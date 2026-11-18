Sobre la calle Gorriti, en pleno corazón de Palermo, el reloj corre en cuenta regresiva y el movimiento de obra no frena. A pocos días de abrir sus puertas al público, el futuro TEMPLE- LAB funciona a un ritmo acelerado: mientras el ruido de las herramientas marca el pulso de la jornada, un equipo de albañilería ajusta las últimas terminaciones de las mesas, otros operarios calibran las luces del salón y dos personas sostienen cuadros contra la pared, debatiendo a distancia la ubicación exacta antes de fijarlos. Nadie detiene la marcha en un espacio que termina de tomar forma hora tras hora, entre pruebas de mobiliario y las últimas decisiones de ambientación que definen la identidad del lugar.

A simple vista, quien cruce la puerta se encontrará con una versión más cuidada, cálida y cómoda de la estética histórica de la marca, sumada a una cocina semi-abierta que anticipa el nuevo protagonismo gastronómico de la carta y una barra pensada para ir mucho más allá de la pinta tradicional. Sin embargo, el verdadero diferencial aparece al caminar hacia el fondo del inmueble: detrás de las líneas del bar habitual se despliega una microfábrica propia con capacidad para 6.000 litros, equipada con tanques de acero inoxidable y una embotelladora listos para producir a la vista. Es allí, rodeados por ese despliegue de montaje y con el sonido de las últimas tareas de fondo, donde Juan Augusto Chereminiano y Bruno Ananía -dos de los 18 socios detrás de esta iniciativa- reciben a Perfil para explicar por qué la cervecería que ayudó a moldear la noche porteña decidió reinventarse desde adentro.

El corazón de TEMPLE-LAB: la planta de producción propia integrada al salón que abastece al nuevo espacio de Palermo

El punto de partida: un local en el centro y el ritual del encuentro

Antes de convertirse en sinónimo de cerveza artesanal y expansión federal, Temple nació lejos de los tanques de acero inoxidable. Fue en 2010, en pleno microcentro porteño, cuando junto a Facundo Imas, Juan Augusto Chereminiano y Bruno Ananía -por entonces de 24 años- adquirieron un clásico pub irlandés en la calle Reconquista y decidieron adaptarlo a los códigos de su generación.

"Comenzamos en 2010 en el microcentro con un Irish Pub típico de Buenos Aires. Lo compramos y lo adaptamos a nuestro formato, a nuestra generación y a nuestro entorno, porque teníamos 24 años -hoy tenemos 42 y 43-. De a poco fuimos introduciendo lo que llamábamos 'cerveza de la casa'. Todavía no existía la cerveza artesanal como industria consolidada, pero había pequeños productores. A los tres o cuatro años eso fue tomando forma y pasamos a tener nuestra propia cervecería cuando ya contábamos con cinco o seis locales y se volvía casi imposible abastecer sólo de terceros", repasaron Chereminiano y Ananía.

Lejos de responder a un frío plan de negocios, el motor inicial estuvo ligado a la propia experiencia de consumo y a la necesidad de crear un espacio a su medida. "Entramos al rubro un poco por satisfacción propia, buscando un lugar donde recibir a nuestros amigos", recordaron. De esa vivencia temprana detectaron una regla de oro de la nocturnidad que se convirtió en su obsesión operativa: "La gente tiene pocos hitos en el año para celebrar -un cumpleaños, una despedida, una recibida, un aniversario- y todos ocurren en grupo".

Con una estética industrial y minimalista, la entrada de TEMPLE-LAB sobre la calle Gorriti enmarca la nueva propuesta experimental de la marca en Palermo

Con esa premisa, cada detalle se calibró al milímetro: desde la selección musical hasta la velocidad de respuesta. De aquellos años previos al furor de las redes sociales, cuando los bares operaban únicamente de noche, rescatan una anécdota fundacional que marcó un punto de inflexión en su profesionalización: el teléfono fijo de la oficina sonaba sin parar durante la mañana y nadie lo atendía. "Nos dimos cuenta de que si en diez o quince minutos no le das una respuesta a alguien que quiere salir de after office o festejar su cumpleaños, automáticamente se va a otro lugar. Por eso terminamos contratando a una persona dedicada exclusivamente a tomar reservas de día", detallaron.

Del furor a la estructura: el costo de escalar y los límites innegociables

Con esa receta de atención milimétrica y una identidad grupal bien marcada, la marca se metió de lleno en la masividad. Sin embargo, escalar el modelo a nivel federal y sostener una red de decenas de locales exigió asumir los costos de la estructura, ceder el control cotidiano y rediscutir qué es lo innegociable cuando el negocio deja de tener la escala humana del origen. En ese camino de expansión, las exigencias del crecimiento obligaron a revisar errores, aciertos y las reglas básicas sobre las que se apoya cualquier sociedad a largo plazo.

Perfil: ¿Qué cosas cedieron a lo largo de este crecimiento?

Juan Augusto Chereminiano & Bruno Ananía: Directamente las personas. El equipo de socios que quiere tener tu marca, apresurarte porque querías estar en una provincia o en una ciudad. No ponerte en exquisito en si el local o la zona es la correcta por el hecho de que estabas en la de crecer. Cosas en la vorágine del crecimiento. Por ahí vas y después medio que te arrepentís un poco. Pero bueno, de todo sacamos aprendizaje. Creo que con el tiempo hemos mejorado muchísimo este proceso. Y hoy incluso la marca cumplió 17 años este año. Todavía tenemos nuestros primeros franquiciados que siguen con nosotros, por ejemplo en Córdoba, Salta, Rosario.

Sin carta fija y con recetas que mutan de manera permanente, la propuesta de TEMPLE-LAB apuesta a la experimentación constante en cada pinta

Perfil: ¿Qué cosas eran innegociables?

Juan Augusto Chereminiano & Bruno Ananía: Lo que es como un límite innegociable es si nos cae bien la otra persona. Y nos ha pasado de tener entrevistas o charlas o almuerzos con alguien que estaba interesado, que tenía el dinero, tenía un localazo y todo reunido en las condiciones. No vibró y no vibró. Porque después tenés que, en el día a día, en las buenas y en las malas, lidiar con personas. El valor humano es más importante que cualquier otra cosa. Tenés que sentir confianza. Creo que esto sobre las personas no es solamente para elegir socios o franquiciados, sino que también es la misma política que tenemos para elegir y formar equipos. Algo que siempre decimos es ‘Che, hay ciertas cosas que podés aprender’. Ahora, hay otras que no. Si vos en la persona no ves cierta predisposición, no la podes mirar a los ojos para resolver cosas juntos, a replantearse dónde está el problema. Es muy difícil que no sea un ente separado. El valor humano es más importante que cualquier otra cosa. Tenés que sentir confianza. Hay cierta data que si no sentís que vas a poder confiar, no la podés tener a priori. Ni sobre una persona que te mostró un CV, ni sobre un franquiciado. De hecho, los primeros franquiciados fueron gente que ya era franquiciado de conocidos y amigos nuestros. Entonces, ahí hemos tenido una trayectoria de confianza.

Pensado para el encuentro, el salón principal de TEMPLE-LAB combina livings integrados y una átmosfera distendida para compartir entre amigos

Mutar o estancarse: los nuevos hábitos de consumo que marcaron el nuevo TEMPLE-LAB

Sostenidos sobre una sólida red federal pero con el desgaste de la estructura a la vista, los fundadores entendieron que el desafío ya no residía en la ambición de abrir más locales, sino en evitar la trampa de la estandarización. Lejos de responder a un arrebato comercial, aquel quiebre sobrevino como la consecuencia lógica de las transformaciones del consumo, el pulso de la industria y la propia madurez de sus fundadores.

"Tuvimos como tres formaciones", manifestaron Juan Augusto Chereminiano y Bruno Ananía sobre la evolución de la marca y agregaron: "Pasamos del formato de bar, pub, que te conté al principio. Luego pasamos a un formato más craft, callejero, que fue el boom de la cervecería, de estar sentado en la veredita, de mesitas al paso y liviano, que coincidió con el momento en que nosotros construimos nuestra propia fábrica y empezamos a crecer. Y ahora estamos volviendo un poco a full experience, la experiencia al máximo, de punta a punta".

Ese impulso por barajar y dar de nuevo respondió tanto a los cambios generacionales como a una necesidad vital de los socios de no quedarse atados a fórmulas viejas. "Cambió la forma de consumir, cambió el consumidor y cambiamos nosotros", explicaron, resumiendo una filosofía donde la comodidad y la frescura pasaron a ser obligatorias: "Nos pasa que siempre hemos tratado de hacer lugares donde nos sentimos cómodos, y yo ya no me puedo sentar en una silla de madera y hierro sin respaldo".

El arte y el diseño industrial se combinan en el salón principal, pensado para propiciar encuentros y largas sobremesas en un ambiente distendido

Sin embargo, dar el paso al frente y decidir cambiar implicaba enfrentar los riesgos de un mercado híper estimulado y cada vez más costoso: "Aumentó muchísimo el peligro de caer en una moda. Todo el tiempo ves algo nuevo. ‘Mirá lo que hicieron acá, mirá el concepto que salió allá, mirá la bebida' y duró un mes o seis meses. Se ha encarecido todo. Hoy es difícil poner un local gastronómico por poco dinero, montás un local completo basado en una moda... ¿Qué hacés después? Hay que llenar los locales, hay que vender, hay que pagar los sueldos. Y lo que sí nos ha demostrado la experiencia es que con el tiempo lo que mata todo es la experiencia. Porque la gente termina valorando ir a un lugar o vuelve a un lugar donde la pasó bien".

La chispa definitiva que encendió esta octava mutación -bautizada internamente como el formato V8- llegó en forma de una coincidencia geográfica y comercial imposible de rechazar. "Apareció una oportunidad: un local en Palermo con una fábrica habilitada de cerveza", recuerdan. "Ya eso es algo que te toca la puerta y decís: 'Lo tenés que hacer sí o sí'. Y no creo que haya otra oportunidad así. Ni siquiera tenés miedo de arriesgarte a que suceda; es algo que venías trabajando, que tenías que innovar. Desde ese momento que aparece la oportunidad del local, fueron dos charlas y en cuatro días ya teníamos a todos los conocidos que querían ser founders".

Con asientos dispuestos frente a la cocina semi-abierta, TEMPLE-LAB invita a los comensales a ser testigos directos de la elaboración de su gastronomía de autor

Perfil: A la hora de tomar semejante decisión de rumbo y salir a romper el molde, ¿Qué temores tuvieron?

Juan Augusto Chereminiano & Bruno Ananía: Muchísimos, mil dudas. Nos hemos vuelto más grandes, por ahí a veces más fríos en algunas variables. Pero siempre hay un pedacito en el que terminamos tomando la decisión. Yo te iba a decir al revés: lo veo y digo, ¿Qué dudas tuviste? ¿Qué miedos? Ninguno. Estaba totalmente convencido de que si no hacíamos estos cambios, nos estancamos. Obviamente que en el detalle tenés dudas, pero el grueso del cambio empezás a sentir que no hay otra que hacer eso.

Si hay un indicador concreto que ilustra esta mutación en los hábitos, es el despegue definitivo de las bebidas sin alcohol. Lo que hace una década funcionaba apenas como una anécdota marginal o un producto subestimado, hoy se consolidó como una categoría propia que interpela a un público más atento a su bienestar y a sus rutinas semanales. Desde el desarrollo de versiones sin graduación de sus etiquetas insignia hasta la coctelería de autor de baja intensidad, el nuevo laboratorio asumió que el futuro de la nocturnidad ya no pasa por el exceso, sino por la sofisticación del sabor y la versatilidad para acompañar distintas formas de habitar la noche.

Rodeado por las barricas de maduración, este sector de sillones propone un rincón más íntimo y sofisticado dentro de TEMPLE-LAB

TEMPLE- LAB por dentro: 18 socios, microfábrica y cero recetas fijas

Con una microfábrica propia a la vista en el corazón de Palermo y una arquitectura societaria atípica, el nuevo espacio funciona como un verdadero banco de pruebas en tiempo real. Lejos de las estructuras rígidas de las grandes cadenas -donde cualquier cambio de menú o de producto exige meses de estandarización para decenas de locales-, aquí la regla es la velocidad de ensayo y el protagonismo absoluto de quien se sienta a la mesa: el cliente prueba, evalúa en vivo y define qué sobrevive. Si una propuesta funciona, se consolida; si no convence al público, se descarta.

Perfil: ¿Cómo funciona en la práctica este modelo de 18 socios y por qué decidieron armar una mesa tan diversa?

Juan Augusto Chereminiano & Bruno Ananía: Son 18 socios, todos de palos totalmente diferentes y que nos acompañaron estos 15 años, desde los primeros clientes nuestros del primer bar del centro, hasta familiares, amigos de la vida, gente que está en el mundo running, gente que hace alimentos o que viene de innovación en bebidas en compañías grandes. La idea es que todo eso pase a alimentar y que empecemos a jugar y a probar sobre las siguientes tendencias. Lo hacemos en escala chiquitita, lo probamos con el cliente, probamos con la siguiente y después... por ahí lanzamos un producto o por ahí queda en el tintero. Es un poco un focus group desde la fundación de los socios del lugar. Todo lo que va pasando por acá, antes de pensar si va a funcionar en otro Temple o si puede ser algo para que se haga tendencia, los mismos socios y sus amigos forman una masa crítica para usar este lugar.

El resultado de la producción en vivo: una de las pintas insignia del nuevo laboratorio cervecero

Perfil: ¿Qué valores o elementos tradicionales de Temple se mantienen intactos en esta nueva etapa y qué cosas deciden cambiar de raíz?

Juan Augusto Chereminiano & Bruno Ananía: Lo que no continúa es esta cosa pesada de que para innovar te lleve mucho tiempo y tengas que estandarizar en 20 o 30 locales al mismo tiempo para poder aplicar algo. Algo que tratamos de desaprender con esta nueva etapa es que no todo lo pensemos en cadena. Este lugar viene a plantear todo lo contrario: puede ser que sea algo que solo lo encuentres acá, y está bien también. La idea es que la cocina no tenga una carta de estación fija, sino que vaya mutando, y que cada tres o cuatro meses podamos seguir generando innovación tanto en comida como en bebidas. Lo que continúa es la esencia de Temple: ser una marca ecléctica y un lugar pensado para grupos. Podés venir en pareja o solo y sentarte en la barra, pero todas las mesas que vamos a juntar siempre son para reservas de cumpleaños, para grupos grandes, para que los espacios se puedan unir y mover, manteniendo esa informalidad y cercanía de sentirte como en tu casa.

Con indumentaria renovada, el equipo de TEMPLE-LAB refleja la nueva identidad visual del proyecto en Palermo

Perfil: ¿TEMPLE- LAB va a quedar como una experiencia única en Palermo o el objetivo es trasladar este formato al resto de los locales del país?

Juan Augusto Chereminiano & Bruno Ananía: Es un modelo difícil de replicar conceptualmente con fábrica incluida, porque esta es una fábrica de 6.000 litros y la cadena hoy consume casi 45.000. Pero la esencia de experimentación, de probar cosas nuevas y toda la nueva propuesta de espacio, de comodidad y de estética, la idea es trasladarlo. Vamos a tratar de que esto llegue al resto de la cadena de a poquito. Arrancaremos con los franquiciados que estén más convencidos y los próximos locales que están por abrir ya van a venir con cosas de acá. En 17 años no te queda otra que cambiar: tenés que estar mirando un poco a los que vienen y un poco para vos.

Así, a diecisiete años de aquella primera barra en el microcentro porteño, el recorrido de Temple encuentra su síntesis más honesta y demuestra que crecer en la gastronomía en Argentina exige mucho más que multiplicar franquicias: demanda la audacia de desarmar lo construido antes de que el mercado lo vuelva obsoleto. Juan Augusto Chereminiano y Bruno Ananía eligieron volver a la escala humana del ensayo y error. En Palermo, entre fermentadores a la vista, recetas en movimiento y una mesa ampliada de dieciocho miradas, la marca confirma que su verdadero diferencial nunca estuvo atado a una fórmula estática, sino a la capacidad de anticiparse, escuchar, mutar a tiempo y mantener intacto el ritual del encuentro.