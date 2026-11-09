Credencial PAMI: cuáles son los formatos válidos para hacer trámites y retirar medicamentos

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) detalló las funciones que permite ejecutar la credencial institucional para los afiliados dentro del sistema de atención. La credencial funciona como la herramienta principal para retirar medicamentos en las farmacias de la red, solicitar turnos presenciales en las agencias del organismo y validar las consultas con los médicos especialistas. Asimismo, el documento habilita la concreción de diversos trámites tanto a través de la vía web como en las dependencias físicas.

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En relación con los soportes aceptados, el instituto confirmó la vigencia de cuatro formatos distintos de credencial para realizar gestiones. Entre las alternativas digitales figura la versión disponible a través de la aplicación Mi PAMI, la cual se puede consultar desde el teléfono celular sin necesidad de ser impresa en papel. Esta opción busca agilizar el ingreso a las herramientas de autogestión y evitar los traslados presenciales a los centros de atención.

Por su parte, el organismo mantiene disponible la credencial provisoria con código QR, la cual se descarga directamente desde el sitio oficial. Para mantener su validez ante los prestadores, el sistema requiere que la constancia cuente obligatoriamente con el código QR visible, por lo que aquellos afiliados que posean una versión anterior deben volver a descargarla para actualizarla.

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La tercera variante corresponde a la credencial provisoria ticket, un comprobante que las personas afiliadas pueden generar e imprimir directamente en las terminales de autogestión habilitadas en las Agencias y en las Unidades de Gestión Local (UGL). A este esquema se suma la tradicional credencial plástica, que si bien ya no se emite ni se distribuye de manera activa, conserva total validez legal para todas las gestiones y servicios del organismo. En caso de no contar con la tarjeta plástica, el usuario puede presentar cualquiera de los otros soportes vigentes.

Desde la obra social remarcaron que el uso de la credencial digital no constituye un requisito obligatorio ni excluyente para acceder a la cobertura asistencial o sanitaria. El organismo aclaró que ningún profesional de la salud ni centro médico puede negar la atención médica, la entrega de remedios o el acceso a las distintas prestaciones por el hecho de no tener instalada la aplicación en el dispositivo móvil.

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De esta manera, el organismo ratificó que las personas afiliadas pueden recibir asistencia sanitaria y retirar sus medicamentos presentando indistintamente la credencial física tradicional, la versión provisoria o la alternativa digital.

GZ / lr