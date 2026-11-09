La princesa Ana de Inglaterra visita las Islas Malvinas en vísperas de las audiencias de Argentina y el Reino Unido ante el Tribunal del Mar

La princesa Ana de Inglaterra, hermana del rey Carlos III, comenzará este lunes 9 de noviembre una visita oficial de 11 días a las Islas Malvinas junto a su marido, el vicealmirante Timothy Laurence.

Ana de Inglaterra

La llegada de la integrante de la corona británica ocurre en vísperas del arranque de las audiencias en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, Alemania, donde Argentina y el Reino Unido podrán exponer sus posturas sobre la demanda relacionada a la explotación petrolera en el proyecto Sea Lion.

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El Palacio de Buckingham informó que la estadía de la princesa se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre en su carácter de patrona del South Georgia Heritage Trust.

La agenda de la referente de la nobleza inglesa incluye reuniones con la comunidad local, visitas al faro de Cabo Pembroke, Tussac House, el Complejo Deportivo Nacional y una recepción en la Casa del Gobernador con autoridades de la Asamblea Legislativa isleña.

También recorrerá la base militar de la Real Fuerza Aérea en Mount Pleasant y rendirá homenaje a los soldados británicos caídos en la guerra de 1982.

Desde la Casa Real se definió la gira como una visita protocolar, pero el viaje coincide con la agenda judicial y legislativa sobre el diferendo de soberanía.

Ana de Inglaterra

Qué ocurrirá en el tribunal de Hamburgo

El martes 11 y el miércoles 12 de noviembre el tribunal de Hamburgo oirá las exposiciones de Argentina y el Reino Unido, mientras que en la Cámara de Diputados de la Nación se prevé que se debata el proyecto de ley de defensa de la soberanía, que busca endurecer las sanciones contra compañías involucradas en la extracción de recursos naturales en la zona.

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Por otra parte, la comunidad isleña interpreta la llegada de Ana de Inglaterra como un gesto de respaldo implícito de la corona británica a los planes de desarrollo energético en el archipiélago.

Sea Lion

La semana previa a esta visita, la Asamblea Legislativa local informó la creación de un fondo soberano de inversión de aproximadamente 300 millones de libras a partir de los eventuales ingresos y regalías del yacimiento offshore "Sea Lion" para financiar obras relacionadas con conectividad, infraestructura y energía.

HM / EM