Cristina habló y Milei agradece

Habló Cristina Kirchner y celebra Javier Milei. La aparición de la expresidenta desde su prisión domiciliaria y su ambición de recuperar sus derechos políticos pueden tener diferentes motivaciones. Pero no hay dudas de que resulta funcional a la necesaria estrategia del Presidente de avivar la polarización.

A ese efecto, si en la lógica electoral del Gobierno Axel Kicillof es mejor candidato que Sergio Massa , CFK resulta mejor candidata que ambos . Encarna el pasado con el que antagoniza a Milei, tanto más que ellos dos.

El mensaje de la expresidenta no parece, con todo, dirigirse a Milei. Su destinatario es el gobernador bonaerense, que avanza. Axel Kicillof confirmó en privado su disposición a enfrentar a quien le toque en una primaria. Lo ratificó ayer su ministro de Gobierno.

Cristina Kirchner habló sobre su candidatura: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”

La posibilidad de que Cristina sea habilitada divide opiniones. En el llamado caso Fontevecchia, la Corte ha dicho que los organismos internacionales no son una cuarta instancia de apelación, aunque aceptaron cumplir con una reparación, sin modificar su fallo.

Nunca un tribunal internacional revocó una condena contra un presidente. Puede que CFK busque una reivindicación. Que se trate de una necesidad, propia de la condición humana, de quien se ve privada de la libertad. O que su objetivo sea someter a Kicillof. Acaso ni ella misma sepa las razones. Pero Milei agradece.