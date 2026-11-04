Corralito en Paraguay: en RDC se habló de la crisis bancaria que derivó en protestas tras la disolución de Ueno Bank

Paraguay atraviesa una crisis bancaria tras la decisión del Banco Central de disolver Bueno Bank. Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista Jorge Elías analizó la situación, que provocó escenas de tensión en Asunción, donde ahorristas y empleados intentaron retirar sus depósitos de las sucursales y se enfrentaron con efectivos policiales que impedían el ingreso.

Elías comparó las imágenes con un episodio traumático para Argentina: “En Paraguay se han visto imágenes en las últimas horas de aquello que nos recuerda a lo que ocurrió en Argentina hace 25 años exactamente, estamos hablando del corralito”.

Aunque aclaró que en este caso se trata de una sola entidad, describió el desesperado intento de los clientes por recuperar su dinero: “Los ahorristas y los empleados saquearon directamente las sucursales o la sucursal del banco en Asunción para retirar el dinero porque no se lo entregaban”.

Santiago Peña demoró casi 12 horas en anunciar medidas

La respuesta del Gobierno paraguayo llegó después de varias horas de incertidumbre. Según relató Elías, “el presidente Santiago Peña demoró casi 12 horas en habilitar un mecanismo que le permitiera a los ahorristas tener alguna certeza de lo que estaba ocurriendo allí sobre sus dineros”.

La investigación judicial también avanzó con la detención de ocho directivos de la entidad. Entre ellos se encuentra Miguel Ángel Almada Frutos, de 49 años, quien se presentó ante las autoridades en su domicilio.

Elías explicó que la entrega había sido anticipada por sus abogados: “Los abogados habían adelantado que se iba a entregar, los defensores habían comunicado a la fiscalía que su cliente se hallaba en el interior del país y que tenía intención de presentarse lo antes posible”.