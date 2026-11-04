Fiebre de Cyber Monday: cómo comprar seguro, a buen precio y asegurarse de que el pedido llegue a destino

Con la llegada del Cyber Monday, jornada caracterizada por el aumento de compras online por sus ofertas y descuentos, los usuarios se encuentran más vulnerables a las estafas ​virtuales. Es por ello que Javier Bartaburu, especialista en e-commerce y gerente de Operaciones de Fixy Logística, ofreció recomendaciones para comprar de forma segura.

Estos consejos no solo se relacionan con la protección de datos, sino también con la realización eficiente de compras. Esto implica evitar pagar de más, identificar ofertas reales y estar seguro del protocolo de devoluciones de productos para evitar cualquier tipo de inconveniente.

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Verificar que el sitio web sea completamente seguro

Antes de realizar la compra, es fundamental comprobar que la plataforma web utilizada sea legítima. Para ello, es necesario analizar si la URL del sitio cuenta con candado de seguridad y protocolo HTTPS, así como también verificar la identidad del vendedor y los canales de pago oficiales.

Asimismo, también es necesario observar el tiempo estimado de entrega, los datos de domicilio de la página y el teléfono de contacto para evitar confusiones. Además es importante preguntar si la página web cuenta con un sistema de seguimiento del pedido.

Seguimiento del envío: fundamental para anticiparse a demoras

“La entrega es el resultado de una cadena de decisiones que empieza antes de que el pedido salga del depósito”, afirmó Bartaburu, quien también explicó que para poder cumplir con los plazos, es necesario coordinar la disponibilidad del producto, su preparación, despacho y distribución.

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“Si una de esas etapas falla, el problema termina impactando en el cliente”, sostuvo el gerente de operaciones. La entrega fallida de una venta no solo implica rehacer el recorrido, sino también nuevas coordinaciones y recursos de atención, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y mantener la imagen del comercio.

Devoluciones: hacer valer los días de arrepentimiento legal

En Argentina, la ley establece un plazo de 10 días corridos para ejercer el derecho de arrepentimiento, que se cuentan desde la entrega del producto. Los consumidores pueden ejercerlo con el botón de la plataforma, sin realizar trámites adicionales o gastos extra, aunque hay excepciones contempladas por la normativa.

Conocer las condiciones comerciales de cada emprendimiento es fundamental para obtener una experiencia de usuario satisfactoria durante el Cyber Monday. Además, la capacidad de respuesta ante posibles problemas y la organización de la distribución también serán determinantes para comprar de manera segura y eficiente.

Trampa del precio: cómo identificar ofertas reales

En muchas ocasiones, las tiendas online y de reventa tienden a inflar los costos de envío de sus productos a último momento. En consecuencia, esto genera que muchos usuarios dejen el carrito de compras sin terminar el procedimiento, fenómeno que se conoce como “abandono del carrito” entre las plataformas de e-commerce.

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Una forma de verificar el costo real de los mismos es a través de la plataforma www.historial.com.ar, que permite rastrear, comparar y analizar la evolución de precios en tiendas online de Argentina.





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