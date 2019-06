Tolosa Paz: visita a la casa de CFK en el sur y el "desastre" de Albistur cocinando

Victoria Tolosa Paz pretende ser la próxima intendenta de la capital de la provincia de Buenos Aires. Pero no sólo tiene tiempo para la política o para el debate sobre las listas del Frente de Todos. Tolosa Paz también recuerda que siempre fue buena administradora en su hogar, inclusive cuando tenía un sueldo de empleada pública en el Ministerio de Desarrollo Social. “Hacía chicle con la plata para llegar a fin de mes”, rememora ante los alumnos de periodismo de la Escuela de Comunicación de Perfil.



Tolosa Paz, que va a competir en La Plata, está casada con Enrique “Pepe” Albistur, ex funcionario clave del gobierno Kirchnerista. No todo es color de rosas ahí: cuenta que su esposo solo le cocinó una vez y que fue un desastre. “Lo de él es hacer picadas, eso le sale fantástico”, dice, entre risas. Por cumplir con sus obligaciones profesionales, Tolosa Paz tuvo que dejar de cocinarles a sus hijos, y delega la función a dos colaboradoras que trabajan en su hogar. Sin embargo, en un punto no cede: “Siempre hago las tortas para los cumpleaños de mis hijos, y mi especialidad son las pastafloras, dicen que son únicas”, sostiene Vicky, orgullosa. Como por obligación se entrena diariamente, y reflexiona que la política le ocupa casi todo el tiempo. Su materia pendiente: hacer yoga.

“Nunca vi la serie ‘Game of Thrones'. Debería hacerlo, es la serie favorita de Cristina”, sentencia Tolosa Paz. Cuenta que pudo visitar, en febrero, la residencia de la ex Presidenta en El Calafate, y elogia su jardín: “Es muy ordenado y no está cargado, ella tiene un muy buen gusto para la decoración y tiene lindas obras de arte”.



*#LadoB es el costado alternativo del reportaje principal que hacen los alumnos de la Escuela de Comunicación de Perfil al protagonista de esta nota. Es, también, el otro lado de cualquier entrevista: preguntas y, sobre todo, respuestas que no se suelen ver o escuchar.

Por Margarita Elías y Gustavo Duarte

(Alumnos de segundo año de la Escuela de Comunicación de Perfil).