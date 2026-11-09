Farsas políticas sobre la visita papal

El prólogo de la sobreactuación fue explicitado este domingo a la mañana, horas antes de que el Papa arribara a Buenos Aires, por Karina Milei. Celebró que Nación, la Iglesia, CABA, PBA y Córdoba trabajaran juntas en organizar este viaje y deseó que la visita “sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos”, posteó la hermanísima, que fue replicada por el Presidente.

Es cierto que la secretaria General de la Presidencia decidió ponerse al frente del operativo papal y que hubo coordinación con el resto de las administraciones. Sin embargo, el árbol no debería tapar el bosque: la gestión Milei ha hecho gala de su falta de predisposición para la construcción de consensos básicos y la asistencia del poder central, en general y también con la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Ni hablar en relación a la Provincia de Buenos Aires, la más poblada del país y gobernada por un “comunista”, según reza el manual libertario, que encima aspira a ser candidato presidencial para ganarle a Milei. Por caso, tal vez alguien le haya avisado al Sumo Pontífice que el Cottolengo Don Orione de Claypole, al que va este lunes, sufrió una brutal desfinanciación del Estado como parte de los recortes en discapacidad. El Ministerio de Salud reforzó hace unas semanas el envío de fondos, cuando se oficializó que era uno de los destinos elegidos por el Papa. Maravillas de la fe.

Nuevos recelos en lo alto del poder

Las forzadas ondas de amor y paz gubernamentales se pondrán a prueba al máximo cuando León XIV haga expresa en sus discursos la defensa de los más vulnerables, como manda la Doctrina Social de la Iglesia. Estos últimos días, el Gobierno ha hecho trascender que va a soslayar todo cortocircuito que pueda brotar a partir de la palabra papal. Semejante predisposición no obturó el interés oficial por conseguir de antemano el contenido de algunos de los discursos papales. Fue en vano.

Sin embargo, circula también una postura menos misericordiosa en un sector de las filas violetas: redirigir cualquier crítica de Su Santidad a las responsabilidades del kirchnerismo. “Son ellos los mayores creadores de pobres”, sería el eje central de la respuesta. Con cierta preocupación, cuentan cerca de Milei que se siente más tentado por esta segunda opción, siempre desde su tribuna predilecta, las redes sociales. Un clásico.

Lo más interesante al respecto es que el peronismo en general -y los kirchneristas en particular- diseñan aplicar la misma lógica: utilizar lo que diga el Papa en beneficio de promover su propio mensaje partidario, sobre todo en momentos en que lo que más cohesiona a la principal fuerza opositora es ir contra Milei. Otro clásico.

Esta dimensión del aprovechamiento político no sólo estimula la polarización, que León XIV condena, sino que además es uno de los disparadores que llevaron a su antecesor, el argentino Jorge Bergoglio, a esquivar el regreso al país en su rol de Francisco. Miserias aparte, de las que hay en exceso, sería deseable al menos que el paso del Papa por la Argentina implique algún tipo de bálsamo para mucha gente agobiada o rota, ante los graves problemas con los que tiene que lidiar diariamente.

Primer milagro de León XIV en Argentina



Habrá que ver si la indiferencia social que marcan ciertas encuestas sobre la expectativa de la venida de León XIV, pese a que habrá multitudes asistiendo a sus actos, expresa cuán profundo es este escepticismo generalizado. En ese sentido, poco contribuye desde hace muchos años el accionar de nuestra dirigencia. Porque de la farsa política no hay dios, ni Papa, que nos salve.