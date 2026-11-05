Dos tornados provocaron graves inundaciones en Brasil y en RDC alertaron sobre posibles consecuencias en la Argentina

Dos tornados provocaron graves inundaciones en Santa Catarina, Brasil, dejaron víctimas fatales y ocasionaron daños cuyo alcance todavía no pudo determinarse por completo. En diálogo con Jorge Elías para Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la corresponsal Eleonora Gosman analizó el fenómeno y advirtió que los eventos climáticos extremos que afectan al país vecino también pueden tener consecuencias en la Argentina.

Gosman vinculó estos episodios con el impacto del Super Niño, un fenómeno que altera la circulación global de los vientos y modifica los patrones de lluvia. “Donde antes había lluvias normales, ahora hay sequía muy severa, y en otros lugares lo que hay son lluvias torrenciales”, explicó. Según la periodista, Brasil es uno de los países más afectados por esta alteración climática.

El norte de Brasil sufre sequías y el sur enfrenta inundaciones

La corresponsal describió un escenario climático desigual según la región. Mientras el nordeste y el norte brasileño atraviesan una fuerte escasez de lluvias, en el sur, particularmente en Santa Catarina, Paraná y Río Grande del Sur, se repiten las inundaciones y las muertes asociadas a estos episodios.

“Cada dos o tres hay fuertes inundaciones temporales, muertes. Es grave la situación en ese sentido”, sostuvo Gosman. También destacó que los tornados registrados en Santa Catarina resultan particularmente llamativos, ya que no tenía presente que en esa zona pudieran producirse fenómenos de semejante magnitud.

La periodista también cuestionó la falta de avances más acelerados en la transición energética. “Siempre me pregunto por qué no hay una aceleración del uso de combustibles que no sean fósiles”, planteó, y consideró que esa prioridad no parece estar entre los objetivos de los gobiernos actuales.

La COP 31 pone el foco en las emisiones de metano

En paralelo a la emergencia climática, comienza la COP 31 en Turquía, que tendrá entre sus principales ejes la reducción de las emisiones de metano vinculadas a los combustibles. Según explicó Gosman, la presidencia turca también propone impulsar una mayor electrificación en Europa y el resto del mundo.

Sin embargo, la corresponsal advirtió que electrificar no implica necesariamente reducir las emisiones. “Vos tenés una electrificación que es a base de combustibles fósiles. Incluso, existe todavía electrificación a base de carbón”, señaló. Por eso, sostuvo que el desafío consiste en avanzar hacia formas de producción de electricidad que no dependan de esas fuentes contaminantes.

En ese contexto, mencionó que se espera la participación de organizaciones de los sectores agrícola, transporte, minería y producción de energía eléctrica, a las que se les solicitarán propuestas para reducir las emisiones de gases. Para Gosman, la magnitud del problema exige respuestas que vayan más allá de los compromisos formales.

Los incendios del Amazonas también pueden afectar a la Argentina

La advertencia de la corresponsal también alcanzó a la Argentina. Gosman recordó que los vientos que llegan desde el Amazonas atraviesan territorio argentino, incluso zonas de la región pampeana, por lo que consideró necesario prestar atención a lo que ocurre en la selva brasileña.

Según explicó, las altas temperaturas en el norte de Brasil favorecen los incendios en el Amazonas, que reducen la superficie de la selva y agravan el deterioro ambiental. “Hay que tener mucho cuidado con eso”, alertó.

Al dimensionar el escenario que podría abrirse si estos fenómenos continúan, Gosman lanzó una contundente advertencia sobre las inundaciones recientes: “Lo de Santa Catarina va a quedar como un pequeño caramelito dentro de, no sé, una torta de casamiento”. La frase refleja su preocupación por la magnitud de los eventos climáticos que podrían producirse en el futuro.