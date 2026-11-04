Aldana Lara: el proyecto Mujeres que Invierten crece y recibe un reconocimiento unánime

El proyecto Mujeres que Invierten, creado por la Dra. Aldana Lara, abogada, MBA y Máster en Finanzas, fue declarado de interés por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, durante una sesión ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2026.

La aprobación contó con el acompañamiento de representantes de distintos espacios políticos, reflejando que la educación financiera puede constituir un objetivo compartido, más allá de las diferencias ideológicas.

“Que una iniciativa educativa alcance el consenso unánime demuestra que existen objetivos capaces de unirnos. Acercar conocimientos financieros a la sociedad es uno de ellos”, expresó la autora.

La educación financiera constituye una herramienta fundamental para tomar decisiones económicas informadas, administrar recursos y construir patrimonio a largo plazo. Su alcance, sin embargo, trasciende las inversiones: también implica comprender riesgos, desarrollar hábitos financieros saludables y aplicar lo aprendido a la vida cotidiana.

Educación financiera sin barreras generacionales

Uno de los pilares de la iniciativa es poner herramientas financieras al alcance de distintos públicos, adaptando los contenidos a las necesidades de cada generación.

En este marco, la especialista fue convocada como disertante por la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la Semana Mundial del Inversor 2026, en una jornada realizada el 1 de octubre en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que reunió a más de 500 estudiantes de 13 escuelas secundarias.

Durante su exposición abordó problemáticas actuales como las apuestas, las estafas financieras y la influencia de los finfluencers en redes sociales. También explicó la estructura y regulación del mercado de capitales argentino, destacando la importancia de verificar la información, reconocer riesgos y diferenciar las inversiones de las promesas de ganancias fáciles.

La actividad buscó fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas, con un mensaje central: invertir no es apostar, y la educación financiera es esencial para prevenir riesgos y tomar decisiones responsables.

Esta visión también se extiende a sus programas de capacitación para empresas, equipos corporativos y particulares, que integran contenidos sobre mercado de capitales, planificación económica y gestión patrimonial.

Beauty Experience: conocimiento y bienestar en un mismo espacio

Con el propósito de llevar la educación financiera a nuevos espacios, el 21 de noviembre, a las 16:30 horas, se celebrará la segunda edición de Mujeres que Invierten – Beauty Experience.

Tras una primera edición con cupos agotados, la propuesta vuelve a combinar formación financiera, estética y autocuidado junto a profesionales especializados, ofreciendo un espacio donde el aprendizaje y el bienestar se complementan.

El encuentro contará con 25 lugares y un formato personalizado que permitirá a las participantes incorporar herramientas para organizar sus finanzas, compartir experiencias y dedicar tiempo a su cuidado personal.

Las interesadas podrán solicitar más información e inscribirse a través de los canales oficiales del proyecto, disponibles al pie de esta nota.

Desde las aulas hasta los espacios corporativos y los encuentros entre mujeres, el propósito permanece: facilitar el acceso a herramientas financieras prácticas que contribuyan a mejorar las decisiones cotidianas.

“Si no entendés tu dinero, alguien más decide por vos”.

Dra. Aldana Ayelén Lara

Abogada | MBA | Máster en Finanzas

Autora de Mujeres que Invierten

Instagram: @mujeresqueinvierten.finanzas | @dra.aldanalara

Web: www.mujeresqueinvierten.org

YouTube: Mujeres que Invierten