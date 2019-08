Rodolfo D'Onofrio: "Casi seguro que en el 2021 me voy a dedicar a la política"

Rodolfo D’onofrio fue parte del ciclo de entrevistas de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil. El titular del River Plate expresó su intención de comprometerse políticamente luego de finalizar su gestión, y se mostró sorprendido por los resultados de las PASO: “Pensé que iban a ganar los Fernández, pero no por esa diferencia”. También, en la entrevista con los alumnos de periodismo, analizó el futuro de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y habló de su relación con el presidente de Boca, Daniel Angelici, y con el de San Lorenzo, Matías Lammens, aunque advirtió que “no se puede usar un club para hacer campaña”. Además comentó su nuevo libro, “Parar la pelota”.





- ¿Cómo vivió las elecciones?

- Como todos los ciudadanos. Debo tener cuidado y ser muy neutro en mis declaraciones, porque a mí, para ser presidente de River, me votaron macristas, kirchneristas y socialistas. Si dijera “vote por Juan”, los que son de Pedro o de Luis me dirían “pero yo te voté para presidente de River, no para que uses a River para tal objetivo”. Doy opiniones de política nacional, pero no me meto en la política partidaria. El domingo viví un día muy especial, porque fui a votar, cosa que ustedes porque son jóvenes tienen como una cosa habitual y yo, con los años que tengo, durante muchos tiempo no vote.

- ¿Le sorprendió el resultado o la diferencia?

- No conocí una encuesta que me dijera que había una diferencia así. Creo que sorprendidos estamos todos. Yo pensé, de acuerdo con los datos uno tenía, que los Fernández iban a ganar, pero no que iban a ganar por esa diferencia.

- Viendo los resultados de las PASO, ¿cómo ve la AFA a partir de diciembre?

- Nos estamos adelantando mucho. El fútbol argentino debe cambiar con Fernández, sin Fernández, con Macri, o con el que quieras. Debe ser más organizado. No nos podemos pelear con el mundo. Enfrentarte con la Conmebol es pelearte con toda Sudamérica y con la FIFA. No tiene mucha lógica. Lo que tenemos que hacer si no estamos de acuerdo en cómo fue un arbitraje, y sobre todo si sos miembro y parte activa de la Conmebol, es plantear tus inquietudes. Pero no podés salir a decirles que son corruptos, porque sos parte y los demás miembros van a decir “que me está diciendo”. Me parece que las cosas hay que hacerlas diplomáticamente.

- ¿Esto es un cuestionamiento a la conducción de la AFA?

- El cuestionamiento está desde cuando se hizo la elección en la AFA. Por primera vez en la historia River no está en el Comité Ejecutivo, aunque esto no quita que no lo apoyemos. Tienen todo el apoyo nuestro en aquello que creemos está bien y cuando creemos que algo está mal, lo decimos.

- Boca está reclamando en los tribunales internacionales por la final de la Copa Libertadores 2018. ¿Cuál es su postura?

- Boca tiene todo el derecho de ir adonde quiere. Fue a la Conmebol, no le gusto el fallo, apeló y después fue al TAS. Me parece que este tema estaba absolutamente terminado. Ese día, el de la final, ocurrieron cosas que son ajenas totalmente a River, porque la seguridad la podés dar en un ámbito determinado, pero el resto lo tiene que dar la Policía de la Ciudad o la Gendarmería, que eran quienes estaban a cargo de la protección. Jamás vi llegar a un micro de una delegación a ese lugar y que hubiera tres mil hinchas de River pegados al lugar donde pasaba el micro. Eso no ocurrió nunca. Hay vallas, se despeja la zona, y ese día no ocurrió. Hubo una falla, hubo responsabilidades, y hasta lo marcó el jefe de Gobierno de la Ciudad, pidiendo la renuncia del ministro a la mañana siguiente. River es ajeno a cualquier responsabilidad.

- ¿Esto afectó su relación con Daniel Angelici?

- No. Estuvimos en el TAS y yo le decía “porque no terminamos con esto y vamos a comer una paella”. No tiene mucho sentido estar en este lugar. Tenemos distintas opiniones. Por ejemplo, respecto al futbol, él acompañó el proceso de la AFA hace dos años, y River no. Pero tampoco uno es blanco y otro es negro. No somos amigos de ir a comer un bife, pero tenemos una relación como corresponde de presidentes de los dos clubes, con todo respeto, más grandes o por lo menos que tienen más hinchada del país.

- Hace unas semanas catalogaron como una “movida kirchnerista” en contra del Gobierno actual, a la acción realizada entre River y Juan Carr, ¿cómo se tomó las críticas? ¿Se comunicaron con usted desde el equipo de Macri o Larreta?

- No le di importancia a las críticas. Es tan grande lo que se hizo, que realmente poner en duda a Juan Carr… Esto es solidario. No tenía ninguna trascendencia política, eso es tan absurdo que demuestra que los que lo qusieron tildar así en verdad intentaron hacer política. Del Gobierno llamaron, y nosotros también tomamos contacto. Porque aprovechando la movida que se estaba haciendo era importante comunicar cual era el número telefónico para informar la situación de la gente en la calle. Juan tiene un montón de ideas, y él me comentó esta y le dije ‘hagámosla’. Todo eso es ayuda solidaria, nada más que eso.

- Su libro “Parar la pelota” habla de políticas públicas. ¿Qué políticas de los últimos años deberían trascender a este Gobierno?

- La educación. No puedo entender que los políticos de cualquier partido no se puedan poner de acuerdo en bases para tener un desarrollo superior al que tenemos. El otro tema que tenemos que solucionar es el “Hambre Cero”. No puede ser que, en este lugar con todas las posibilidades haya gente que no tiene para comer. No tiene que ver siempre con dar dádivas sino con dar trabajo, encontrarle la solución al problema. Mi queja de esta campaña es que era “mirá lo que hizo este”, “a mí no me gusta lo que hizo este”, pero, ¡decime cómo vas a hacer para que estemos mejor! Eso no lo escuché, y es algo que los ciudadanos tenemos que exigirles a los candidatos para que nos digan cómo van a hacer. Después veremos si nos mintieron o no. Pero que nos digan lo que van a hacer.

- Esa falta de propuestas que menciona, ¿lo impulsa a involucrarse en política?

- Hasta diciembre de 2021 estaré al frente de River. Mientras yo esté al frente del club no haré política partidaria, seguiré haciendo política como lo estoy haciendo hoy. De alguna manera yo doy opiniones que tienen que ver con lo que creo que habría que hacer, no lo digo como presidente de River. Pero aprovecho para decir lo que pienso como ciudadano. En dos años y medio estoy casi convencido que me voy a dedicar a la política. Porque me quiero seguir comprometiendo con la sociedad. Siempre digo que no todos tenemos vocación, pero aquellos que sí, tenemos que estar en un club, en una sociedad de fomento, o en la política.

- ¿Tuvo ofrecimientos este año para candidaturas?

- Sí, pero no era el momento para que yo me dedicara a la política. Tenía un compromiso con River que lo iba a terminar de cumplir.

- ¿Cómo ve la figura de Matías Lammens?

- Me parece un muy buen dirigente de fútbol, es un joven que tiene sus principios y sus valores. Ha agarrado un San Lorenzo con problemas y lo ha ordenado. Luego decidió comprometerse a la política, buenísimo. Así como lo alabo por todo lo que hizo, siempre lo dije, tiene que pedir licencia o tiene que renunciar, vos no podés usar a un club en una campaña política. Eso para mí es clave. Pero lo aplaudo, le digo “qué bueno que llegaste a la política”, que bueno que te plantees ir a cambiar la realidad. Pero los que somos presidentes tenemos que ser presidentes de nuestro club. Y si en algún momento nos dedicamos a la política hay que pedir licencia o renunciar, porque con justo derecho los que en las PASO votaron a la lista contraria a la de él, deben estar pensando “¿por qué te encuentro del otro lado?”.

- ¿Le gusta algún dirigente político joven en especial?

- Bienvenidos todos los jóvenes, pero eso no te lo voy a contestar.

Por Fernando Jaime

(Alumno de primer año de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil)

Producción: Sol Gómez y Agustina Ortiz

(Alumnas de segundo año de la Escuela de Comunicación de Perfil)