Asignación por Embarazo: ANSES automatiza la acreditación de las retenciones acumuladas

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que se automatizará el pago del 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social en noviembre. Esto responde al objetivo del Ministerio de Capital Humano de simplificar y facilitar las gestiones ciudadanas.

Gracias a esta medida, el intercambio de información sobre la acreditación de la finalización del embarazo y del cumplimiento de los controles obligatorios será informado directamente por el Ministerio de Salud a ANSES. En caso de que se hayan cumplido las condiciones, pero el organismo no cuente con el registro, se podrá presentar la documentación ​habitual en cualquier oficina con turno.

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ANSES: qué es la Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social se trata de un beneficio económico que se abona durante los 9 meses de gestación. Sin embargo, las beneficiarias no reciben el monto total de la prestación, sino que ANSES retiene el 20%, que a partir de este mes lo entregará de forma automática una vez nacido el bebé.

Las beneficiarias embarazadas cobran durante los 9 meses de gestación.

En noviembre, a las beneficiarias les corresponde un monto total de $159.611. No obstante, debido a la retención, que equivale a $31.922,20, se les otorgará este mes un valor de $127.688,80. El cobro de la asignación comenzará el próximo miércoles 11 de noviembre y finalizará el 25 de este mes.

Cómo acceder al cobro automático de las retenciones

Las titulares podrán acceder a la retención de ANSES si cumplieron con los controles establecidos por el Ministerio de Salud. Además, para poder recibirla automáticamente, deberán estar registradas en el Programa Sumar+, que permite el acceso a servicios de salud esenciales para quienes no cuentan con una cobertura formal.

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Para poder inscribirse en él, las beneficiarias deberán acreditar sus datos personales y los de su grupo familiar en la plataforma Mi ANSES y completar el formulario Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social (PS 2.67) o Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social (PS 2.10). Finalmente, se deberá sacar turno en las oficinas del organismo.

JSM