Turnos para el médico de cabecera de PAMI: quiénes pueden solicitar la atención y los requisitos exigidos

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) precisó el alcance de las prestaciones que brinda el médico de cabecera dentro de su esquema de atención médica ambulatoria. Este profesional se encarga de evaluar el estado de salud de la persona afiliada con el fin de prevenir y tratar diversas enfermedades, además de prescribir los medicamentos necesarios para los tratamientos.

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Entre sus responsabilidades principales, el médico de cabecera indica los estudios diagnósticos correspondientes, realiza el seguimiento continuo de los problemas de salud del paciente y brinda asesoramiento sobre el cuidado general. Asimismo, en caso de ser requerido por el cuadro clínico, efectúa la derivación directa hacia los profesionales especialistas.

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Requisitos de documentación y gestión de turnos sin trámites previos



Para acceder a la consulta con el profesional asignado, el organismo aclaró que no es necesario realizar ningún tipo de trámite presencial ni administrativo en las oficinas de PAMI. La persona afiliada debe solicitar el turno directamente en el prestador que se encuentra consignado en su cartilla médica.

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La solicitud del turno puede ser efectuada por la propia persona afiliada o por cualquier otra persona en su nombre. Al momento de concurrir a la atención presencial, se exige presentar la Credencial de Afiliación junto con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

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