Instituto y Belgrano, dos peregrinos en el camino hacia la vuelta olímpica

La visita del Papa León XIV, la final de la Primera Nacional y una nueva presentación de 'La Scaloneta'. Recién después de esa secuencia, que marcará el último paréntesis del año para la Liga Profesional, el fútbol de Córdoba se medirá de lleno en los playoffs del Torneo Clausura 2026.

Esta vez serán Instituto y Belgrano los embajadores de nuestra provincia en la instancia decisiva de un campeonato de la máxima divisional de la AFA. El epílogo de la Fase de Zonas, anticipado por la presencia del Sumo Pontífice en Argentina, ya arrojó certezas sobre quiénes serán los 16 equipos que peregrinarán en busca de la vuelta olímpica en el segundo semestre de la temporada, y cuáles son los 14 elencos que tendrán un obligado y prolongado descanso hasta mediados de enero próximo. En el primer lote están La Gloria y El Pirata, que tendrán a Huracán de Parque Patricios y Vélez Sarsfield como respectivos adversarios en la fase de octavos de final. En contrapartida, Talleres y Estudiantes de Río Cuarto ya quedaron fuera de competencia, con descenso incluido en el caso del Celeste del Imperio del Sur.

Instituto, el equipo revelación del certamen, refrigerador la primera etapa con 10 victorias, 4 empates y 2 derrotas, ocupando el primer puesto del Grupo A. Esa ubicación es el salvoconducto que le permitirá la chance de disputar como local todos los cruces previos a la final, previsto para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Huracán, que concluyó en el octavo lugar de la clasificación de la Zona B, registra una campaña de 6 triunfos, 4 igualdades y 6 traspiés. La llave entre El Albirrojo y El Globo se jugará entre el 21 y 22 de noviembre, y tendrá como escenario el Estadio Kempes, ya que 'El Monumental' de Alta Córdoba está reservado ese fin de semana para un evento musical.

El ganador de ese duelo clasificará a los cuartos de final, etapa en la que le tocará medirse con el vencedor del mano a mano entre River Plate y Lanús. En la misma llave están programados los partidos Argentinos Juniors-Independiente y Vélez Sarsfield-Belgrano, por lo que podría haber enfrentamiento entre cordobeses en semifinales.

El Celeste de Alberdi, campeón del Torneo Apertura 2026, concluyó sexto en el Grupo B, con 6 triunfos, 5 empates y 5 derrotas, mientras que Vélez fue tercero en el Grupo A, con 7 victorias, 7 igualdades y 2 caídas.

Del otro lado del cuadro quedaron armados los siguientes cruces: Rosario Central-Gimnasia de Mendoza; Defensa y Justicia-Barracas Central; Boca Juniors-Independiente Rivadavia de Mendoza y Gimnasia y Esgrima La Plata-Newell´s Old Boys. El compromiso entre el Xeneize y La Lepra mendocina, que tendrá lugar en La Bombonera, fue aplazado para el miércoles 25 de noviembre, debido a que el fin de semana anterior elenco azul y oro deberá disputar la final de la Copa Sudamericana 2025 ante Atlético Mineiro de Brasil, en la ciudad colombiana de Barranquilla.

OTRA VEZ ADENTRO. Después de la consagración en el Torneo Apertura 2026, Belgrano se consolida entre los animadores de la Liga Profesional. | Crédito: PRENSA BELGRANO

Asistencia perfecta

Desde la instauración del actual formato de competencia, que transita su segunda temporada consecutiva, el fútbol de Córdoba siempre ha tenido presencia en la instancia decisiva de los torneos de la Liga Profesional.

En el Apertura 2025, Instituto fue el único elenco mediterráneo en los playoffs, donde fue eliminado por Argentinos Juniors en octavos de final, luego de haber clasificado octavo en el Grupo B en la etapa preliminar. En el Clausura 2025 la exclusividad recayó en Talleres, que fue octavo en el Grupo B y luego cayó en el primer cruce eliminatorio ante Boca Juniors. En el Apertura 2026, Talleres (4° Grupo A) y Belgrano (5° Grupo B) coincidieron en el primer duelo de la etapa decisiva, en el Estadio Mario Kempes, que representó para la 'B' el inicio de la seguidilla de triunfos (Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors y River Plate) que lo condujo hacia su histórica primera vuelta olímpica en la elite del fútbol argentino.

De los próximos rivales de los cordobeses, Huracán disputará por tercera vez un playoff, luego de haber sido subcampeón en el Apertura 2025 (perdió la final ante Platense, en Santiago del Estero) y de quedar eliminado en cuartos de final en el Apertura 2026 (ante Argentinos Juniors). Vélez Sarsfield también tendrá su tercera experiencia en la instancia decisiva, luego de las sucesivas eliminaciones en octavos de final del Clausura 2025 (vs. Argentinos Juniors) y del Apertura 2026 (vs. Gimnasia y Esgrima La Plata).

Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Rosario Central y Lanús son los cinco equipos que lograron pasar el corte de la Fase de Zonas en los cuatro campeonatos que se jugaron en las últimas dos temporadas, aunque ninguno de ellos logró ser campeón. Los que cantaron victoria fueron Platense (Apertura 2025), Estudiantes de La Plata (Clausura 2025) y Belgrano (Apertura 2026). Por este último logro, El Pirata ya tiene asegurado jugar el Trofeo de Campeones 2026, que se definirá en el Estadio Kempes el 19 de diciembre próximo. Si repite vuelta olímpica en el Clausura, la Celeste deberá dirimir ese título, de carácter oficial, ante el conjunto mejor ubicado en la Tabla Anual de la temporada.

Instituto, Belgrano y los restantes 14 equipos clasificados a los playoffs del Torneo Clausura 2026 reanudarán su participación luego de la visita papal y de la segunda fecha Fifa posterior al Mundial 2026. La paréntesis coincidirá con la definición del Campeonato de Primera Nacional que Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez animarán este domingo en el Gigante de Alberdi y el amistoso que los seleccionados de Argentina y Costa Rica disputarán el próximo martes en el Estadio Kempes.