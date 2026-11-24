Editorial Perfil celebró sus 50 años de historia con un discurso de su fundador, Jorge Fontevecchia, quien repasó el recorrido de la empresa periodística desde el nacimiento de la revista La Semana hasta la actualidad. En su mensaje, destacó el papel de NOTICIAS como continuadora de aquel proyecto editorial y reflexionó sobre la identidad, la transformación y la permanencia del periodismo a lo largo del tiempo.

A partir de uno de los axiomas del papa Francisco, "el tiempo supera al espacio", Fontevecchia planteó que el aniversario no representa solamente una celebración del camino recorrido, sino también un compromiso con el futuro. Además, reivindicó la independencia como uno de los principios centrales de la editorial y recordó las distintas etapas de su trayectoria, desde sus primeros años al frente de las revistas hasta el presente de una organización que reúne distintos medios periodísticos.

NOTICIAS celebra los 50 años en la Legislatura porteña

La Revista Noticias celebra sus 50 años con un homenaje a la libertad de expresión en la Legislatura porteña

El discurso completo de Jorge Fontevecchia

“El tiempo supera al espacio” sostenía uno de los 4 axiomas del Papa Francisco.

Francisco sostenía que darle prioridad al tiempo implica enfocarse en generar procesos de transformación a largo plazo, en lugar de obsesionarse por controlar posiciones de poder o buscar resultados inmediatos. Y apelaba a la paciencia histórica porque mientras que el espacio cristaliza los momentos y busca asegurarlo todo en el presente, el tiempo abre horizontes hacia el futuro y permite que los cambios maduren sin caer en la ansiedad por el rédito rápido.

50 años no se cumplen, se construyen. Medio siglo cambiando para ser los mismos porque el tiempo es lo que pasa… pero es la identidad lo que permanece y, como dijimos, se construye.

No celebramos solamente haber llegado, sino a todo lo que todavía podemos llegar ya que la mejor manera de honrar el pasado es construir el futuro. 50 años, ‘sin-cuenta’, de una publicación que aprendió a envejecer sin hacerse vieja. Contando la historia pero siendo parte de ella. Y si el pasado nos acredita el futuro entonces nos compromete.

50 años después seguimos pensando en la próxima nota, en la próxima tapa.

Nos gusta decir que la independencia no tiene fecha de vencimiento.

El mayor logro de una organización no es sobrevivir a su tiempo, sino sobrevivir a quienes la crearon y vale para la revistas La Semana y su continuadora Noticias. Yo dirigí los primeros diez años de La Semana desde su fundación cuando tenía apenas 21 años recién cumplidos y luego los primeros 5 años de Noticias, por eso ella es más hija de Gustavo González el director general y CEO de Editorial Perfil quien fue parte de su redacción durante casi dos décadas y aún hoy su guía a pesar de sus múltiples otras responsabilidades. Y en esta revista, seguramente la revista argentina más importante de la historia ya que no se lanzan nuevas revistas y actualmente es la mayor revista de información semanal en lengua hispana, se condensan los 50 años de Editorial Perfil que se fundó para lanzar la revista La Semana. El espíritu de Noticias y su predecesora, es el espíritu de Perfil que irradia sobre todos los medios periodísticos de la editorial, actuales y préritos, agentes fundamentales de todas las luchas por la libertad de prensa y la democracia que no hacen falta enumerar porque todos conocen.

Por eso este ‘cumpleaños’, tiene una dimensión histórica no solo para Editorial Perfil sino para el periodismo.

50 años y la historia continua, gracias a todos por acompañarnos.