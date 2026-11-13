El arte de ver y verse: la herencia familiar que convirtió a Carla Di Sí en un referente del diseño de anteojos en Argentina

En el piso superior de su refugio en Palermo, justo bajo una ventana abierta al cielo, dos cuadros devuelven la imagen de un hombre rodeado de herramientas antiguas que parecen vigilarlo todo: es su abuelo, el responsable involuntario de este recorrido. Miope y óptico, su figura custodia una oficina íntima de dos plantas donde el espacio se puebla de cajas con elementos, bocetos sueltos alrededor de la computadora y pequeños llaveros con forma de anteojos que conviven con cuadros coloridos. Traspasar la puerta, recibir la cordial bienvenida de Karina en la recepción y subir la escalera completa la transición hacia ese micromundo artesanal, donde Carla Di Sí lleva prendida sobre el pecho, con absoluta naturalidad, una bandera argentina en forma de escarapela que resume su pulso y su orgullo.

Ese símbolo patrio no es un adorno aislado dentro de una marca de diseño independiente que desafía la inmediatez de la serie a través de acetatos de alta calidad y ediciones limitadas. Crecida entre los secretos del oficio, Di Sí construyó su propuesta sobre una premisa innegociable: para quienes los precisan, los anteojos no actúan como un complemento secundario, sino como una extensión directa de la identidad. Desde esa trinchera de autor, la creativa, diseñadora y heredera de una tradición centenaria abrió las puertas de su taller ubicado en la calle Costa Rica y repasó sus primeros pasos, desglosó el valor estratégico de la industria nacional y expuso su mirada crítica sobre el estado de la salud visual en el país.

El salto de fe: la llamada imprevista que transformó la vocación en diseño

La herencia familiar no siempre se asume de manera lineal. Hizo falta un viaje a los 22 años y un momento de introspección frente al mar para que Carla decidiera volver a Buenos Aires, ingresar a la óptica de la familia y aprender desde abajo los secretos del mostrador y el engranaje del negocio. Tras años de foguearse en el trato cotidiano, un llamado inesperado de una marca de indumentaria la convocó a proyectar su primera línea de lentes. Sin saber dibujar un plano pero impulsada por una fuerza interna impostergable, aceptó el desafío que cambiaría su rumbo para siempre.

Perfil: Cuando hablás de los anteojos, afirmás que no son un accesorio que complementa a la persona, sino que forman parte de su identidad ¿Cómo influye esa idea a la hora de diseñar una nueva pieza?

Carla Di Sí: Mi primer anclaje a la hora de diseñar es pensar en quién se los va a poner. Siempre me imagino a una persona, a un personaje, o juego mentalmente a cambiarle el aspecto a alguien que conozco poniéndole otros anteojos. Me digo: "A vos te pondría estos y serías otra persona". La idea de que el anteojo es un accesorio surge cuando la industria de la moda los absorbe a través de licencias de grandes marcas de indumentaria. Pero para mí, viniendo de donde vengo y siendo óptica, el producto principal es el anteojo. Si te olvidás los anteojos en tu casa tenés que volver a buscarlos, no podés salir a la vida. No son un accesorio. Preguntale a cualquiera de mis clientes si les da lo mismo usar mis anteojos u otros.

Transformar esas ideas en un anteojo real requiere de una cadena muy concreta de trabajo. Todo empieza con bocetos a mano alzada donde vuelca las primeras formas -incluso alguna que otra idea que llega en sueños-. Después, el proceso se vuelve puramente técnico: dibuja planos a escala real (uno en uno) para definir las medidas exactas y pasa a la etapa de maquetado. Con esas maquetas prueba los volúmenes, ajusta cómo calza el modelo en el rostro y hace todas las correcciones necesarias antes de enviar el diseño a producción.

El sello de la casa: por qué para Carla Di Sí la colorimetría redefine la elección del anteojo

En una industria donde las fórmulas tradicionales insisten en encorsetar los rostros según reglas geométricas estrictas -imponiendo qué anteojo le corresponde a una cara redonda, cuadrada u ovalada-, Carla Di Sí construyó una mirada propia que rompe con esos manuales. Para la diseñadora, la forma del rostro es una estructura secundaria; el verdadero punto de partida para dar con la pieza indicada reside en la colorimetría. Su metodología se enfoca en hacer un diagnóstico personalizado de la paleta viva de cada persona: la tonalidad exacta de la piel, los matices del cabello y la luz de los ojos. Al colocar el anteojo en el centro del rostro, el color correcto no busca disimular facciones, sino iluminar la mirada y lograr que el armazón dialogue de forma armónica con la identidad de quien lo lleva.

Perfil: ¿Qué es lo primero en lo que te fijás para saber qué diseño va con la persona? ¿La forma del rostro o entran en juego otros elementos?

Carla Di Sí: Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de elegir unos anteojos son los colores naturales de la persona, más que la forma.Porque si vos más o menos entendés cuál es tu paleta de colores, después la forma va a acompañar. Pero la paleta de colores es recontra importante. Y los colores son naturales. Todos tenemos diferentes tonalidades, pieles por ahí más rojizas, más, más blancas… Después están los colores de los ojos, pueden ser marrones, azules, más celestes, verdes, grises. Los colores del pelo también: rubias, morochas, todo eso forma parte de la paleta natural. Una buena guía siempre es mirar tu propio placard y fijarte qué colores de ropa sabés que te quedan bien. Esos colores van a ser una buena guía para también ver dentro de esa gama, elegir anteojos.

Lejos de imponer análisis teóricos o estudios rígidos antes de la compra, la dinámica de trabajo en el taller apuesta por la espontaneidad y el trato cercano. El equipo está capacitado para guiar la búsqueda desde una propuesta más lúdica y distendida: invitar a probar, jugar con las combinaciones sobre el rostro y descubrir orgánicamente en el mostrador cuál es el modelo y el tono que mejor conectan con cada persona.

Hacer en Argentina: el desafío de fabricar con identidad frente a la inmediatez industrial

La defensa de la producción nacional no responde a un mero eslogan comercial, sino a una decisión estratégica y afectiva que define el ADN de la marca. En el mapa latinoamericano, solo Argentina y Brasil conservan una infraestructura fabril propia para la óptica, un entramado con historia que se remonta a mediados del siglo pasado y que cuenta con cámaras, expertos y una sólida cultura de oficio. "A mí, más allá del nacionalismo, me parece importante valorar las industrias locales de cualquier país porque motorizan un montón de cosas", reflexionó la diseñadora al remarcar el valor de mantener viva la cadena productiva en el país. Sostener la fabricación local le permite no depender de la lógica de las grandes escalas internacionales, conservar un tiempo propio en el proceso y garantizar una respuesta de postventa directa con la fábrica.

Entre planchas de acetato que ingresan y se transforman en armazones a través de un diálogo constante con los artesanos, el día a día se debate entre la mesa de dibujo, las visitas periódicas a la producción y la atención en el local de Palermo. Ese contacto frecuente con quienes visitan el espacio no es menor: "Me gusta estar frecuentemente porque para mí es importante escuchar a mis clientes, saber qué ven, qué les gusta y qué hay para mejorar".

Ese pulso diario se refleja también en la selección del equipo de trabajo. Lejos de buscar exclusivamente perfiles técnicos, la prioridad pasa por rodearse de personas apasionadas y con vocación de servicio, capaces de comprender que la óptica es, antes que nada, una herramienta para ayudar al otro a ver bien y cambiarle la vida. Al respecto, resumió: "Este es un oficio que se basa principalmente en vocación de servicio; te tiene que gustar querer ayudar a alguien a ver bien, porque si no es muy difícil sostenerlo".

Perfil: En un mundo dominado por la producción en serie y la inmediatez, ¿Cómo se materializan tus anteojos en el taller y qué valor le da a la marca el sello "Hecho en Argentina"?

Carla Di Sí: Primero destacar que hay mucha experiencia acá en lo que es confección de anteojos y en fabricación. En la industria óptica local está bueno que se tome conciencia de eso. Porque todo el servicio de garantía post-venta que se puede dar ante un anteojo argentino que compres y que puedas llamar a la fábrica y ver cómo resolver ese problema. Bueno, eso es algo que existe porque tenemos industria argentina de anteojos. Cuando salen de la fábrica es increíble. El proceso productivo es espectacular. O sea, esta cosa de poder imaginarte algo y después materializarlo es algo que es espectacular. Pero pasa con todo, con una silla, con una mesa, con lo que sea. Así que, ¿Y el valor de lo hecho por manos argentinas? Bueno, creo que es algo que desde mi marca decidí fabricar en Argentina. Porque al principio por ahí fue lo más fácil, pero hoy yo podría fabricar en otro país si quisiera. Pero la verdad es que decido fabricar en Argentina porque podes hacer pocas cantidades, tener otro tempo en el proceso productivo y estar más atentos a los detalles. Eso lo podemos hacer porque tengo una fábrica acá que me respalda y que me cumple con lo que quiero hacer.

Perfil: ¿Cómo es ese diálogo constante entre lo que imaginaste en el papel y lo que el acetato o la herramienta permite hacer en el taller? ¿Tenés limitaciones?

Carla Di Sí: Trabajando con acetato. El acetato es espectacular porque te permite hacer casi de todo, o sea que casi no hay limitaciones. Sí, a veces hay cosas como, por ejemplo, que necesitamos un determinado espacio para insertar la bisagra. Ahí sí tenemos un diálogo con la fábrica en donde yo quiero hacer un talón que por ahí no tiene suficiente lugar, y me dicen: "No, necesitamos poner cuatro milímetros más porque no te puedo poner la bisagra". Pero más allá de esas cosas, me gusta trabajar mucho dibujando frentes de acetato con bajorrelieve, y hasta ahora en la fábrica pudimos hacer todo lo que pedí.

Ver bien es fácil con buena información: por qué el sistema de salud visual argentino necesita repensar la accesibilidad y el rol profesional

Más allá del diseño y la estética de autor, la mirada de Carla Di Sí sobre la óptica tiene una profunda raíz sanitarista y crítica. Para la diseñadora, el sistema de salud visual en Argentina se mantiene detenido en el tiempo y muestra fallas estructurales evidentes que se reflejan a simple vista en la calle. "No puedo concebir que se vea a personas con anteojos que no tengan antirreflejo, o que se usen los anteojos pregraduados, esos que ya tienen corrección, como si reemplazaran a un anteojo de verdad", señaló con preocupación sobre una masividad comercial que atenta contra la salud de los ojos.

Frente a una oferta informal que invade farmacias, kioscos y shoppings con productos estandarizados que ignoran la distancia interpupilar y las dioptrías diferenciadas de cada ojo, la creadora insiste en que el acceso a una buena visión requiere una cadena profesional integrada. En ese engranaje, donde convergen oftalmólogos, ópticos y optómetras, la falta de un desarrollo más contundente de la optometría en el país representa una deuda pendiente. Su propuesta a futuro es clara: apostar a políticas públicas que garanticen exámenes visuales rigurosos y faciliten la presencia de optómetras dentro de las propias ópticas para que la salud visual deje de ser un privilegio y llegue verdaderamente a cada ciudadano.

Perfil: Desde tu experiencia en la óptica, ¿Sentís que las personas se realizan controles visuales con la frecuencia necesaria?

Carla Di Sí: Los exámenes visuales para mí no se hacen con la frecuencia que deberían hacerse; lo experimento en la óptica. Y una señal muy clara de eso es que, por lo menos en Buenos Aires, exista una oferta de pregraduados, el anteojo de farmacia, que sea tan masiva y tan a la mano. Vos vas a una farmacia, a una librería, a un kiosco, a un shopping y te podés comprar un anteojo con una corrección que nunca va a ser tu corrección, porque la distancia interpupilar el anteojo pregraduado no la puede respetar, ya que viene prefabricado. Y después es muy difícil que tengas la misma graduación en un ojo y en el otro. Aparte, no funcionan para la presbicia; lo único que hacen es comprar incomodidad. Hay mucho camino por recorrer todavía, y desde la marca intentamos dar información y trabajar como creemos que tiene que trabajar la óptica.

Perfil: ¿Cuál considerás que sería un buen plan de acción para que la sociedad acceda a una mejor información y a un sistema de salud visual más equitativo?

Carla Di Sí: En Argentina hay un montón de laboratorios de lentes oftálmicas que trabajan increíblemente y tienen un abanico enorme, desde opciones económicas que cumplen perfectamente su función hasta marcas premium; el óptico en Argentina tiene todo el material para trabajar, de eso no tengo ninguna duda. A nivel políticas públicas, lo que yo sueño es que algún día puedas entrar a una óptica en Argentina y que adentro haya un optómetra y te pueda hacer el examen visual. ¿Por qué? Porque esa facilidad, esa accesibilidad es lo que hace que se expanda y que la salud visual de verdad le llegue al ciudadano de a pie. Si para hacerte un examen visual tenés que esperar dos meses porque no hay turnos, y luego te atienden en diez minutos con un examen que parece demasiado rápido, eso no es calidad. La calidad de salud visual se logra poniendo al servicio de la gente a los profesionales que tienen que hacer el trabajo que les corresponde. Eso sería espectacular.

Entre la técnica y la creatividad: la dualidad del oficio y el eterno agradecimiento a la herencia

En el universo de Carla Di Sí conviven dos fuerzas que lejos de chocar, se retroalimentan. Por un lado, la estructura del conocimiento técnico y riguroso de la óptica; por el otro, la libertad absoluta de la invención estética. "Creo que todos tenemos diferentes personajes que nos habitan. Tengo una parte que es bastante estructurada, la técnica, y otra mucho más creativa. Logro hacer una mezcla de ambos universos y eso se plasma en la marca de una forma orgánica, no impostada", reflexionó. Aunque admite que la vena artística es su gran refugio, entiende que la creatividad no es patrimonio exclusivo del diseño, sino una chispa humana capaz de unir puntos en las disciplinas más diversas, desde la informática hasta la biología.

Esa armonía se vuelve tangible en el impacto diario que genera en la vida de quienes visitan su local. Más allá del objeto de diseño, la recompensa más grande aparece al devolverle la accesibilidad a personas con necesidades complejas: "Me acuerdo de una chica que tenía una miopía muy alta y en otras ópticas le decían que solo podía usar anteojos para niños. Nada más frustrante a los treinta años. Nosotros diseñamos armazones para miopías altas con el tamaño adecuado y el cristal correcto. Poder elegir te cambia la vida".

Al final del recorrido, al condensar en una frase la filosofía que aprendió y transformó en marca, concluye que "ver bien y verse bien es fácil con buena información". Un precepto que no nació de la nada, sino que emerge como un hilo invisible conectado directamente con la historia familiar y la enseñanza de su abuelo.

Perfil: ¿Qué le dirías hoy a tu abuelo?

Carla Di Sí: A mi abuelo le diría gracias. Gracias por todo. A veces uno no sabe bien por qué cae en determinada familia. De hecho, son cosas que rozan lo misterioso. Pero haber nacido en una familia de ópticos me dio una herramienta fundamental: encontré en la óptica una forma de expresión de mi ser, un canal donde disfruto enormemente lo que hago. Siento que lo que llevo adelante tiene mucho que ver con una misión. Así que a él, simplemente, le diría gracias.