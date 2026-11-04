Adium invirtió más de US$ 1,5 millones en un nuevo laboratorio y sumará 20 puestos de trabajo

La industria farmacéutica sumó una nueva inversión en la Ciudad de Buenos Aires. La compañía Adium destinó más de US$ 1,5 millones a la construcción y el equipamiento de un nuevo hub analítico de Control de Calidad en su Planta Cramer, una infraestructura que permitirá duplicar la capacidad de análisis de la operación e incorporar 20 nuevos puestos de trabajo especializados.

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El laboratorio cuenta con más de 380 metros cuadrados y equipamiento de última generación. Su puesta en funcionamiento apunta a fortalecer los procesos de control de calidad de los insumos utilizados en la fabricación de medicamentos, además de acompañar el crecimiento de la actividad productiva de la compañía.

La inauguración se realizó el 30 de octubre y contó con la participación de autoridades nacionales y porteñas, además de representantes del sector farmacéutico e industrial. Entre ellos estuvieron el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones; el director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gastón Morán; el presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), Jorge Belluzzo; y el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

Durante la jornada, Lugones recorrió las nuevas instalaciones y destacó el potencial de la Argentina para ampliar su participación en la industria global de la salud. "La Argentina tiene el talento, el conocimiento y la capacidad para convertirse en un referente internacional en la industria de la salud", afirmó.

Además, sostuvo que el Gobierno busca promover inversiones, incorporación de tecnología y ampliación de la capacidad productiva y exportadora del sector.

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La planta de Adium en Argentina: producción y exportaciones

La inversión se concentra en Planta Cramer, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con más de 12.000 metros cuadrados de superficie y una producción anual superior a los 10 millones de unidades.

Desde allí, Adium fabrica medicamentos de distintas especialidades, entre ellas oncología, tratamientos hormonales no sexuales e inmunosupresores. Uno de los datos destacados de su operación es su perfil exportador: el 95% de la producción de la planta se destina a distintos mercados de América Latina.

"Esta nueva capacidad consolida a Cramer como un centro analítico estratégico para Adium en la región, integrando tecnología, conocimiento especializado e infraestructura para acompañar el crecimiento de la compañía y sostener los más altos estándares de calidad farmacéutica", señaló Claudio Beramendi, gerente general de Adium Argentina.

Los 20 nuevos puestos de trabajo estarán destinados principalmente a profesionales y técnicos especializados, en línea con las necesidades operativas del nuevo laboratorio.

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La presencia regional de Adium

Con 50 años de trayectoria, Adium tiene presencia en 18 países de América Latina y emplea a más de 7.300 personas. La compañía cuenta con centros productivos en Argentina, Brasil, México, Paraguay y Uruguay, donde desarrolla y fabrica más de 120 millones de productos propios.

Además de su producción, la firma mantiene acuerdos con más de una decena de compañías multinacionales para licenciar medicamentos innovadores y ampliar su oferta de tratamientos en la región.

FN