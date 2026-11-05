Sol, calor y posibles tormentas: el tiempo amenaza la visita del Papa León XIV

El Papa León XIV iniciará una histórica gira por la Argentina que incluirá un denso esquema de actividades masivas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre, el Santo Padre encabezará misas multitudinarias y encuentros al aire libre en un contexto atmosférico que combinará el paulatino ascenso de las temperaturas con una latente amenaza de inestabilidad.

El tramo inicial de la gira se caracterizará por condiciones primaverales continentales, aunque la evolución del sistema atmosférico podría sumar complejidad a las convocatorias públicas a medida que la comitiva papal avance hacia el interior del territorio nacional.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se anticipa un escenario sumamente propicio

La primera gran cita litúrgica tendrá lugar el lunes 9 a las 11:30, cuando el Pontífice oficie una misa masiva en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se anticipa un escenario sumamente propicio, con una mañana fresca cuya mínima rondará los 14 °C, para luego escalar de forma acelerada por la acción del sol.

Hacia el mediodía, el ambiente en la capital federal alcanzará unos 22 °C, mientras que el techo térmico se ubicará en los 25 °C durante las primeras horas de la tarde. El viento predominará del sector norte y la nubosidad aumentará levemente recién al caer la noche, sin peligro inmediato de precipitación para los miles de asistentes que se darán cita al aire libre.

La inestabilidad acechará a Córdoba y el calor apretará en la histórica misa de Luján

El escenario cambiará progresivamente hacia la segunda etapa del viaje. El martes 10, la comitiva se trasladará a la provincia de Córdoba, donde las proyecciones meteorológicas indican un incremento paulatino de la inestabilidad. Para la jornada en la capital mediterránea se aguarda una mínima de 14 °C y una máxima estimada entre los 26 °C y 27 °C.

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De acuerdo a los datos oficiales, existe probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en diversos sectores provinciales que podrían alterar momentáneamente las actividades pautadas.

El cierre del itinerario oficial se trasladará el miércoles 11 a la provincia de Buenos Aires, con una misa programada a las 10:00 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Esta celebración en el espacio público concentrará una de las mayores aglomeraciones de personas de toda la gira papal.

Para ese día en Luján, el reporte de Metoered anticipa una masa de aire más cálida y húmeda, con marcas térmicas que se iniciarán en los 15 °C y treparán hasta rozar los 28 °C. El desplazamiento de la inestabilidad desde el centro hacia el este podría desencadenar nubosidad variable y tormentas aisladas, acompañadas por eventuales ráfagas de viento sobre la zona bonaerense.