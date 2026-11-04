Diego Paniagua en CEOtalks: “Somos el primer empleador del país y el 85% de quienes ingresan tiene menos de 24 años”

Diego Paniagua tenía 17 años cuando empezó a trabajar en el primer McDonald’s de Rosario. La apertura fue, en sus palabras, una revolución en la ciudad: para cubrir 140 puestos se presentaron más de 4.000 personas, y él fue uno de los elegidos. Empezó cocinando, como la enorme mayoría de los “crew” de Arcos Dorados, y 33 años después dirige las operaciones de la compañía en Argentina.

Paniagua asumió el primero de enero de 2026 como director general de Arcos Dorados, la empresa que opera McDonald’s en 21 países de Latinoamérica y el Caribe. Volvió tras cuatro años fuera del país, durante los cuales estuvo al frente de operaciones en Uruguay, Curazao y Trinidad y Tobago. En un nuevo episodio de CEO Talks para Perfil.com, repasó su trayectoria, el acuerdo con YPF, el plan de expansión y el vínculo de la marca con los jóvenes.

“Volví a mi país con mucho orgullo y encontré una operación extremadamente robusta, una marca muy sólida y una de las empresas más queridas y reconocidas por las familias de Argentina”, contó. Aclaró que la oportunidad llegó como combinación de “una preparación personal y un acompañamiento por parte de la compañía”, y que la recibió con alegría y responsabilidad: Argentina es el segundo país en importancia y tamaño dentro de Arcos Dorados.

“Nos dimos cuenta de que el cliente es mucho más selectivo, mucho más preciso, y que antes de poner su dinero en algún lado se fija en el valor que va a obtener”, señaló. La respuesta, agregó, pasa por asegurar que cada acción genere el máximo valor posible y por trabajar de cerca con proveedores y franquiciados para ganar eficiencia sin resignar rentabilidad.

Ahí aparece uno de los datos que más destacó: el 95% de la proveeduría de McDonald’s en la Argentina es nacional, y parte de esa producción también se exporta a otros países. Según Paniagua, desarrollar proveedores locales es parte de la cultura de la marca y de Arcos Dorados.

El acuerdo con YPF: tres modelos para llegar a más lugares

Este año la compañía abrió locales en Mar del Plata y Paraná, y recientemente inauguró el número 237 en una estación de YPF en Vicente López, el primer paso de un acuerdo con la petrolera. Paniagua sostuvo que la presencia territorial de YPF es “enorme” y que permite llegar a muchos lugares donde hoy McDonald’s no está.

El acuerdo contempla, en principio, tres formatos. El primero es el que ya funciona en Libertador y Melo: un mostrador dentro de la tienda de la estación de servicio. El segundo suma a ese mostrador un circuito de AutoMac, pensado para brindarle una opción más al cliente. Y el tercero apunta a instalar un local completo dentro de un gran predio de YPF.

Paniagua confirmó que habrá más sucursales de este tipo. “Es muy reciente, el potencial es enorme”, dijo, y explicó que se evalúa el ritmo y el orden de las aperturas, ya que cada estación debe tener espacio suficiente para que el restaurante pueda operar.

Más aperturas en 2027: el plan de expansión de McDonald’s

En los últimos cinco años, McDonald’s Argentina abrió en promedio seis locales por año. Paniagua adelantó que 2026 cerrará “bastante por encima” de ese número y que para 2027 apuntan a abrir en ciudades y provincias donde la marca todavía no está.

Sobre los distintos tipos de local, desde el del barrio chino hasta los enfocados en el takeaway, explicó que el tamaño de la organización juega a favor: con más de 45.000 restaurantes en el mundo, la experiencia acumulada es enorme y cada ubicación se analiza según densidad poblacional, tipo de cliente, movilidad y si la zona es más residencial o más laboral.

El local del Barrio Chino, desarrollado junto al Gobierno porteño y la asociación china en la Argentina, tiene incluso una cinta que transporta los productos desde la cocina hacia el frente, además de algunos productos específicos que luego otros locales también pidieron. La compañía fue reconocida con el Premio Fortuna a la Integración Social, y el caso más emblemático es el del Barrio 31. Para el ejecutivo, proyectos como ese, o el del Barrio Chino, muestran que la marca “está en absolutamente todos lados, para todas las edades y para todos los bolsillos”.

En la Argentina, según Paniagua, solo dos o tres franquiciados tienen un único restaurante; el resto está creciendo junto a la compañía. “Trabajamos en el día a día como si fuéramos la misma compañía”, afirmó. En lo digital, recordó que los kioscos de autoservicio llegaron en 2016 y que la app de McDonald’s tiene la mayor penetración de la industria. A eso se suman los canales de delivery: “Yo no soy el mismo cliente siempre”, dijo. “Hay que estar disponible para todo lo que quiera el cliente en el momento que lo quiera”.

-Claudio Celano: McDonald’s es uno de los principales empleadores jóvenes. ¿Cómo trabajan con ese primer empleo?

-Diego Paniagua: Somos el primer empleador del país y este año fuimos reconocidos como la mejor empresa para trabajar en la Argentina, lo cual nos enorgullece y nos llena de responsabilidad. Entre el 85% y el 90% de las personas que entran tienen menos de 24 años y, en su enorme mayoría, es su primer empleo. Primero los cuidamos: la seguridad de la comida y de las personas es lo primero. Después trabajamos lo blando, cómo interactuar con el cliente, cómo vencer los primeros miedos y resolver conflictos. Lo técnico se aprende rápido. Y cuando ven potencial y la persona está interesada, nuestra responsabilidad es ayudarlos a ocupar otras posiciones.

-CC: ¿Cuáles son las hamburguesas más vendidas?

-DP: En la historia larga, gana el Cuarto de Libra, levemente por encima. Después sigue el Big Mac y el doble Cuarto de Libra. En los últimos cuatro o cinco años, el lanzamiento de Grand y todo lo que tiene que ver con Tasty ocupó un lugar muy importante y hay que ponerlas entre las líderes. Las hamburguesas del Mundial lideraron las ventas durante tres meses, no solo en la categoría sino en el total. Los clientes buscan valor, y esos sándwiches eran grandes e indulgentes.