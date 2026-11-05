Netanyahu, más solo: los ultraortodoxos le retiran su apoyo y no alcanza a formar gobierno

A más de una semana de las elecciones generales, Israel no consigue formar gobierno, y el panorama se complica cada vez más para el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Si bien su partido, el Likud, salió primero en los comicios, la cantidad de escaños obtenidos en el Kneset (el parlamento israelí), 27, no es suficiente para nombrar un primer ministro. Llegar a la mayoría, fijada en 61, requiere establecer alianzas con otros partidos. Y uno de sus principales aliados, el ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá (UTJ, por sus siglas en inglés) anunció este jueves que no le dará su apoyo, ni recomendará ningún candidato al puesto de primer ministro.

Esto representa un retroceso histórico para Netanyahu, e inclina la balanza hacia Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, que por el momento suma 56 apoyos en el Parlamento, contra 46 del actual primer ministro.

El descontento de los ultraortodoxos se relaciona con la negativa de Netanyahu a eximir a los jóvenes religiosos del servicio militar obligatorio. Si bien su bloque no es numeroso -siete escaños-, su apoyo resulta estratégico en el fraccionado panorama político israelí.

Más de una semana después de las primeras elecciones en Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el presidente Isaac Herzog comenzó a reunirse con los líderes de los partidos para decidir si daría al primer ministro Benjamin Netanyahu o a su rival Gadi Eisenkot la primera oportunidad de formar gobierno en este país profundamente polarizado.

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Eisenkot, que obtuvo el respaldo de un importante partido árabe, prometió "profundizar" la asociación entre Estados Unidos e Israel más allá de las líneas bipartidistas y trabajar con el presidente Donald Trump para estabilizar la región si es elegido primer ministro.

Las denuncias de Netanyahu sobre injerencia extranjera fueron desestimadas

Este miércoles, Netanyahu reiteró sus acusaciones de injerencia extranjera en las elecciones de la semana pasada, a pesar de los llamamientos a un compromiso por parte del presidente.

Mientras tanto, Netanyahu señaló que existen "serias sospechas de que estados extranjeros han gastado sumas considerables para influir en el resultado de las elecciones en Israel".

El primer ministro pasó a la ofensiva contra las listas de mayoría árabe, que tienen el poder de llevar a Eisenkot al poder si se unen.

Netanyahu señaló las detenciones de varias personas con sobres llenos de dinero en efectivo el día de las elecciones, en lo que las autoridades calificaron de incidentes aislados, y ha acusado a los líderes de aceptar dinero de Qatar, una acusación que también se ha formulado contra los propios asesores del primer ministro.

Tras la votación del 27 de octubre, ninguno de los bloques obtuvo la mayoría en el parlamento de 120 escaños, por lo que Herzog afirmó que ambas partes debían aceptar que "no todos los compromisos y promesas pueden cumplirse" y evitar nuevas elecciones.

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"En la realidad actual, en la que no hay un ganador claro tras las elecciones, pido originalidad y creatividad, valentía y buena voluntad, para que el Estado de Israel salga victorioso", dijo Herzog.

En estas elecciones se observó un apoyo creciente a las listas de la minoría árabe, descendientes de palestinos que permanecieron en Israel tras su creación en 1948 y que a menudo se han sentido indignados por la dura retórica y las acciones del gobierno de extrema derecha de Netanyahu.

Sin mencionar a ningún líder en particular, Herzog, cuyo papel suele ser ceremonial, dijo tener un "gran respeto" por la minoría árabe, que representa alrededor del 20 por ciento de la población de Israel. "Condeno la vulgaridad y las expresiones racistas que hemos escuchado recientemente", dijo.

LT