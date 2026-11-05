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¿Cuándo y cómo será el primer alunizaje tripulado de la NASA del siglo XXI?

Tras un ajuste en el cronograma de las misiones Artemis, la agencia espacial estadounidense acaba de confirmar que los humanos volverán a pisar el suelo lunar un año después de lo previsto en las simulaciones iniciales.

¿Cuándo y cómo será el primer alunizaje tripulado de la NASA del siglo XXI?
Luis Rodriguez
05-11-2026 | 13:07

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) redefinió su estrategia para concretar el histórico regreso de seres humanos a la superficie lunar. A través de su ambicioso programa espacial bautizado como Artemis, la agencia norteamericana planifica detalladamente cada fase tecnológica para garantizar un descenso seguro de sus tripulantes en este siglo.

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