Supermercados Dia vendió su negocio en Argentina al grupo ChangoMás, de Francisco De Narváez

Grupo Dia informó que vendió Dia Argentina a Dorinka, que opera en el país la cadena de supermercados ChangoMás, del empresario Francisco De Narváez, por un importe de alrededor de 53,8 millones de dólares, a percibir en el marco del cierre de la operación, previsto para el 12 de noviembre de 2026.

Con este desprendimiento, Dia completa su estrategia para enfocarse en el mercado de España, tras la desinversión de formatos de gran superficie y negocios no alimentarios, que incluyeron las salidas de Portugal y Brasil.

"Esta operación elimina la necesidad de futuras aportaciones de capital para sostener la filial argentina en un entorno macroeconómico desafiante en el país y aísla los resultados de la volatilidad del tipo de cambio", indicó el Grupo en un comunicado.

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Los fondos de la operación en Argentina se destinarán principalmente a acelerar el plan de expansión en España, donde Dia ya cuenta con más de 2.400 supermercados de barrio.

Martín Tolcachir, CEO de Grupo Dia, señaló que “con esta operación culminamos una etapa fundamental de la transformación de Dia y abrimos una nueva fase de crecimiento centrada plenamente en España. No ha sido una decisión fácil, pero estamos convencidos de que es la mejor para el futuro del Grupo".

El nuevo enfoque de Grupo Dia

"Hoy Dia es una compañía más enfocada, con un modelo de proximidad líder, rentable y con un enorme potencial de crecimiento. Esta decisión refuerza nuestra solidez financiera y permite dar mayor visibilidad a la fortaleza y los resultados de nuestro negocio en España”, agregó Tolcachir.

Francisco de Narváez

Por su parte, Francisco de Narváez, presidente del grupo GDN, sostuvo que ha asegurado que “en esta nueva etapa, continuaremos sirviendo a nuestros clientes junto a los equipos de tienda, consolidando la relación con la comunidad de franquiciados y fortaleciendo la cadena de valor con los proveedores nacionales”.

Según Grupo Dia, la operación se produce en un "contexto aún desafiante para el consumo en Argentina, donde las ventas de los supermercados acumulan una caída superior al 20% desde 2023. En el periodo de doce meses hasta junio de 2026, la filial registró unas pérdidas contables de 54 millones de euros y absorbió 14 millones en caja".





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