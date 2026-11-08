A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.192 del Diario PERFIL, de este domingo 8 de noviembre de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Histórico: León XIV llega a la Argentina para cumplir el gran deseo de Francisco. Hoy León XIV arriba desde Uruguay y se quedará en la Argentina hasta el miércoles. Es la primera visita de un pontífice al país desde 1987, cuando Juan Pablo II lo recorrió por segunda vez. Además, salda una deuda: Bergoglio murió sin poder volver a su tierra. Su sucesor, que comparte su mirada sobre los más pobres, tendrá una agenda con fuerte sello social: el Cottolengo de Claypole, el mundo del trabajo en la UCA, una cárcel federal, los jóvenes en Palermo y la misa en Luján.

Villarruel. La vicepresidenta ocupará su lugar protocolar en la gala del Palacio Libertad.

El círculo rojo testea a Bullrich y a Macri para un plan económico alternativo.

Boca, el campeón que recuperó el “celular de Dios”. El equipo de Arruabarrena se quedó con el torneo anual del fútbol argentino. Un gol en el sexto minuto de descuento de Enner Valencia le dio el título.

La tapa del Diario PERFIL del domingo 8 de noviembre de 2026 | Crédito: Cedoc

Santiago Peña fue destituido y ordenan su prisión preventiva por el escándalo del Ueno Bank en Paraguay.

Fin de Netanyahu: Eisenkot deberá formar gobierno en Israel. Cambio de paradigma en la geopolítica.

La Marcha del Orgullo conmocionó a la Ciudad de Buenos Aires. Símbolo de las libertades individuales.

HB