El riesgo país superó los 850 puntos tras la derrota de Trump en las elecciones de EEUU

El riesgo país volvió a marcar un nuevo máximo este año al alcanzar los 852 puntos básicos, en una jornada financiera marcada por el triunfo demócrata en las elecciones de medio término en los Estados Unidos, lo que supuso un duro golpe para el presidente republicano Donald Trump.

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Estos movimientos electorales golpearon de lleno a las bolsas del mundo, incluyendo a los activos argentinos. Y es que los bonos soberanos en dólares registraron fuertes caídas este miércoles. El movimiento va en línea con las varias jornadas de presión sobre los títulos argentinos. En el inicio de la rueda, la deuda local acompañó el desempeño positivo de otros mercados de la región, en un contexto de reacomodamiento de las expectativas de los inversores, pero se dió vuelta a mitad de la jornada.

Los bonos argentinos en dólares cayeron así hasta 1% encabezados por el AL29D. En tanto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan subió hasta los 852 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025.

Por otro lado, el Merval operó con una pérdida del 2,4% hasta los 88.238 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo un 3,3% a los 52 puntos.

Los ADRs argentinos, por su parte, operaron en terreno negativo en sintonía con el resto de los activos. Las mayor caída se dio en YPF, que cayó 7,4%. A su vez, los demás papeles energéticos tuvieron un flojo desempeño: Pampa Energía retrocedió 5,3%, mientras que Transportadora de Gas del Sur cayó -2,6%. En el otro extremo, Mercado Libre subió 5,4%.

Trump | Crédito: Agencia NA

Las bolsas del mundo

La Bolsa de Nueva York cerró el miércoles con una fuerte subida, luego de la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, lo que disipa la incertidumbre política y alimenta la esperanza de una desescalada en Oriente Medio.

El Dow Jones se disparó un 3,03%, el índice tecnológico Nasdaq avanzó un 1,44% y el ampliado S&P 500 ganó un 1,58%.

La contundente victoria de los demócratas en el Congreso tuvo un efecto dominó en los mercados mundiales, beneficiando también a los bonos del Tesoro.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, de referencia en el mercado internacional, bajó durante la jornada, situándose en el 4,89%, tras haber caído hasta 6 puntos básicos durante la noche, hasta un mínimo del 4,89%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,67%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 2,16% y el Kospi surcoreano avanzó 0,62%. La gran exepción fue el Nikkei 225 japonés, que bajó 1,41%.

En Europa, el Euro Stoxx subió 2,32%. A nivel local, el DAX alemán aumentó 2,38% y el CAC francés acompañó con 1,96%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido subió 1,79%.

La gestión de Trump viene siendo un dolor de cabeza para Argentina

Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, mencionó: “No me extraña que los mercados reaccionaran bien con la mala elección de Trump. Para el crecimiento de EEUU y mundial ha sido muy negativo. Durante el 2025 aumentó la incertidumbre internacional con la Guerra Comercial. Más incertidumbre mundial es menos movimientos de capitales, menos financiamiento de la demanda y menos crecimiento".

Javier Milei y Donald Trump

Además comentó que hasta el momento la gestión de Trump no ha hecho más que perjudicar a la Argentina: "Desde las elecciones y hasta la guerra de Irán, a Argentina le entraban inversiones y crecía. Después salieron los ahorros de argentinos y extranjeros, desfinanciando la demanda interna y caímos en recesión. Además, incrementó los índices de precios y llevó a la Fed a subir las tasas. La verdad, la gestión de Trump fue negativa para Argentina, porque mantuvo la incertidumbre internacional lo que está dificultando el financiamiento del país. Excepto por el aval de US$ 20.000 millones de Bessent, que frenó la corrida preelectoral. “

FN