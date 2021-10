Nuevo curso de Oratoria y Comunicación no Verbal, para estudiar sin salir de casa

Perfil E- learning incorpora a su oferta una selección de cursos que se podrán realizar en vivo, sin la necesidad de salir de casa pero con el acompañamiento de un docente . En esta oportunidad, te presentamos un nuevo curso de Oratoria y Comunicación no verbal que comienza el miércoles 18 de noviembre y finaliza el 9 de de diciembre. Las inscripciones ya están abiertas y las vacantes son limitadas.

Se trata de un encuentro por semana, en donde el alumno se conectará a través de la plataforma de Zoom y podrá seguir una clase de dos horas catedra en donde la teoría y la práctica lograrán un perfecto equilibrio. Al finalizar, los inscriptos se llevaran un certificado de participación avalado por Perfil Educación.

Aquellos interesados lograran aprender los principales conceptos de la Comunicación No Verbal y de la Oratoria para aplicarlos en ejercicios prácticos, controlar la gesticulación, tono de voz, manejar pausas y ritmos, reconocer la propia comunicación no verbal para transmitir los mensajes de manera más efectiva al coordinar los canales verbales y no verbales y por último monitorear la comunicación no verbal de las personas con las que interactuamos para reconocer los metamensajes.

Programa:

Clase 1: Comunicación No Verbal: concepto e importancia para la labor periodística.Los cinco sistemas de la CNV y tipos de actos no verbales.

Clase 2: Señales faciales de las emociones básicas: autopercepción y monitoreo.

Clase 3: Oratoria: qué es y cómo se vincula con el periodismo y práctica de oratoria y estructura del discurso.

Clase 4: Desenvolvimiento escénico: técnicas y recomendaciones y práctica de transmisiones en vivo frente a cámara.

El curso es abierto a todo el público y aquellos interesados, se pueden anotar haciendo click aquí

En 2015 se creó la plataforma de cursos online de Perfil E Learning destinada a capacitar estudiantes de todo el país que deseen especializarse en contenidos relacionados con la comunicación, el periodismo, diseño web y social media. La plataforma de educación a distancia tiene una oferta de 16 cursos online, entre los que se destacan Community Manager, Data Analyst, Comunicación Institucional, Branding Digital, Fotografía, Ecommerce y Marketing Digital.