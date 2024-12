5 propuestas para pasar el verano en el teatro porteño

La Madre

Sobre un texto de Florian Zeller, Cecilia Roth encabeza el elenco de esta propuesta que llega al Teatro Picadero (Pje. E. S. Discépolo 1857, CABA) en su temporada 2025. La Madre es una atrapante y conmovedora historia que cuestiona cuáles son los límites de la soledad, el vacío y la cordura. Con dirección general de Andrea Garrote, el elenco se completa con Gustavo Garzón, Martín Slipak y Victoria Baldomir. El reestreno está previsto para el 9 de enero 2025, con funciones de jueves a domingo.

¿Puede una madre amar demasiado? ¿Existen límites para ese amor? ¿Qué ocurre cuando un hijo crece y se va? Anne ha construido una vida alrededor de su hijo Nicolás y, ahora que se ha ido, debe enfrentarse a la pérdida, al nido vacío y al verdadero vínculo con su marido. ¿Ha vivido para ella o para los demás? ¿Ha valido la pena? ¿Hay algún sentido para lo que queda? Las decisiones que ha tomado la atormentan y hay tanto que quiere decir ahora… La obra tiene diseño de vestuario de Ana Markarian, de escenografía de Micaela Sleigh y de iluminación de Agnesse Lousupone. Los productores ejecutivos son Bárbara Rapoport y Luciano Greco, con producción general de Sebastián Blutrach y Faroni Producciones. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Matar a un elefante

A partir del 11 de enero, esta obra de Franco Verdoia (quien también dirige) se presentará los sábados de enero y febrero a las 20 en el Teatro Metropolitan (Avda. Corrientes 1342, CABA). Integran el elenco Ezequiel Rodríguez, Julieta Lastra, Gerardo Serre, Berenice Gandullo y Gabriel Carasso.

Cuatro amigos se encuentran a partir del súbito regreso de Amadeo; artista visual que emigró del pueblo y supo conocer la fama, pero que tras un reciente hecho artístico incomprendido, es declarado persona no grata por quienes lo vieron crecer. La trágica muerte de un elefante de circo sobrevuela la reunión y lo que en principio sería una visita breve, se prolonga a tal punto que Amadeo ve peligrar su partida. Y no hay peor pesadilla para el que se fue y regresa, que la amenaza de quedarse para siempre. Como en Late el corazón de un perro, otra vez el pueblo y el retorno. Otra vez el corazón y lo animal, aunque ahora enlazado en un argumento que se vale de un grotesco cordobés para narrar un acontecimiento entre sublime y mundano. Y en esta vuelta no es la familia la que tira sino los amigos. Esos amigos de la infancia que alguna vez uno eligió y por quienes ¿daría la vida?

Matar a un elefante atraviesa memoria y cuerpo con el mismo cuchillo con el que se rebana un chorizo. Sale al cruce de recuerdos compartidos que se deforman según quien los evoque. "¿Dónde estabas? -pregunta Julián a su amigo Amadeo- ¿Dónde estabas cuando desapareciste?". La producción ejecutiva es de Débora Torres y Matías López Stordeur, el diseño de escenografía y utilería de Alejandro Goldstein, el de vestuario de Jorge López, la música y el diseño sonoro de Ian Shifres, el de iluminación de Matías Sendón y la dirección de producción de Romina Chepe. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Ahora/después

La obra teatral escrita por Guido Zappacosta que ganara el concurso CONTAR Feria Teatral Buenos Aires organizado por AADET regresa al Teatro Picadero (Pje. E. S. Discépolo 1857, CABA) en la temporada 2025. A partir del martes 7 de enero a las 20, y todos los martes del mes, volverá el unipersonal con Federico Ottone bajo la dirección de Héctor Díaz.

Ahora/después es la reconstrucción del vínculo de un hijo con su padre. Diego hace un trabajo minucioso para intentar recordar cada instante de lo que fue un lapso crucial para él. Necesita explicárselo, repasarlo y aprenderlo, para poder contarlo. Como todo recuerdo es arbitrario, él tiene sus propias herramientas de trabajo: una cancha de fútbol, una enredadera que trepa por las paredes, un pequeño nido de pájaros, un gran bollo de pizza que leva al paso del tiempo, ducharse para regarse a uno mismo, una madre, un hermano y una cocina, donde reina el padre. El viaje que nos propone tiene paisajes variados, todos los climas, y accidentes geográficos que irá sorteando. Solo él sabrá si este desafío le valió la pena. Lo único que pide a cambio, es que lo acompañemos.

La propuesta tiene espacio escénico e iluminación de Gonzalo Córdoba, diseño sonoro de Mauro García, de vestuario de Daniela Dearti y son productores generales Sebastián Blutrach, Tomás Rottemberg, Preludio Producciones, Eloísa Cantón y Bruno Pedemonti.

La Ultima Sesión de Freud

El texto de Mark St. Germain, protagonizado por Luis Machín y Javier Lorenzo, comenzará en enero de 2025 su año despedida en el Teatro Picadero (Pje. E. S. Discépolo 1857, CABA). Multipremiada propuesta que no es sólo un fuerte debate, es una obra profunda sobre dos hombres que viven y discuten los grandes temas de todos los tiempos, con inteligencia y humor. La obra se centra en el legendario psicoanalista Dr. Sigmud Freud (Machín) que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis (Lorenzo) a su casa en Londres. Ese día Inglaterra entra en la segunda guerra mundial y ellos discuten sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida.

Esta aclamada propuesta tiene versión de Daniel Veronese, quien también la dirige, diseño de escenografía de Diego Siliano, de iluminación de Marcelo Cuervo, de vestuario: Laura Singh, producción ejecutiva de Luciano Greco y general de Sebastián Blutrach. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Además, partir del 3 de enero, estará representándose hasta fines de marzo en Buenos Aires y sumará una gira por la Costa Atlántica: el 7 y el 22 de enero estarán en San Bernardo, el 8 y el 24 en Pinamar, el 9 y 23 en Villa Gesell, 8 y 19 de febrero en Mar del Plata, el 20 en Necochea y el 21 en Miramar.

Juira 2, ¿con qué necesidad?

Marian Moretti estrena su nueva propuesta en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) en enero. Este unipersonal de humor escrito junto a Diego Reinhold desembarca en la sala Pablo Picasso el 26 de enero 2025 a las 20. Allí desplegará su desparpajo, histrionismo y versatilidad en un show deslumbrante, en el que el humor, la música y la sorpresa se mezclarán con la ironía y el absurdo. En esta propuesta teatral, Marian presenta una experiencia inteligente y cautivadora, dirigida por el multipremiado y reconocido Reinhold. Una combinación explosiva de ingenio y creatividad que promete dejar a la audiencia sin aliento.

Moretti cuenta ya con una vasta trayectoria como actriz, habiendo formado parte en diversos sets de cine y televisión. Entre los trabajos en los que participó cabe mencionar El amor después del amor, División Palermo y Entre hombres. En 2023 presentó Juita Tour ¿Uds. bien? en el Picadilly, una temporada exitosa que finalizó con una gira nacional que además la llevó a Uruguay. Esta propuesta tiene diseño musical de Miguel Ángel Cino, realización de vestuario de Marita Zarco, contenido digital de Cam Cammarata, producción ejecutiva de Amida Quintana Gómez, y producción general de Eduardo Estrella y Carlos Barcos para CHCH Producciones. Encontrá acá más info sobre las entradas.