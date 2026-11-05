PERFIL continúa con el reparto gratuito de diarios en las escuelas y este jueves llegó a Recoleta

El operativo de distribución gratuita de diarios en papel de Editorial Perfil continuó este jueves en el barrio de Recoleta, después de su primera jornada en Almagro. Impulsada por Jorge Fontevecchia, la propuesta busca fomentar la lectura en papel y acercar la actualidad periodística a chicos, adolescentes y sus familias con el reparto de ejemplares en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires.

Su actividad forma parte de un programa de Media Literacy (alfabetización mediática) que apunta a despertar el interés por la lectura entre chicos y adolescentes, mejorar la comprensión de textos y sumar herramientas para reconocer información confiable.

A lo largo de la jornada, el reparto pasó por la Escuela Primaria N.º 2 "Juan Larrea" , en Laprida 1235; la Escuela Primaria N° 10 DE 2 "Gregoria Pérez" , en Arenales 2733; y en Lenguas vivas, en Cordoba 1951.

Distribución diario Perfil 05112026

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También llegó a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (UBA) , en Marcelo T. de Alvear 1851; la Escuela de Jornada Completa N° 1 "Juan José Castelli" , en Ayacucho 1680 y en la Escuela "Ángel Gallardo", en Ayacucho 1849.

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Para organizar el reparto, la editorial seleccionó instituciones que permitieran concentrar los recorridos y aprovechar mejor los horarios de ingreso y salida de los alumnos, además de facilitar los desplazamientos del equipo.

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