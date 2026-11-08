Polonia: un ataque armado en Cracovia dejó seis muertos y 16 heridos

Un ataque armado cometido este sábado por un joven de 24 años dejó un total de seis muertos y 16 heridos en la plaza mayor de Cracovia, en Polonia. El agresor ingresó con un vehículo a la zona peatonal y abrió fuego de forma indiscriminada contra transeúntes y turistas.

El atacante, armado y pertrechado con chaleco antibalas y casco, fue reducido y detenido por agentes policiales tras ser alcanzado por disparos en medio del operativo y resultar herido. Tras la aprehensión, el agresor fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial para ser atendido.

Masacre en Polonia

Horas después del ataque, los investigadores requisaron la vivienda del atacante, ubicado en la localidad de Ostrowiec Swietokrzyski, y encontraron tres cadáveres, dos mujeres y un hombre, que serían de familiares suyos. A su vez, fuentes de la investigación indicaron que el detenido se identificaba con ideologías de tendencias nazi.

La cadena PolSat emitió imágenes del lugar del ataque donde se veía un vehículo Subaru de color oscuro circulando a toda velocidad por la calle Szewska, una de las vías que conducen a la plaza mayor, el cual supuestamente era conducido por el atacante. El auto fue secuestrado posteriormente para efectuar peritajes sobre el trazado recorrido.

El primer ministro Donald Tusk y el presidente Karol Nawrocki confirmaron el seguimiento del caso junto al Ministerio del Interior. En tanto, las autoridades policiales indicaron que investigarán a fondo las circunstancias y el trasfondo del atentado.

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"Ante la tragedia en Cracovia, hemos visto lo mejor de las personas: el coraje de los policías, la dedicación de los paramédicos y la ayuda desinteresada de la gente común, que se apresuró a salvar a los demás. Todos les estamos inmensamente agradecidos", manifestó el funcionario en sus redes sociales.

El jefe de Estado también confirmó que envió al jefe de la Oficina de Seguridad Nacional a Cracovia y que espera que "se esclarezcan por completo las circunstancias de estos dramáticos acontecimientos".

AS / EM