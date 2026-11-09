De la prohibición del tango al elogio de León XIV: el Papa citó a Gardel y Lepera para hablar del futuro argentino

Pensar que hubo un tiempo en que el tango estaba prohibido y escandalizaba a los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica. Por la segunda década del siglo XX, desde Francia lo condenaron por indecente y obsceno, y no fue hasta principios de los años 20 que fue medianamente aceptado en el Vaticano, cuando tras ser bailado ante el papa Benedicto XV, la máxima autoridad eclesiástica consideró que no tenía nada de condenable.

Este domingo 8 de noviembre, más de un siglo después, en el primer mensaje de León XIV ante el presidente Javier Milei y las personalidades políticas y sociales más importantes de la Argentina, hubo reconocimiento a la poesía del tango con múltiples resonancias. Porque en esa mención (y en muchas otras) el Papa no sólo reconoció a su antecesor, el papa Francisco, que durante su papado admitió extrañar una costumbre bien porteña y bien tanguera: callejear por Corrientes y comerse una porción de pizza, sino que habló del tango y del mate como parte de la identidad y la unión de los argentinos.

Fiel heredero de Francisco, León XIV dejó un discurso admirable, donde hizo convivir a los pueblos originarios con la economía al servicio de la gente, con el Martín Fierro y el mate, con Jorge Luis Borges y el compromiso con la ecología, y lejos de citar a grandes pensadores, apeló a la sencillez de Carlos Gardel y Alfredo Lepera en su tango "Volver" para reclamar por aquellas generaciones que pasan.

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“Admirar el camino recorrido por esta Nación, vuelve la imagen que ha acompañado estas palabras. Cada generación recibe una Patria que otros han puesto en sus manos. Durante un tiempo le corresponde habitarla, servirla y hacerla crecer. Después deberá entregarla; sí, como cantaba Gardel ‘es un soplo la vida’, pero perdura el bien. Perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir y la fe nos invita a mirar todavía más lejos hacia la felicidad eterna, a la que Dios nos llama”, dijo León, aprovechando los versos de "Volver", un tango tan cercano a los corazones argentinos y especialmente porteños, que fueron y vinieron del mundo en exilios políticos y económicos tantas veces que ya ni nos animamos a contar.

Por eso, también reclamó mejores condiciones en el país para que los jóvenes no tengan que emigrar para encontrar un futuro. Ese puente entre la cultura popular y el reclamo social cobra un sentido aun más profundo en la Argentina de hoy. Que el jefe de la Iglesia vuelva a Gardel para interpelar a la dirigencia no es solo un recurso retórico o poético; es una posición política sobre la obligación de cuidar la memoria colectiva y generar esperanzas concretas para las generaciones que vienen. El tango, que supo ser refugio de desterrados y “viajero” del dolor del desarraigo, volvió a ser la voz de los que sueñan con no tener que armar la valija an la búsqueda ya no de un futuro mejor, sino de al menos, un futuro.

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La cita al hermoso tango "Volver" trasciende el guiño emotivo y se convierte en un imperativo ético. Porque si la vida es un soplo, como cantaba el Mudo y recordó el heredero espiritual del papa Francisco, lo único que queda es la huella que dejamos en las generaciones que vienen y el país que les dejamos.

Tango, mate, Martín Fierro, Borges y Gardel, excelentes puntos de partida para el llamado de León XIV para construir un país con futuro para los jóvenes, la fe y la identidad popular caminan por la misma senda.