en on.

— ¿Cómo es abrir un medio hoy, siendo tan joven y con esta economía?

—Lo pensamos como un medio de segunda lectura con firmas de nuevas camadas. El desafío es, me parece, cuando uno tiene más coincidencias que diferencias con el Gobierno, así que veremos si eso ocurre en la próxima etapa, ojalá estemos a la altura. Un obstáculo es la plata para financiarse. No aceptamos colaboradores sin pagar, porque el trabajo se paga, entonces el dique de facilidad para hacer esto siempre son los recursos.

Por Clara Fernández Tasende y Pamela Vargas

(Alumnas de primer año de la Escuela de Comunicación de Perfil)