La edición especial de PERFIL por la llegada del papa León XIV a la Argentina: cómo descargarla y dónde comprarla

La llegada del papa León XIV a la Argentina quedó reflejada en una edición especial de Diario PERFIL, dedicada a su visita al país y a los acontecimientos más destacados de su primera jornada en el país.

Los lectores podrán acceder a la edición completa en formato PDF y descargarla de lunes a jueves, a través de la web de PERFIL. De esta manera, podrán recorrer todas las páginas del diario y conservar el ejemplar en formato digital.

Además, quienes quieran guardar la edición impresa podrán conseguirla en los kioscos de diarios y revistas. Se trata de un número especial que reúne toda la cobertura periodística de un acontecimiento histórico: el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años.