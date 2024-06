Lucas Spadafora está más maduro y debuta en el musical Waterloo que se estrena el 11

Ya están en la recta final. El 11 de junio se estrena en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA) Waterloo: Summer Night City. Un musical basado en las canciones de ABBA de ese disco específicamente y que que cuenta la historia de una chica en los '80 que no quiere salir a bailar porque acaba de terminar con su novio y no quiere arruinarle la noche a su amiga. Prefiere quedarse en casa, deprimida, cantando baladas de ABBA. Nadie la va a hacer cambiar de opinión… hasta que se entera de que esa misma noche en la disco Waterloo habrá un concurso para encontrar a una nueva anfitriona, la sucesora de Lady M, una drag queen que encandila a todos con su encanto. La competencia es la excusa que Emma necesita para dejar atrás el dolor y volver a creer en ella misma.

En elenco de gente joven está integrado, entre otros por Lucas Spadafora, una ascendente figura del espectáculo que comenzó a profesionalizar su actividad. "Fui estudiando más y ya estoy listo en este momento para salir en el teatro musical, que es mi pasión -reveló en una entrevista exclusiva-. Así que estoy muy feliz de tener esta oportunidad. Mi papel también se llama Lucas. No tuvimos mucha originalidad con el nombre, y es un personaje bastante disruptivo en la obra, ya que pasa en otra época. Viene a mostrar otro tipo de relaciones, otro tipo de amor. Es un personaje muy lindo".

Este talento que nació en el 2000 y representa acabadamente lo multifacético que pueden ser en su generación, se hizo conocido por el canal de YouTube que comenzó a los 15 años, donde hacía parodias y escenas cómicas con personajes propios. Ahora está listo para enfrentar el duro trabajo que representa hacer un musical: "Reconozco que es un laburo difícil cantar, bailar, la ubicación en el escenario, el manejo con los compañeros. En verdad es una es una presión enorme, pero también era algo que estaba esperando. Siento que es algo mucho más profesional, además de que no se basa tanto en uno. Hay que estar muy atento al equipo, porque todos son importantes, desde el que pone el sonido hasta quien está tras bambalinas ayudando con la escenografía. Esto me gusta mucho, que sea un todo y no simplemente lo que hace uno individualmente, sino el trabajo en equipo. Me pasó de estar solo a, de repente, estar con una producción de 20 personas, con un elenco y que cada uno tenga su su parte, su canción, su armonía. Acá estoy mostrando otra faceta mía, algo ya más profesional como te decía, y que también me permite salir un poco del humor y empezar una nueva carrera, que es lo mío. Ojalá así sea porque es mi pasión".

Consultado sobre qué pensó cuando quedó en el casting, Lucas reconoce que fue "una alegría enorme porque llega en un momento en el que me siento súper preparado para salir a defender este papel. Y también saber que pusieron la confianza en mí para hacerlo. También les agradezco primero a mamá y después a papá, en ese orden; ellos me están bancando desde siempre, desde que empecé en un teatro chiquito en Mar del Plata haciendo una presencia hasta ahora. Siempre estuvieron en todas las funciones, así que fueron los primeros a los que llamé cuando quedé y los primeros que se alegraron por mí. Desde el primer vídeo que subí, que no entendían una mierda de lo que de lo que estaba haciendo. Igualmente fueron y me compraron los trípodes, me llevaron a las clases de canto y siempre están ahí cerca. Estoy más grande y me doy cuenta", finaliza el simpático intérprete.

El elenco de Waterloo se completa con Caro Domenech, Bruno Coccia, Cristian Zeballos, Aitana Salvia y Naza Marozzi. Sobre una idea de Lorena Miraglia, con dirección de Nicolás Sorrivas, coreografía de Macarena Palermo, dirección vocal de Pablo Arias García, musica de Nech Miraglia e iluminación de Leandro Fretes. ¡Ya falta poco para el estreno! Encontrá acá más info sobre las entradas.