Galicia Asset Management lanzó gForce, el primer ETF de la Argentina

Galicia Asset Management, junto con Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), anuncian el lanzamiento del primer ETF local de Argentina. El instrumento, denominado gForce MSCI Merval FCIA ETF, tendrá como objetivo replicar el comportamiento del MSCI MERVAL, uno de los principales índices de renta variable del país. El fondo ya cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y comienza a operar en el mercado local desde el 3 de noviembre de 2026, bajo el ticker MERV. La llegada de este instrumento representa un nuevo hito para el mercado de capitales argentino, al incorporar una alternativa de inversión que hasta ahora no estaba disponible a nivel local.

Los ETF (Exchange Traded Funds) son fondos cuyas participaciones cotizan en bolsa, de manera similar a una acción. Entre sus principales características se encuentra la posibilidad de acceder a una cartera diversificada de activos a través de una única operación, sin necesidad de adquirir individualmente cada uno de sus componentes. En el caso de gForce, el fondo buscará seguir el comportamiento del índice MSCI MERVAL, permitiendo a los inversores obtener exposición a una cartera de acciones representativas del mercado argentino.

Innovación y trayectoria bursátil

La incorporación del primer ETF local acerca al mercado argentino una herramienta ampliamente utilizada en los principales mercados internacionales y amplía las alternativas disponibles para los inversores.

Para Galicia Asset Management, este lanzamiento representa un nuevo paso en su estrategia de innovación y en el desarrollo de soluciones de inversión. Con más de 65 años de trayectoria en el mercado de capitales argentino y más de $19 billones de pesos administrados, la administradora continúa ampliando su propuesta, que incluye los conocidos Fondos Fima y otras alternativas de inversión.

"El lanzamiento de gForce refleja nuestro compromiso con la innovación y con el desarrollo del mercado de capitales argentino. Buscamos seguir ampliando las alternativas disponibles para los inversores, incorporando herramientas que ya tienen una trayectoria consolidada en otros mercados y que ahora también podrán negociarse localmente", declaró Darío Hallac, presidente de Galicia Asset Management.

El desarrollo de este nuevo instrumento fue impulsado por Galicia Asset Management junto con BYMA, combinando la experiencia en gestión de inversiones de la administradora con la infraestructura necesaria para su negociación en el mercado. Con este lanzamiento, Galicia Asset Management reafirma su compromiso con la evolución de la industria y con el desarrollo de nuevas soluciones que acompañen las necesidades de los inversores argentinos.