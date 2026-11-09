Del rechazo al ajuste a la hegemonía de la iglesia bergogliana en Argentina

Hace casi tres años que hay una motosierra entre Argentina y el Vaticano. La llegada de Javier Milei a la presidencia implicó un giro drástico para el país, pero también para la Santa Sede. En diciembre de 2023 Jorge Mario Bergoglio ya había cumplido diez años como pontífice. Francisco siguió desde Roma los comienzos del gobierno de ultraderecha a la distancia, con preocupación y en silencio. La aplicación de la política del shock sólo le llevó amarguras al exarzobispo porteño en los últimos años de su vida.

Hasta su muerte, el 21 de abril de 2025, Bergoglio siguió en detalle los estragos que provocó el ajuste profundo en las poblaciones que había definido como prioridades de la iglesia católica bajo su conducción: los ancianos, los niños, los desposeídos y los trabajadores. Durante los dos años que siguieron, al entonces papa le tocó administrar esa crisis con cautela y por eso evitó pelearse con los hermanos Milei. Había una razón de peso para evitar una escalada. Bergoglio evitó repetir la bronca que respiró durante la presidencia de Mauricio Macri, a quien le prodigó un rostro pétreo cada vez que lo recibió en Roma.

Detrás de esas caras largas y gestos adustos, el jesuita le reprochó en privado, todas las veces que pudo, su rechazo a la aplicación del ajuste durante la administración de Cambiemos. Cuatro años después, con Milei en el poder, el foco de Bergoglio cambió. Ya había vivido la decepción que le generó la presidencia de Alberto Fernández, los temores de la pandemia yen ese momento estaba ante el desafío de escudriñar a ese político desconocido, que anticipaba tempestades abruptas. Francisco siempre le recriminó a Macri su espíritu de venganza con el peronismo. Al mismo tiempo recibió y escuchó a todos los dirigentes del movimiento obrero y del PJ que pudo, para evitar una mayor fragmentación que eternizara al fundador del PRO en el poder.

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Los intentos que Bergoglio promovió para auspiciar la unidad de un peronismo crisis, rindieron fruto, pero le dejaron un sabor agridulce con la presidencia de Fernández y la feroz interna con la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner. Quizás por eso la victoria de la fórmula Milei – Victoria Villarruel no lo tomó por sorpresa. En vez de pelearse, como hizo con Macri, Francisco se dedicó a la mitigación y respaldó uno por uno los reclamos que hizo la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ante las consecuencias del ajuste.

La encargada de atajarlas fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mucho antes de que la entonces canciller Diana Mondino tratara de tejer un puente con la Santa Sede en manos de Bergoglio.

Con la era Milei el puente aéreo Roma – Buenos Aires que se hizo febril a partir de 2013, entró en una declinación definitiva por la menguante salud de Bergoglio. Francisco pasó los primeros 10 años de su papado sin ganas de visitar su terruño. Cuando cambió de idea, la salud no lo acompañó. Se había propuesto visitar África y luego encabezar un vuelo apostólico a los dos lados del Río de la Plata. Alcanzó ala primera parte, pero su último paso por el Cono Sur quedó trunco para siempre.

Milei, Néstor y Cristina Kirchner comparten una coincidencia particular que encierra un gran desafío político para cualquier mandatario. En las tres presidencias hubo cambios en la conducción política del Vaticano. Néstor llegó al poder cuando Juan Pablo II era papa. El pontífice polaco, Carol Wojtila, falleció el 2 de abril de 2005. Fue sucedido por el alemán Joseph Ratzinger, en un cónclave donde Bergoglio estuvo a un paso de ser designado.

A Cristina le tocó asistir a la primera renuncia de un papa vivo en 500 años. Benedicto XVI abdicó el 28 de febrero de 2013y el 13 de marzo el arzobispo porteño y cardenal primado dela Argentina tuvo su segunda oportunidad. Le tocó ser el papa número 266 y se transformó en el primer pontífice argentino, latinoamericano y jesuita de la historia.

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Francisco estuvo 13 años en el poder y lo ejerció hasta su muerte. Esa inflexión sucedió cuando Milei ya llevaba un año y medio como presidente. El mismo tiempo que le tocó convivir con la Roma de Bergoglio. Desde entonces la designación del norteamericano Robert Prevost abrió otro escenario para la administración libertaria.

El vínculo siguió en manos de Pettovello hasta que la llegada de León XVI abrió la posibilidad de una visita oficial a la Argentina para cerrar el deseo bergogliano incumplido. Desde entonces las riendas del vínculo con la Santa Sede quedaron bajo la conducción de Karina Milei, en una interlocución que estuvo custodiada por los obispos que Bergoglio decidió promover con mando de tropa, como Jorge García Cuerva al frente del arzobispado porteño y a Marcelo Colombo como titular del Episcopado desde 2027 hasta fines del año próximo. Ambos ascensos contaron con el respaldo de Prevost, que fue nombrado Obispo de Chiclayo (Perú) por Francisco y luego promovido al frente del dicasterio del Vaticano para esas designaciones, casi el ministerio del Interior de la Santa Sede.

La iglesia argentina que ayer recibió a León XVI es bergogliana en un 90%, con prelados que fueron impulsados por el mismo jesuita que Milei primero agredió verbalmente, hasta que el hábil papa porteño contuvo casi como a un niño. Las sotanas poderosas que ejercen el mando político del clero local todavía no perdieron la paciencia con Milei, pero no han dejado de advertirle al nuevo papa que en la tierra de Bergoglio ahora se aplica un experimento económico que agrede casi todos los principios del catolicismo.