Amenazas de bomba obligaron a varios aviones en Europa a realizar aterrizajes de emergencia

Varias amenazas de bomba obligaron a aviones comerciales a realizar aterrizajes no planificados en toda Europa este jueves. El incidente ocurre apenas 48 horas después de que una decena de vuelos en toda Europa recibieran alertas similares, las cuales resultaron ser falsas alarmas.

El martes ya había ocurrido lo mismo, por lo que se sospecha de una ola de ciberataques en suelo europeo. Según informó Al Jazeera, desde Londres, unos 12 vuelos fueron objeto de amenazas el jueves.

La aerolínea finlandesa Finnair declaró que el vuelo 1761 de Helsinki a Roma fue objeto de una amenaza de bomba, pero no se encontró nada fuera de lo común en el avión después de que aterrizara con normalidad en la capital italiana.

Tres vuelos de Ryanair con destino a Sofía, Bulgaria, también tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia debido a amenazas de bomba a bordo. Dos de los vuelos, uno procedente de Copenhague, Dinamarca, y el otro de Madrid, aterrizaron sin problemas en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, según informaron a la prensa las autoridades aeroportuarias.

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El tercer vuelo, procedente del aeropuerto Stansted de Londres con destino a Sofía, fue desviado y aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, según declaró Krassimir Peshev, director ejecutivo del aeropuerto de Plovdiv.

Por otra parte, un vuelo procedente de Irlanda con destino a Italia fue desviado el jueves a una base aérea militar en el oeste de Francia debido a una amenaza de bomba, según informó la oficina del primer ministro francés

La interrupción se produce después de que varios vuelos europeos fueran blanco de amenazas de bomba el martes, lo que provocó búsquedas de emergencia, el cierre temporal de un aeropuerto en las afueras de la capital polaca, Varsovia, y la intervención de la Fuerza Aérea Italiana para escoltar un avión de Ryanair hasta Roma.

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Al menos siete vuelos y un crucero se vieron afectados por las amenazas, pero no se descubrió ningún dispositivo.

Frances Read, una periodista y corresponsal británica con base en Londres, de Al Jazeera, dijo: "No hay indicios de quién estaría detrás de esto, pero existe un contexto más amplio en un momento de tensión geopolítica".

“Hemos visto ciberataques contra otras cosas, como un ataque informático a los refrigeradores de los supermercados que elevó la temperatura para estropear los alimentos en supermercados de toda Europa, y también hemos visto incursiones con drones ”, dijo el corresponsal.

Aunque no existen pruebas que vinculen las recientes amenazas de bomba con estos ataques anteriores, "eso es, en realidad, lo que los gobiernos europeos estarán investigando", añadió Read.

RM