AmCham alerta que la nueva conformación del Congreso de EE.UU. pone en riesgo el apoyo financiero y del FMI a la Argentina

Las empresas estadounidenses en la Argentina advierten que la nueva configuración de Congreso, tras la derrota del partido del presidente Donald Trump, puede afectar al comercio, las inversiones en minerales críticos, la cooperación en seguridad marítima en el Atlántico Sur y el respaldo financiero, que incluye el apoyo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) analizó el nuevo panorama tras las elecciones de medio término, ya que desde enero de 2027 el partido demócrata tendrá mayoría en ambas cámaras, lo que podría marcar un punto de inflexión en la relación con Argentina, tras el alineamiento explícito del presidente Javier Milei con Trump.

”La conducción de la política exterior y comercial seguirá en manos del Poder Ejecutivo, pero el nuevo Congreso tendrá más herramientas para revisar aranceles, acuerdos y programas de apoyo financiero a otros países, incluida la Argentina”, señala la entidad.

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“El nuevo equilibrio de poder en Washington puede impactar en los cuatro ejes que hoy estructuran la relación bilateral: el comercio preferencial y las inversiones en minerales críticos que establece el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), la cooperación en seguridad marítima en el Atlántico Sur y el respaldo financiero de Estados Unidos, que incluye su apoyo ante el FMI y el antecedente del swap de 2025”, agregó Amcham.

En 2025, la administración Trump y, sobre todo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tuvieron un papel fundamental para el programa de facilidades extendidas del FMI por US$ 20.000 millones. "Nada se aprueba sin el visto bueno de Bessent", señalaron fuentes del FMI.

Además, en pleno proceso electoral argentino, el gobierno estadounidense asistió con un swap de US$ 20.000 millones que permitió calmar una crisis financiera, permitiendo al oficialismo salir victorioso en las urnas. Bessent blanqueó el propósito de apoyar a Milei en las elecciones y señaló que "lo volveríamos a hacer" pocos días antes de la debacle electoral republicana.

El nuevo equilibrio de fuerzas

Con la mayoría de congresistas demócratas, el Poder Ejecutivo mantiene la potestad de manejar cuotas, aranceles y acuerdos bilaterales por vía ejecutiva —como el ARTI—. Sin embargo, “cualquier iniciativa adicional que califique como tratado integral o requiera partidas presupuestarias específicas podría estancarse en el Congreso".

Para Amcham, "la nueva mayoría demócrata podría revisar las cláusulas ambientales, los compromisos de sustentabilidad —por ejemplo, en minería y litio— y la protección de los derechos laborales dentro de los acuerdos comerciales. En el plano agropecuario, sectores proteccionistas del Congreso podrían cuestionar el aumento de cuotas de importación, como la de carne argentina, para proteger a los productores ganaderos locales”.

Por otro lado, indicaron que "más allá de las diferencias políticas, el interés de Estados Unidos en asegurar cadenas de suministro de litio y cobre frente a competidores globales tiende a mantenerse como una política de Estado”.

Desde AmCham Argentina sostuvieron que el nuevo contexto “refuerza la necesidad de institucionalizar la relación bilateral, para que no dependa de los ciclos políticos de ambos países”. En ese sentido, "consolidar ese marco permitirá seguir profundizando un vínculo de largo plazo que contribuya a atraer inversiones, la generación de empleo de calidad y el desarrollo federal de la Argentina".

La entidad consideró que un Congreso estadounidense con mayoría republicana habría facilitado el avance de las medidas que requieren el aval del Capitolio, como tratados formales, financiamiento plurianual o exenciones arancelarias de largo plazo. También habría favorecido la "consolidación de los acuerdos en defensa y del control de inversiones en sectores estratégicos, con un claro perfil de contención de la presencia de China en la región".

“En este escenario, Estados Unidos mantendría una exigencia firme para que la Argentina acelere sus reformas en propiedad intelectual, normativa laboral y eliminación de barreras aduaneras, como condición para sostener los beneficios acordados”, sostuvo AmCham.

LM