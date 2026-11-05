¿Cuándo y cómo será el primer alunizaje tripulado de la NASA del siglo XXI?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) redefinió su estrategia para concretar el histórico regreso de seres humanos a la superficie lunar. A través de su ambicioso programa espacial bautizado como Artemis, la agencia norteamericana planifica detalladamente cada fase tecnológica para garantizar un descenso seguro de sus tripulantes en este siglo.