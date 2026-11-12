Paulista: la fábrica argentina que creó el Biznikke Nevado cumple 125 años y presenta un nuevo chocolate para cocinar

Detrás de uno de los chocolates más reconocidos por generaciones de argentinos está Paulista, una empresa familiar que, desde hace más de un siglo, combina tradición, calidad e innovación. Creadora del Biznikke Nevado, la compañía mantiene su compromiso con la producción nacional y continúa desarrollando chocolates y especialidades artesanales que acompañan los gustos y las costumbres de los consumidores argentinos.

Con 35 productos diferentes y más de 200 puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto, Paulista conserva una identidad construida a lo largo de generaciones, tanto dentro de su fábrica como en los hogares donde sus productos forman parte de encuentros y celebraciones.

Hoy, esa trayectoria suma un nuevo capítulo con el lanzamiento del Chocolate de Taza Biznikke, una propuesta que amplía las posibilidades de disfrutar de la marca y la lleva directamente a las cocinas.

Mil ideas, un chocolate: Biznikke llega a la cocina

El nuevo Chocolate de Taza Biznikke nace con una propuesta sencilla: ofrecer un chocolate versátil que invite a cocinar, crear y festejar. Elaborado a partir de granos de cacao cuidadosamente seleccionados, con 40% cacao, combina la intensidad propia del cacao con el dulzor justo, conservando el sabor y la calidad que caracterizan a la marca.

Desde brownies, cookies y tortas hasta mousses, rellenos, coberturas y chocolate caliente, sus posibilidades se adaptan a diferentes recetas, gustos y ocasiones.

Bajo el concepto “Mil ideas, un chocolate”, Biznikke invita a grandes y chicos a descubrir nuevas formas de disfrutarlo. Un chocolate pensado para acompañar todo el año: en una taza caliente durante el invierno, en postres frescos durante el verano, en una torta de cumpleaños o en una receta improvisada para compartir en casa.

El lanzamiento representa una nueva etapa para Biznikke, que amplía su presencia más allá del chocolate listo para disfrutar y se convierte también en un ingrediente para quienes encuentran en la cocina una forma de crear y compartir.

¿Cómo nació Paulista? Una historia que comenzó con café y terminó haciendo chocolate

La historia de Paulista comenzó en 1902, cuando Octaviano Alves de Lima empezó a traer café de Brasil a Buenos Aires, acercando a más consumidores una bebida que hasta entonces estaba reservada principalmente a los sectores más acomodados.

Con el paso del tiempo, la empresa encontró en el chocolate una de sus grandes especialidades. Desde 1920, comenzó a desarrollar una actividad que continúa hasta la actualidad y que marcaría su identidad durante generaciones.

Su catálogo fue creciendo con chocolates, chocolatines, especialidades con maní, cereales y distintas variedades, a las que se sumaron productos tradicionales como turrones, garrapiñadas y otras delicias artesanales, especialmente presentes en las mesas argentinas durante las fiestas. Pero uno de los hitos más importantes de su historia llegó en 1962, cuando Paulista creó el Biznikke Nevado.

Su combinación única de chocolate con leche, chocolate blanco y una galletita crocante dio origen a una nueva categoría: el chocolate nevado. Un producto diferente que logró construir una identidad propia y mantenerse vigente durante más de seis décadas.

El Biznikke Nevado también dejó su huella en la televisión argentina. Entre sus apariciones más recordadas se encuentra la de Alberto Olmedo, quien lo presentó a través de su inolvidable personaje Capitán Piluso en el programa La Justa del Saber, emitido por Canal 11.

Lo que comenzó como una creación innovadora terminó convirtiéndose en uno de los productos más emblemáticos de la empresa, reconocido por distintas generaciones de consumidores.

125 años: ¿cómo se mantiene vigente una empresa argentina?

En un contexto desafiante para la industria nacional, Paulista continúa apostando a la producción argentina, manteniendo una filosofía que la acompaña desde sus orígenes: priorizar la calidad de sus productos, preservar el conocimiento de su oficio y evolucionar sin perder su identidad.

Uno de sus principales diferenciales está en la selección de las materias primas y en sus procesos de elaboración. Para sus chocolates, la empresa utiliza granos de cacao cuidadosamente seleccionados provenientes de Brasil y Perú, y controla cada etapa del proceso hasta obtener el producto terminado en su planta de Villa Lynch, partido de San Martín.

Su compromiso es elaborar chocolate real, con manteca y pasta de cacao, sin reemplazarlas por grasas vegetales sustitutas. Una elección que permite conservar el sabor, el aroma y la textura propios del chocolate y que refleja una apuesta sostenida por la calidad.

Pero detrás de cada producto también hay personas e historias. Paulista sigue siendo una empresa familiar, cuya conducción pasa de generación en generación. Esa continuidad se refleja también en sus trabajadores: muchos llevan entre 20 y 40 años en la compañía, convirtiéndose en verdaderos maestros de su oficio. En algunos casos, son sus propios hijos quienes continúan ese camino dentro de la fábrica.

Esta combinación de experiencia, compromiso y conocimiento permite preservar las características que distinguen a sus productos, mientras la empresa sigue desarrollando nuevas propuestas para acompañar los gustos y las costumbres de los argentinos.

Porque mantenerse vigente durante más de un siglo no significa hacer siempre lo mismo, sino conservar aquello que hace única a una marca y encontrar nuevas formas de seguir siendo parte de la vida de sus consumidores.

Paulista y Biznikke: dos personalidades, una misma esencia

Aunque comparten una misma historia, Paulista y Biznikke construyeron identidades propias, que les permiten conectar con diferentes generaciones y momentos de consumo.

Paulista representa la tradición, la calidad artesanal y los sabores que acompañan las celebraciones argentinas. Sus chocolates, turrones, garrapiñadas y especialidades para las fiestas forman parte de esos pequeños rituales familiares que se repiten año tras año.

Esa identidad se refleja en su eslogan “Paulista, el corazón de la sobremesa”, inspirado en una costumbre profundamente argentina: quedarse alrededor de la mesa después de comer, prolongando las conversaciones entre anécdotas, café, mate y algo rico para compartir.

Biznikke, por su parte, tiene una personalidad más auténtica, canchera y descontracturada. Una marca que supo mantenerse vigente a lo largo de las décadas, conectando con nuevas generaciones sin perder aquello que la hace única.

Su eslogan “Soy como soy” expresa esa identidad: una invitación a disfrutar del chocolate sin etiquetas, celebrando las diferencias y las distintas maneras de ser.

Con sus variedades Nevado, Black, Blanco y Maní, Biznikke ofrece diferentes experiencias de sabor, manteniendo una personalidad reconocible que hoy se amplía con su nuevo chocolate para cocinar.

Dos marcas con estilos propios, pero unidas por los mismos valores: la calidad de sus productos, el compromiso con la elaboración nacional y la capacidad de acompañar a distintas generaciones de argentinos.

La historia de Paulista demuestra que la tradición y la innovación pueden ir de la mano: conservar la esencia de siempre y seguir creando nuevas formas de disfrutar sus productos.