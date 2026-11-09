ActualidadUna edición histórica

La edición especial de PERFIL por la llegada del papa León XIV a la Argentina: cómo descargarla y dónde comprarla

El ejemplar completo estará disponible en formato PDF de libre acceso de lunes a jueves. Además, se podrá conseguir en los kioscos de diarios y revistas para conservar de recuerdo.

La edición especial de PERFIL por la llegada del papa León XIV a la Argentina: cómo descargarla y dónde comprarla
La edición especial de Diario PERFIL por la llegada del papa León XIV a la Argentina. | CeDoc
Hoy 04:29

La llegada del papa León XIV a la Argentina quedó reflejada en una edición especial de Diario PERFIL, dedicada a su visita al país y a los acontecimientos más destacados de su primera jornada en el país.

Los lectores podrán acceder a la edición completa en formato PDF y descargarla de lunes a jueves, a través de la web de PERFIL. De esta manera, podrán recorrer todas las páginas del diario y conservar el ejemplar en formato digital.

Además, quienes quieran guardar la edición impresa podrán conseguirla en los kioscos de diarios y revistas. Se trata de un número especial que reúne toda la cobertura periodística de un acontecimiento histórico: el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años.

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