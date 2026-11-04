ADIMRA y Messe Frankfurt Argentina firmaron un convenio para promocionar la industria metalúrgica

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y Messe Frankfurt Argentina, organizador de eventos B2B sellaron una alianza de trabajo en conjunto para impulsar el desarrollo de la industria metalúrgica nacional. De esta manera, llevarán adelante diferentes iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del sector, promoviendo la participación de empresas metalúrgicas en exposiciones, congresos, rondas de negocios, seminarios y otros espacios de encuentro.

Las exposiciones sirven de plataforma para que las empresas puedan presentar sus productos y tecnologías, vincularse con potenciales clientes y socios, conocer las últimas tendencias y generar nuevos vínculos comerciales estratégicos, indicaron.

Al respecto, el Presidente de ADIMRA, Elio Del Re, destacó: “La industria metalúrgica argentina cuenta con capacidades productivas, tecnológicas y humanas que debemos seguir potenciando. Este acuerdo representa una oportunidad para fortalecer la presencia de nuestras empresas, especialmente las PyMEs, en espacios estratégicos de vinculación comercial, innovación y desarrollo de nuevos negocios".

"Desde ADIMRA trabajamos para que la industria nacional tenga cada vez mayor protagonismo en las cadenas de valor, amplíe sus oportunidades de inserción internacional y contribuya al desarrollo productivo y federal de nuestro país”, agregó Del Re.

Por su parte, el Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán, expresó: “Las exposiciones son herramientas concretas para impulsar el crecimiento de las empresas. Junto a ADIMRA trabajaremos para que más industrias metalúrgicas argentinas accedan a espacios de negocios, generen nuevas oportunidades comerciales y amplíen su presencia en mercados locales e internacionales.”

Intercambio

Las entidades también promoverán espacios de intercambio técnico y empresarial, capacitación y actualización profesional, iniciativas vinculadas con innovación, transformación digital, sostenibilidad y adopción de nuevas tecnologías.

Además, esta articulación ofrecerá encuentros que conecten a empresas con cámaras sectoriales, organismos públicos, instituciones académicas y centros tecnológicos. "Este acuerdo es el puntapié para profundizar el vínculo entre los distintos actores de la industria nacional con herramientas que les permitan mostrar todo su potencial y posicionarse en mercados internacionales", señalaron.

LM