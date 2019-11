Subió un video doblando remeras y en horas se hizo viral con 8 millones de visitas

En tiempos de viralización, que un video logre en pocas horas 8 millones de visitas en Twitter no es poca cosa. Lo extraño en este caso es que el mismo, subido a la red social por un youtuber llamado Christian Hull (@christianhull) habla de un producto que no es tampoco demasiado novedoso en el mercado: un doblador de remeras que, al menos todos los que tenemos Facebook habremos visto en sus anuncios comerciales... Tanto como los seguidores de la serie Big Bang Theory, cuyo protagonista lo usaba... Pues bien, Hull decidió compartir su experiencia en las redes.

¿Que hace que un video se convierta en viral? Puede haber miles de razones, pero lo cierto es que diariamente internet se puebla de ellos, captando la atención de millones y millones de personas en todo el mundo. Lo que es seguro es que las reacciones de los protagonistas son las que determinan que lo quieran ver en todo el planeta, y tal es el caso de Christian Hull, quien en vez de estar frente a un dispositivo doméstico parece haber descubierto una mina de oro.

Este comediante y youtuber australiano llamó la atención con un video de pocos segundos en el que comparte su emoción, su alegría y su entusiasmo por usas un dispositivo que consiste en una tabla plegable para doblar remeras, comúnmente llamada doblador de remeras.

"Cuando compré esta carpeta de camisetas no me di cuenta de cuánta alegría me iba a traer!", escribió en Twitter para acompañar el video que se haría viral. El mismo tuvo más de 8,4 millones de vistas, más de 700 mil likes y 162 mil retuits en menos de dos días.

El boom de la organización llega al hogar y su economía

"Nunca me había divertido tanto en mi vida con la tarea más aburrida y mundana de doblar camisetas. ¡Esto es tan divertido! Fue lo más divertido que hice en mi vida, uno de los mejores momentos de mi vida...", dice Hull, algo exagerado, por cierto. Aunque, quien a diario dobla remeras sabe que puede llegar a ser una tarea muy poco gratificante.

Por supuesto, los fanáticos de la serie The Big Bang Theory, ni lerdos ni perezosos, se ocuparon de recordarle que ese dispositivo ya era usado en la ficción por Sheldon Cooper (interpretado por Jim Parsons) y enseguida le enviaron el video de la escena en cuestión.