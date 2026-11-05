Ron Wood, en Otro día perdido: sus noches con Maradona y cómo le ganó al cáncer

Ron Wood, el guitarrista de los Rolling Stones pasó el miércoles por el estudio de Otro día perdido (eltrece) y convirtió la entrevista con Mario Pergolini en una pequeña fiesta. Charló, contó anécdotas, se emocionó y terminó tocando en vivo.

Desde el saludo inicial dejó claro que volvía con ganas. “Extrañé Argentina, es genial estar de regreso”, dijo, y enseguida le tiró un elogio a la platea: “Son el mejor público del mundo”.

El primer golpe de efecto llegó cuando sacó una armónica del bolsillo y se largó a improvisar. Después, a pedido de la panelista Evelyn Botto, tomó una guitarra y zapó el clásico “olé olé olé” junto a Niño Monja, la banda estable del ciclo.

En ese clima distendido, apareció el recuerdo de Diego Maradona. Entre risas, Wood admitió que compartieron más de una noche larga, de esas que después ninguno recordaba del todo: “Con Diego Maradona tuvimos varias noches juntos y después nos olvidábamos de todo lo que había pasado”.

Ron Wood y Mick Jagger

También habló de sus orígenes y del respaldo de su familia: “Mis padres me alentaron siempre. Querían que fuera artista y sentían orgullo por mí”.

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Sobrevivir, y contarlo

A los 79 años, Wood se mostró en un gran momento personal y no esquivó los temas más duros. Habló de su recuperación con humor y sin vueltas: “Hace 16 años que estoy limpio. Lo fumé todo, tengo la suerte de estar vivo”.

The Rolling Stones

Explicó que ese camino lo llevó a querer transmitir algo a quienes atraviesan situaciones difíciles: “Me gusta difundir un mensaje de esperanza a las personas que sufren. Sobreviví al cáncer dos veces: uno de pulmón en 2017 y después a uno de células pequeñas en 2020”.

Y compartió la mejor noticia reciente, con una sonrisa: “Hace un par de meses me dijeron que estoy de alta, que no tengo cáncer y que no me quieren ver más”. En la entrevista Wood reveló que además de cáncer de pulmón tuvo otro en las células.

Los Stones y la gira que espera

Sobre el final, Pergolini elogió Foreign Tongues, el disco que los Rolling Stones publicaron este año, y le hizo la pregunta que se hacen los fans: ¿habrá gira para presentarlo? Wood dijo estar muy conforme con el álbum y con ganas de salir a tocarlo, pero reveló dónde está el freno: “Mick y yo ya estuvimos juntándonos. Estamos esperando que Keith diga qué quiere hacer él con su futuro. Él está un poco apático, no quiere hacer giras por ahora”.

La espera, sin embargo, no lo dejó quieto. Decidió salir por su cuenta con un repaso por su carrera, que incluye temas de The Birds, The Creation, Jeff Beck Group, Faces y los Stones. “Dije ‘no me voy a sentar a esperar, voy a salir y tocar’”, recordó.

En ese camino, contó, recibió una muestra de cariño de un viejo compañero de ruta, Rod Stewart: “Tenía un mensaje de Rod Stewart en mi teléfono que decía: ‘Ronnie, estoy tan orgulloso de vos, viejo amigo. Estoy contento de que estés saliendo a tocar, estés saliendo de gira, y todo el mundo diga que está disfrutando lo que estás haciendo’. Eso fue realmente un gran cumplido”.