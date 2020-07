Victoria Tolosa Paz: "Posiblemente tengamos 8 años de Alberto Fernández"

Victoria Tolosa Paz visitó de forma virtual la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil y afirmó que no es la cuarentena lo que paralizó la economía, sino la pandemia. "Es alentador pensar que el camino que estamos recorriendo es el acertado para cuidar la vida", sostuvo. También aseguró que la Argentina tiene que rediscutir una matriz impositiva para que "los que menos tienen menos paguen y los que más tienen más paguen".

La titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales defendió la presencia de Marcelo Tinelli, Narda Lepes, María Cher, Diego Brancatelli en el Consejo Federal Contra el Hambre, a la vez que pidió terminar con las antinomias políticas. "La discusión supera la grieta entre peronismo o antiperonismo", completó Tolosa Paz en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret.

—¿Qué consecuencias económicas tendrá esta nueva etapa de la cuarentena en el AMBA?

—Estamos convencidos de que la parálisis no tiene que ver con la cuarentena sino, con la pandemia. Los datos demuestran que la economía mundial se derrumbó con o sin cuarentena. Somos conscientes que mientras dure esta pandemia y este mecanismo de cuarentena, no solamente los comercios, sino, también, varias actividades y profesiones independientes estarán perjudicas. Por más que abramos, el comercio pequeño que no pudo adaptarse a una venta online permitida en Argentina, no va a a tener el efecto esperado. Tenemos la certeza de que a ese sector va a haber que acompañarlo desde lo local, provincial y nacional. A partir de liberaciones de presiones en tasas municipales, con extensiones de plazos en vencimiento de los tributos provinciales y con un Estado nacional que lo acompañe con la batería de medidas que se han desarrollado. La cuarentena nos permite no lamentar cientos y miles de muertes. Los más de mil muertos que tenemos en la Argentina nos duelen, pero es alentador pensar que el camino que estamos recorriendo es el acertado para cuidar la vida.

—Cuando lanzaron el Consejo Federal Contra el Hambre se recibieron críticas por la presencia de Marcelo Tinelli a nivel nacional y de Diego Brancatelli en Pilar. ¿Cuál es su opinión al respecto?

—En esa convocatoria donde fue criticada la presencia de Marcelo Tinelli, Narda Lepes, María Cher, Diego Brancatelli, se buscaba poder empezar a trabajar la conciencia en la ciudadanía. Hombres y mujeres que tienen un compromiso social más allá de sus funciones y sus éxitos en la vida laboral, se han comprometido. Fueron criticados, pero nadie preguntó qué hizo Marcelo Tinelli en la Mesa del Hambre. Lo hablo mucho con él. Quizás las figuras públicas cuando se comprometen y exponen, corren el riesgo de ser juzgados y la verdad que no es así, lo hace pensando de verdad y desde su rol de comunicador. Lo mismo con Narda Lepes, montó con un grupo enorme de mujeres y hombres un sistema de cambio de hábitos en barrios populares y está trabajando en cuarententa cocinas y ollas populares de la región de La Plata. María Cher se acercó porque tiene una gran experiencia en lo textil y sabe que estamos trabajando un programa de primeras infancias para las mujeres embarazadas, niños y aporta todas su experiencia. Unilever, Danone, Agua Ser y Yogures de La Serenísima donan en Argentina Contra el Hambre. Donde hay una necesidad puede también existir el sector privado asistiendo, no solamente el Estado, creemos realmente en eso. Somos articuladores. Venimos de años donde quizás nos agrietamos demasiado, hoy estamos en otra etapa. Queremos sentarnos en la mesa y todos aportar algo, eso es Argentina Contra el Hambre para nosotros. Fue una gran convocatoria y un gran acierto de nuestro presidente.

—La semana pasada estuvo Myriam Bregman en este espacio y señaló que según Unicef el 60% de los niños y niñas de Argentina puede caer en la línea de pobreza una vez finalizada la pandemia pero que aún se sigue demorando el debates sobre impuesto a la riqueza. ¿Usted qué piensa?

—La interpretación que hace Unicef es en base a la proyección de que el PBI en Argentina va a caer más de diez puntos, como posiblemente pueda llegar a caer. Estamos muy complicados y va a ser complicado poder salir, sobre todo cuando miramos como mira Unicef la pobreza infantil. Tanto la mujer como los niños y niñas en la Argentina son la cara de la pobreza más extrema. Tenemos muchísimos niños y niñas que están viviendo en condiciones de pobreza multidimensional. La Argentina va a tener que rediscutir una matriz impositiva progresiva, los que menos tienen menos pagan y los que más tienen más paguen. No podemos seguir pensando con esta matriz impositiva. Vamos a tener que aplicar una fórmula diferente en donde las grandes riquezas van a tener que hacer, vía bono extraordinario o vía un mecanismo impositivo, un aporte para la etapa que viene. Así está trabajando el mundo la salida de la pandemia. En Argentina es una discusión que por ahora no se está dando porque creo que falta esa mesa de consenso. Supongo que en los próximos debates estará esto presente. Hay que discutir la matriz impositiva en donde no se castigue o se cargue tanto a la actividad productiva y en todo caso, se castigue aún más la cuestión patrimonial y de riqueza paralizada. Creemos que a la Argentina para poder ponerla de pie hay generar cada vez más trabajo, más producción, más empleo, pues es la única salida que tenemos.

—Respecto de los preocupantes indicadores sociales que hay actualmente en el país, ¿considera que el peronismo, que gobernó durante mucho tiempo desde el regreso de la democracia, debe hacer una autocrítica?

—Nosotros pensamos que cuando asumió nuestro presidente Alberto Fernández marcamos un punto de inflexión. Hacemos política porque pensamos que hay herramientas para que se mejoren las condiciones del ser humano como persona. El peronismo más reciente que hemos tenido la posibilidad de ver real y concreto, fue recién en 1973 con Perón y Evita. Después vino el peronismo de Menem, con el cual no concuerdo ideológicamente porque abrazó la causa del peronismo pero luego hizo todo lo contrario a lo que era la doctrina del partido y del movimiento justicialista. Luego, la fase más reciente es la historia de Néstor y Cristina Kirchner, la cual tiene muchísimas criticas de un sector que no entendió cual era el camino que queríamos recorrer y muchísimos que nos aferramos a esa política porque entendíamos que era una mirada para crecer y salir de la crisis. El país destruido en el 2001, encontró a Néstor en 2003 y hubo un proyecto político, con todos los errores que podemos discutir. Luego nos agarró la crisis mundial del 2008, tuvimos restricciones muy importantes en Argentina y lamentablemente en doscientos años, nunca hubo ciclos de mas de diez años con posibilidades de desarrollo. No hicimos todo bien, sino no hubiésemos perdido en las elecciones pasadas. Pero la discusión supera la grieta peronismo o antiperonismo y es una discusión en todo caso de qué Argentina podemos construir para adelante.

—¿A quién le gustaría ver como candidato a presidente en las próximas elecciones: a Alberto o a Cristina?

—No es lo que me preocupa, no sé qué será de nuestro proyecto político en 8 ni en 4 años. La Argentina a construir en estos 4 años con Alberto es un país donde el debate hay que construirlo en serio. El mundo hoy está en crisis y la cuestión de fondo deja de lado la cuestión electoral. Todos quieren imaginar el futuro y ver si es Cristina o Alberto, si nos peleamos o si nos amigamos, si se van a pelear Máximo y Sergio; todo está en el ruido de la política. Pero de fondo, la Argentina tiene tanto por resolver que en realidad, como dirigente política, estoy avocada a poder aportar a la construcción de ese consenso social necesario sobre como salimos de la pandemia. Poder sentar en esa mesa empresarios, dirigentes sindicales, movimientos sociales, va a ser necesario porque no hay salida de una crisis tan importante a nivel mundial como la que estamos viviendo hoy. No hay en la historia reciente ninguna experiencia como ésta, donde la economía realmente está crujiendo y tengamos que sobrepasar nuestras diferencias para poder construir ese proyecto de país. Si eso ocurre, posiblemente tengamos 8 años de un proyecto político sustentado en Alberto Fernández, porque en definitiva nosotros confiamos en que es Alberto la figura que puede lograr ese consenso necesario.

—¿Le gustaría cerrar la entrevista con algún comentario final?

—Debo ser de las políticas que siempre tratan de construir un vínculo con el periodismo. Además, es muy saludable y muy necesario en Argentina, construir hombres y mujeres con responsabilidad en la comunicación. Que se animen a preguntar todo y que honren lo que van a hacer que a partir que puedan recibirse y ejercer libremente la profesión, que lo ejerzan con la enorme responsabilidad que tienen. Yo me sentí, no solamente cómoda, sino muy contenta de que en este tiempo de pandemia sigan estudiando, sigan preparándose y formándose. A ustedes los avergüenza muchas veces los políticos corruptos. A nosotros también nos avergüenza algunos periodistas que por un sobre, por una billetera puedan decir A o B según como suene esa billetera. La verdad es que creemos que de los dos lados, periodismo y política, tienen, en todo caso, mucho que aprender y tenemos mucho para trabajar en función de honrar dos profesiones que bien llevadas adelante pueden ser realmente una gran salida para la República Argentina.

Pilar Passamonte y Analía Vega

Estudiantes de Periodismo

Escuela de Comunicación de Editorial Perfil