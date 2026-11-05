El 41% de los hogares estadounidenses no llega a cubrir lo básico: en RDI expusieron las razones detrás del voto castigo a Trump

En un nuevo segmento de Ronda de Investigación (RDI) por la pantalla de +Perfil, el periodista Antonio Riccobene se refirió a la derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de medio término, que dejó al Partido Republicano sin el control de las dos cámaras del Congreso y evidenció un creciente descontento con la gestión del presidente de Estados Unidos.

Riccobene comenzó por el Senado, integrado por 100 bancas, donde la mayoría requiere 51 escaños. “Según los conteos publicados, quedarían alrededor de 54 senadores demócratas”, señaló. Entre los distritos decisivos mencionó Kansas, Texas, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur. La victoria demócrata en Kansas tuvo un valor histórico: “Después de un siglo Kansas”.

La nueva mayoría demócrata y el futuro del Partido Republicano

El cambio también alcanzó a la Cámara de Representantes, que tiene 435 bancas y requiere 218 para alcanzar la mayoría. “Pasan de una minoría a una mayoría holgada, bastante cómoda”, sostuvo. Para Riccobene, el escenario obliga al Partido Republicano a reorganizarse y buscar un sucesor de Trump: “Buscar un sucesor cuando está ganando, y es fácil, porque medio como que todos quieren ser, tiendo a pensar que es un poco más fácil, no digo que lo sea, pero en el medio de la derrota, bueno, hay que ver realmente cómo se puede readaptar”.

Texas, Michigan y Minnesota: resultados históricos

Entre los resultados más destacados, Riccobene mencionó la derrota de Ken Paxton frente a James Talarico en Texas. También destacó la elección de Michigan, donde Abdul El-Sayed se convirtió en el primer musulmán en llegar al Senado. “Otro hito histórico es la primera mujer indígena llega al Senado, es Peggy Flanagan en el estado de Minnesota”, agregó.

Inflación, combustible y guerra con Irán: el costo político de la gestión Trump

El deterioro económico fue otro de los factores centrales del voto castigo. Riccobene señaló que, aunque la inflación estadounidense se ubica alrededor del 3%, el combustible registró un aumento del 9,1% en septiembre. “Y siempre se sabe que el valor del combustible es el disparador a la inflación”, explicó en +Perfil.

El analista vinculó esa suba con la guerra con Irán, que contradijo las promesas de campaña de Trump de evitar nuevos conflictos internacionales. “No solamente siguió en guerra con Irán, sino que tuvo que hacer un montón de concesiones y se terminó trasladando a precios el valor de la nafta”, afirmó.

También remarcó que dos de cada tres estadounidenses consideran que la guerra no valió la pena y que el rechazo alcanza incluso a sectores republicanos. A ese escenario sumó las dificultades económicas de los hogares: “Cerca del 41% de los hogares no llega a cubrir lo básico en Estados Unidos, según distintas encuestas”.