Por: Lucas Valenzuela





Sobre la avenida del Libertador, casi en la esquina de Roque Sáenz Peña, en Olivos, el movimiento del restaurante se distribuye entre el salón, la cocina y el servicio de AutoMac. Puertas adentro, la rutina del local refleja tanto el trabajo coordinado que sostiene cada pedido como las oportunidades de crecimiento que encontraron quienes empezaron en la operación y hoy se desempeñan en distintas áreas de Arcos Dorados.

Para conocer ese funcionamiento, Brisa Hegedus, líder de la sucursal, guió el recorrido de Puertas Abiertas, el programa que invita a recorrer las cocinas de McDonald’s para descubrir cómo se prepara el menú más famoso del mundo, resolver dudas y comprobar de primera mano sus altos estándares de calidad, higiene y seguridad alimentaria. En cada estación hay una tarea específica, pero el funcionamiento depende de que todas se articulen. Hegedus explicó que, durante los momentos de mayor demanda, conocidos internamente como hora rush, el equipo suele dividirse entre el área de producción y la atención al cliente, mientras una persona queda a cargo del turno y de coordinar las situaciones que puedan surgir. De esa manera, cada sector puede concentrarse en sus responsabilidades y mantener el control sobre la calidad de los productos y el servicio.

La sucursal cuenta con alrededor de 85 personas en puestos de crew y ocho gerentes. Los puestos de trabajo se organizan en cuatro turnos: apertura, mediodía, tarde y cierre. Entre los procedimientos que forman parte de la rutina está Best Burger, un conjunto de prácticas que se implementan desde este año y que apunta a potenciar el sabor y la calidad de las hamburguesas más icónicas de la marca. Incluye panes más suaves y perfectamente tostados, carne más jugosa, cebolla incorporada directamente durante la cocción para potenciar su sabor y queso servido a la temperatura ideal para lograr un mejor derretido.

Detrás del local se encuentran las oficinas de Arcos Dorados, y muchos de quienes trabajan allí suelen bajar a comer a la sucursal. La cercanía con la sede corporativa también forma parte del movimiento cotidiano del restaurante, ubicado en una zona de Olivos con circulación durante buena parte del día.

Al hablar del clima de trabajo, Hegedus destacó el compañerismo entre los jóvenes, el acompañamiento de los gerentes y el trato con los clientes, entre quienes hay muchas personas mayores. Incluso describió al establecimiento como una de las mejores sucursales para trabajar dentro de la compañía. Una dinámica que también se refleja en las experiencias de quienes encontraron allí un espacio para desarrollarse y proyectar nuevos objetivos.

Una misma puerta de entrada, tres caminos distintos para crecer dentro de Arcos Dorados

Las historias de quienes forman parte de la compañía permiten conocer distintas maneras de construir una carrera dentro de Arcos Dorados. Brisa Hegedus, líder de la sucursal; Eliana Fucaraccio, consultora de People & Cultura; y Lucas Formento, analista senior de recaudación, tienen un punto de partida en común: los tres ingresaron como crew, aunque en momentos diferentes y con motivaciones propias. Con el tiempo, cada uno fue encontrando su lugar y asumiendo nuevas responsabilidades.

Brisa Hegedus, líder de la sucursal-

Hegedus lleva cuatro años en la compañía. Llegó por recomendación de una amiga que le contó que estaban buscando personal, se postuló y en menos de dos semanas ya había ingresado. Comenzó como crew en el sector de delivery, luego pasó a ser entrenadora y finalmente llegó a su puesto actual como líder. En cada etapa encontró desafíos distintos, especialmente cuando tuvo que acompañar y enseñar a los compañeros que recién se incorporaban.

Esa experiencia es una de las herramientas que hoy considera más valiosas para desempeñar su función. Haber pasado por distintos puestos le permitió conocer las responsabilidades y dificultades desde cada lugar.

Su recorrido dentro de la compañía todavía tiene objetivos por delante. Actualmente cursa el segundo año de la carrera de Recursos Humanos y le gustaría, en un futuro, acercarse al área administrativa o asumir un puesto como coordinadora de Recursos Humanos. La posibilidad de combinar el trabajo con los estudios ocupa un lugar central en ese proyecto. Según explicó, la flexibilidad horaria permite que cada persona organice sus turnos de acuerdo con sus cursadas: algunos estudian por la noche y trabajan durante la mañana o el mediodía, mientras que otros cumplen su jornada laboral antes de asistir a la facultad.

Eliana Fucaraccio, consultora de People & Cultura.

La historia de Fucaraccio comenzó en los años noventa, cuando tenía 17 años. Su primera motivación fue concreta: conseguir un trabajo para poder pagar su viaje de egresados a Bariloche. Lo que inicialmente iba a ser una experiencia circunstancial terminó convirtiéndose en una carrera dentro de la compañía. "Fue de casualidad", recordó sobre aquel ingreso, aunque reconoció que Arcos Dorados terminó atrapándola y despertando un interés que no había imaginado.

Desarrolló gran parte de su trayectoria en el área de Operaciones, donde llegó a desempeñarse como consultora de operaciones, hasta que tuvo la oportunidad de pasar a Recursos Humanos. Actualmente trabaja como consultora de People & Cultura y encuentra una motivación especial en acompañar a otros jóvenes que, al igual que le sucedió a ella, llegan a la empresa sin tener necesariamente definido qué quieren hacer a futuro.

Desde su posición, busca ayudarlos a dar sus primeros pasos, reconocer sus intereses y descubrir las posibilidades que pueden encontrar dentro de la organización. Para Fucaraccio, el desarrollo no pasa solamente por crecer dentro de la estructura de la compañía, sino también por acompañar la formación de personas que muchas veces están teniendo su primer contacto con el ámbito laboral. "Arcos Dorados es mucho más que un trabajo, es casi una familia", resumió al describir el vínculo que se genera entre quienes forman parte de la empresa.

Lucas Formento, Analista senior de recaudación.

Por su parte, el recorrido de Formento comenzó a los 16 años, cuando ingresó a la compañía en marzo de 2014 en busca de su primera experiencia laboral. Arrancó como crew, pasó por distintos puestos dentro de la operación y, con el tiempo, tuvo la oportunidad de incorporarse al área de Finanzas. Hoy se desempeña como analista senior de recaudación.

El cambio del restaurante a una oficina corporativa implicó adaptarse a otros ritmos, nuevos procesos y conceptos diferentes. Sin embargo, haber conocido el funcionamiento de los locales desde adentro sigue siendo una ventaja en su trabajo cotidiano. Esa experiencia le permite analizar los números desde otra perspectiva y comprender qué sucede detrás de cada indicador y cómo puede repercutir en la operación.

También reconoce que hay aprendizajes de aquella etapa que siguen presentes en su día a día: la planificación, la organización, el trabajo en equipo y la comunicación. Para Formento, conocer de primera mano el funcionamiento de los restaurantes permite entender mejor el negocio y asumir nuevas responsabilidades con una mirada más amplia. Su próximo objetivo es continuar aprendiendo, incorporar herramientas y seguir creciendo dentro de la compañía.

Estudiar, trabajar y proyectar nuevos desafíos

Más allá de las diferencias entre sus trayectorias, hay un aspecto que atraviesa los tres relatos: la posibilidad de combinar el trabajo con la formación y proyectar un desarrollo profesional a futuro. En el caso de los restaurantes, la flexibilidad de los horarios permite que muchos jóvenes puedan continuar con sus estudios mientras tienen su primera experiencia laboral.

Fucaraccio destacó precisamente el acompañamiento que busca ofrecer la compañía en esa etapa. Arcos Dorados trabaja con alternativas horarias para facilitar la formación y también con posibilidades de crecimiento que permiten explorar diferentes áreas. Desde su perspectiva, se trata de acompañar a los jóvenes no solamente en su desempeño laboral, sino también en la búsqueda de sus intereses y vocaciones.

Sus trayectorias tienen distintas particularidades, pero comparten tres conceptos que las representan: crecimiento, perseverancia y constancia. Hoy, Hegedus lidera el equipo de una sucursal, Fucaraccio acompaña el desarrollo de jóvenes desde People & Cultura y Formento forma parte del área de Finanzas. Aunque sus responsabilidades son diferentes, los tres comparten un mismo punto de partida: aquella primera experiencia como crew en los restaurantes de McDonald's.