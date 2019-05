Jorge Telerman: "El Gobierno no le da la importancia necesaria a la cultura"

María Teresa y Paz Gromada

Jorge Telerman, el ex jefe de gobierno porteño y director del Complejo Teatral de Capital, participó del ciclo de entrevistas de la Escuela de Comunicación de Perfil. El político, diplomático y periodista respondió las preguntas de los alumnos de periodismo y resaltó el "nivel cultural" de la ciudad. Además, se diferenció del Gobierno nacional: “No le da la importancia necesaria a la cultura. 1% del PBI es para esa área”, comentó. También aseguró que “cree en los subsidios” para la actividad cultural y dio detalles sobre la situación actual del mundo del espectáculo.

- Usted fue parte gestiones de diferente corte político. ¿Cuál es la diferencia, en política cultural, de un gobierno peronista con un gobierno de Macri?

- Yo creo más en las idiosincrasias, en la idiosincrasia cultural, y en los impulsos sobre todo en un área como la de cultura, donde la participación de la acción privada o de sectores independientes es fuerte. La ciudad tiene una impronta cultural importantísima, y hay ciertas cosas que se mantienen en los distintos gobiernos a pesar de quien lo administre.

- ¿Con qué criterio se eligen las obras que se presentan en los teatros de la Ciudad?

- De varias maneras. A los teatros públicos de la ciudad de Buenos Aires le dimos una cierta unificación en términos de funcionamiento, desarrollando una estética, un estilo, un trabajo de género distinto en cada uno de los teatros. El primer punto de selección es que esté casi todo, la mayor oferta posible. Después se busca lograr que los géneros, los estilos y los gustos posibles estén representados. También hay ejes temáticos que atraviesan todas las obras del año. Este año fue el de la política, por ejemplo.

- El 3 de mayo se reunió ARTEI (Asociación Argentina del Teatro Independiente), y denunciaron que la situación económica, en cuanto a la cultura, es “límite y dramática”. ¿Usted cómo se posiciona?

- Creo en los subsidios a la actividad cultural, así que subsidiaria las tarifas, pero con inteligencia: subsidiar a las pequeñas salas, a la gente que está en ARTEI, a los que tenemos una sola sala para 300 personas. Deberíamos tener tarifas de servicios diferenciadas, aunque sé que en momentos como estos es antipático darle subsidios a una parte de la sociedad cuando toda la población está sufriendo. Ojo, no creo que el Estado tenga que asegurarle a una sala su sobrevida, pero sí allanarle el camino. Pero cuando yo dejé la Ciudad tenía el 4% de su PBI designado a la cultura. Este último año eso se recuperó en la Ciudad, y tenemos un presupuesto muy importante. Pero, desde mi perspectiva, y más allá del color político, no se le da la importancia necesaria a la cultura.

- ¿Se refiere al Gobierno?

- Sí, creo que son recursos públicos, son acuerdos qué hay que tener. Capital, comparado con el resto del país, tiene una oferta cultural enorme, aunque en varias provincias hay muchas ofertas. Pero hoy, creo, a nivel nacional el presupuesto para la cultura es del 1% del PBI.

- ¿Dónde se ve el año que viene y cuál es su candidato presidencial?

- Ojalá pueda seguir en mi cargo. Espero que el próximo Presidente sea alguien capaz de hacernos dar cuenta de que esto es un proyecto común, que no hay grietas. Que no crea que el otro es un enemigo.



- ¿Encuentra entre alguno de los posibles candidatos esas cualidades?

- En varios. A mí me gustaría que salga de esta dicotomía, que no sea tan personificado. Unos apoyan fuertemente a Macri, otros a Cristina, y hay un sector del mismo volumen a la espera de un tercer candidato. Si uno va al análisis de esos apoyos están sostenidos por el odio, en el sentido de “voto a este para que no gane el otro”, pero si el resultado de una elección es para que el otro no esté, estamos fritos. El problema central de la Argentina es que el ganador no sabe incluir al perdedor.

- Desde la presentación del libro de CFK la Feria del Libro recibió críticas, que apuntaban a que estaba perdiendo objetividad. ¿Usted qué opina?

- Me parece una brutalidad que no se le deje hablar al ministro de Cultura y a quien sea. Habla de la sociedad que estamos armando. Hay que gobernar y tener buenas ideas, pero también hacer mejores humanos. La próxima dirigencia tiene que ser capaz de hacernos mejores personas. Es una locura no bancar las diferencias. Esto termina mal y siempre se puede estar peor. Hay una discusión salvaje.





(Alumnas de primer año de la Escuela de Comunicación de Perfil)