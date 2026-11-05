Luján realiza una instalación artística participativa antes de la visita del Papa León XIV

En el marco de la esperada visita del Papa León XIV a Luján, se preparó una instalación artística participativa “Tu es Petrus”, a cargo del artista Gustavo Navone, que se encuentra en la intersección de Lavalle y 9 de julio.

La propuesta del artista invita a vecinos y vecinas a formar parte de una creación colectiva: una vestimenta papal confeccionada con palabras. Cada participante podrá escribir un mensaje, un deseo o una oración, que luego será plegado e incorporado a la obra. De esta manera, con el aporte de cada persona, se irá dando forma a la vestimenta.

La importancia de la instalación radica en proponer un gesto colectivo de esperanza y unión en la espera de la llegada del Papa. A partir de este miércoles, la obra permanecerá en el espacio público durante los días previos a la visita apostólica, para que vecinos, vecinas y visitantes puedan acercarse y sumar sus mensajes a esta pieza colectiva.

La propuesta artística impulsada por el Municipio busca generar un espacio de encuentro, fe y esperanza en vísperas de la llegada del Papa León XIV a Luján. | Crédito: Municipalidad de Luján

El Municipio invita a toda la comunidad a sumarse a esta experiencia artística, como parte de las actividades que anticipan un acontecimiento tan esperado como la visita apostólica a la ciudad de Luján.